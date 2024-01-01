12公斤直立式洗衣機｜曜石黑｜AI DD™智慧直驅變頻｜極窄版

LG 的快速 TurboWash™ 技術，採用針對衣物需求量身打造的洗衣行程，在 29 分鐘內徹底洗淨衣物。強勁噴射水流，再加上滾筒和馬達獨立且反向的旋轉，創造出強勁水流，讓衣物在整個洗衣過程中互相摩擦，從而提升洗滌效果。

*Intertek 已測試 T10L7EMDSLP 型號並確認符合標準。標準洗衣行程，搭配 TurboWash™ 選項，測試基準為 3公斤 IEC 標準負載。結果可能因環境而不同。