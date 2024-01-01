12公斤直立式洗衣機｜曜石黑｜AI DD™智慧直驅變頻｜極窄版

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*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用， 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
智慧先進的洗衣方案
AI Wash 智慧洗滌
根據重量和柔軟度調整的洗衣行程
TurboWash™ 勁速洗
快速、強力洗滌，僅需 29 分鐘
Allergy Care 過敏防護
利用蒸氣作用進行深度洗淨
AI DD™ 智慧直驅變頻馬達
耐用且靜音的馬達
由 AI DD™ 智慧直驅變頻馬達驅動，
利用 AI 技術優化洗衣效果
AI Wash 智慧洗滌1)可根據衣物的重量與柔軟度最佳化洗衣動作，減少衣物損壞，保護衣物。還能在處理柔軟布料時進行進階布料護理。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
多樣化的洗衣方式
透過 LG Inverter Direct Drive™ 智慧直驅變頻馬達，可模擬出 6 種類似手洗的洗滌動作，為不同的衣物提供最佳化的洗滌方式
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強效而溫和的洗滌，只需 29 分鐘
LG TurboWash™ 勁速洗2) 技術提供強效而溫和的洗滌，幫助您在更短的時間內處理更多衣物。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
蒸氣去除汙漬、過敏原與細菌
蒸氣可去除汙漬、降低3)99.9%塵蟎、花粉、寵物毛屑等過敏原，並減少活體塵蟎、真菌與細菌，讓您放心地穿上衣物。
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簡易筒槽清潔解決方案
只需按一下按鈕，即可清潔並乾燥筒槽。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
加寬型棉絮濾網
加寬型棉絮濾網可保持筒槽和衣物潔淨
加寬型棉絮濾網可過濾衣物的灰塵與棉絮，保持衣物與筒槽的潔淨。
*濾網必須定期清潔, 以維持最佳過濾表現。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
透過行動裝置輕鬆控制，讓家務變得簡單
隨時隨地掌控洗衣行程
ThinQ™ 應用程式讓您以前所未有的方式輕鬆連接洗衣機。輕觸按鈕即可啟動洗衣。
輕鬆保養與監控
無論是日常保養或更龐大的工作，都能透過 ThinQ™ 應用程式，方便地監控洗衣機的能源使用情況。
透過語音助理，不用動手即可洗衣
只需告訴智慧型喇叭或 AI 助理您需要完成的工作，餘下的操作即可放心交給洗衣機處理。
*對相容家電的支援可能會因國家/地區及環境不同而異。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
常見問題
應在什麼位置以及如何安裝產品？
產品應安裝在穩固、平坦的地面上。如果產品擺放不平，可能會產生振動和噪聲。
如果產品擺放不平，請調整產品底部的高度調整腳架來使其保持平衡。（請勿過度鬆開螺絲，鬆開幅度不超過 10 公釐。）
儘量避免將產品安裝在濕度高的地方，否則可能導致產品腐蝕和故障。
產品安裝位置的後方需保留至少 10 公分的間距，左右兩側則需保留至少 5 公分的間距（排水管安裝區域除外）。
*本內容面向所有公眾，因此所包含圖片或詳情可能與您購買的產品有所不同。
如何維持洗衣機處於良好狀態？
使用軟刷、牙刷等徹底清潔洗衣劑內部。如果分配劑出口被殘留或結塊的洗滌劑堵塞，洗滌劑可能無法正確分配。每月清潔一次洗衣劑內部，以保持其乾淨並隨時可以使用。
每次洗完衣物後清潔過濾網，更加保持乾淨。
我如何選擇正確的洗程？
一般而言，您應查閱衣物上的保養標籤，然後選擇洗衣機上相符的洗程。如果您選擇 AI Wash 模式，內建 AI DD 功能的 LG 洗衣機將自動偵測洗衣重量和柔軟度，以判斷合適的洗衣行程，並在清洗過程中據此調整洗衣動作。
AI DD™ 如何讓我的洗衣受益？
LG 的 AI DD™ 洗衣機採用智慧技術，可個別分析洗衣的重量與衣料類型。成果是？ 您洗衣機的自動洗衣動作最佳化功能可以提高衣物呵護效果，讓您的寶貴衣物隨時保持在最佳狀態。DirectDrive™ 馬達提供 6 種動作技術，確保徹底且高效地清潔衣物。
TurboWash™ 功能是什麼？
LG 的快速 TurboWash™ 技術，採用針對衣物需求量身打造的洗衣行程，在 29 分鐘內徹底洗淨衣物。強勁噴射水流，再加上滾筒和馬達獨立且反向的旋轉，創造出強勁水流，讓衣物在整個洗衣過程中互相摩擦，從而提升洗滌效果。
*Intertek 已測試 T10L7EMDSLP 型號並確認符合標準。標準洗衣行程，搭配 TurboWash™ 選項，測試基準為 3公斤 IEC 標準負載。結果可能因環境而不同。
什麼是 LG 洗衣機的 Steam 功能？
Allergy Care 功能可在洗程開始時用蒸氣清潔衣物，以鬆開衣料並分解過敏原，包括花粉與塵螨。
*經 BAF(British Allergy Foundation) 認證，Allergy Care 程序能有效減少居家塵螨過敏原、活塵螨與細菌。
如何使用洗衣機的滾筒清潔程序？
如果滾筒上積有絮狀物或滾筒有霉味，請定期使用洗衣機清潔劑清潔滾筒。
建議每月運行一次滾筒清潔模式，以保持滾筒的清潔。
為什麼我的衣物上佈滿灰塵和棉絮？
1. 清洗過程中產生的灰塵由清潔過濾器來過濾。如果清潔過濾器已滿，則可能無法正常地過濾灰塵。每次洗滌前可手動清潔濾網，以防止機器在衣服上留下灰塵和棉絮。
2. 將彩色和白色的衣服與黑色和易掉毛的衣服分開清洗。按照不同的負載來進行洗滌，以進一步防止衣物中出現不必要的灰塵和棉絮。
如何在 ThinQ 上註冊我的產品？
1. 確保您已打開產品和網際網路路由器。
2. 將產品靠近網際網路路由器。如果產品與路由器之間的距離太遠，訊號強度可能會較弱，並且可能需要很長時間才能登記您的產品。
3. 安裝 ThinQ 應用程式。請參閱與您所在國家/地區相關的頁面，了解有關安裝 ThinQ 應用程式和登記產品的進一步說明。
1) AI Wash 智慧洗滌
- 經2024年6月 Intertek 測試(實驗報告號碼: 211100110SEL-001(R2) ) ，以 T10L7EMDSLP 機型，裝載 3 公斤衣物時，AI 智慧洗衣行程與標準行程相較，對衣物損傷程度較低。實驗結果可能因衣物種類、衣物重量、行程選擇和環境情況不同而異。建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法偵測），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。
2) TurboWash™
- 經2024年6月 Intertek 測試(實驗報告號碼: 211100110SEL-003(R2) ) ，以 T10L7EMDSLP 機型，裝載3公斤衣物時，啟用 TurboWash洗衣行程，洗衣時間約花29分鐘。實際洗衣時間可能因衣物材質、衣物重量、行程選擇及環境條件不同而有所差異。
3) Allergy Care 過敏防護
- 過敏防護行程採用LG SteamTM蒸氣洗，經 BAF（British Allergy Foundation）認證，可有效減少99.9%的塵蟎、貓狗毛屑與花粉等過敏原，並減少活體塵蟎、真菌與細菌。
主要規格
-
最大洗衣容量 (kg)
12.0
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
540 x 945 x 560
-
ezDispense 自動洗劑投入
-
-
蒸氣
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
材質和飾面
-
機身顏色
曜石黑
-
門蓋材質
鑽石黑全景式玻璃
容量
-
最大洗衣容量 (kg)
12.0
行程
-
AI智慧洗
Yes
-
雲端客製
Yes
-
標準
Yes
-
快洗
Yes
-
強速水流
Yes
-
筒槽保養
Yes
-
羊毛
Yes
-
過敏防護
Yes
控制和顯示螢幕
-
預約行程
3-19 小時
-
控制面板
防水按鍵面板
-
門鎖指示燈
Yes
功能
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
Yes
-
蒸氣
Yes
-
6 Motion
Yes
-
TurboWash勁速洗
Yes
-
TurboDrum 筒槽反轉
Yes
-
行程結束提醒
Yes
-
ezDispense 自動洗劑投入
-
-
重量偵測
Yes
-
平衡調整支腳
Yes
-
壓花內筒
Yes
-
進水（熱/冷）
冷水
-
JetSpray 洗清噴射水流
Yes
-
棉絮濾網
Yes
-
半不鏽鋼滾筒
Yes
-
緩降式上蓋
Yes
尺寸與重量
-
上蓋打開的產品高度 (mm)
1250
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
540 x 945 x 560
-
重量 (kg)
35.5
其他選項
-
兒童安全鎖
Yes
-
浸泡
Yes
-
洗清
5 次
-
洗清+脫水
Yes
-
脫水
5 段
-
水位調整
10段
-
筒槽保養
Yes
條碼
-
條碼
8806096206638
智慧科技
-
智慧診斷
Yes
-
下載行程
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes