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LG TWINWash™ 雙能洗 (蒸洗脫烘)｜SIGNATURE 12公斤+2公斤洗衣容量
自然靈感設計。
真材實料
白色搪瓷琺瑯塗層機身具有容易清潔且防腐蝕的外觀，可永保其亮白如新。與之相對的黑色強化玻璃門同樣防爆且防刮。
LG SIGNATURE 洗衣機放置在具有白色背景畫面的中央位置。
黑色強化玻璃門
白色陶瓷釉面
注重每一細節
注重每一細節
Centum System
(懸吊避震系統)
污漬護理
TWINWash™ 雙能洗
LG SIGNATURE 洗衣機放置於白色背景畫面的左側。迷你洗衣機已開啟。
雙重控制
顯示 LG SIGNATURE 洗衣機的主要洗衣機及迷你洗衣機的清洗步驟的 GUI，位於畫面的中央位置。
為日常事務帶來歡樂
LG SIGNATURE 洗衣機的主要清洗工具放置於畫面中央位置。門已開啟
讓您一次做更多
LG SIGNATURE 洗衣機的迷你洗衣機放置於圖片中央位置。門已開啟
智慧雙控液晶面板
LG SIGNATURE 及其 Quick Circle GUI 放置在具有白色背景畫面的中央位置。
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所有規格
基本規格
-
洗衣機類型
滾筒：6 motion 滾筒式、Miniwash：3 motion 直立式
容量
-
洗衣容量(公斤)
滾筒: 12、Miniwash: 2
一般功能
-
色彩
滾筒：冰磁白、Miniwash：冰磁白
-
電壓(V)
110
-
頻率(Hz)
60
-
可變轉速(PPM)
Yes
-
筒槽材質
一體成型不鏽鋼抗菌洗衣內槽
特殊功能
-
馬達類型
直驅變頻(DD)
-
偏載自動偵測
Yes
-
預約定時洗衣行程設計
Yes
-
Smart自我診斷
Yes
-
人工智慧洗衣系統
Yes
-
WiFi遠控功能
Yes
-
Centum System™懸吊避震系統
Yes
-
Heat Pump除濕式乾衣
Yes
-
智動添加洗劑
Yes
洗衣行程
-
標準
Yes
-
洗清 + 脫水
Yes
-
快洗
Yes
-
強力標準
Yes
-
運動衣物
Yes
-
高溫去污
Yes
-
過敏防護
Yes
-
精緻衣物
Yes
-
筒槽殺菌
Yes
-
雲端客製
Yes
-
化學纖維
Yes
-
防皺除臭
Yes
-
洗衣+烘乾
Yes
-
少量標準
Yes
-
內衣
Yes
-
柔洗
Yes
-
少量高溫洗
Yes
-
嬰兒衣物
Yes
尺寸
-
機體 (寬 x 高 x 深)
滾筒：600 x 850 x 675 mm 、Miniwash ： 600 x 365 x 700 mm
保固
-
直驅變頻馬達
10年
*保固內容含馬達線圈與馬達磁盤，不含筒槽軸心。
-
變頻壓縮機
10年
-
主機板
3年
-
全機
1年