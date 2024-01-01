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LG TWINWash™ 雙能洗 (蒸洗脫烘)｜SIGNATURE 12公斤+2公斤洗衣容量

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LG TWINWash™ 雙能洗 (蒸洗脫烘)｜SIGNATURE 12公斤+2公斤洗衣容量

TW12SWPT.200SHW

LG TWINWash™ 雙能洗 (蒸洗脫烘)｜SIGNATURE 12公斤+2公斤洗衣容量

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省水標章

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節能標章

節能標章

自然靈感設計。

來自自然寧靜的靈感。該設計概念乃基於映照在寧靜的午夜湖面上那沉靜而柔和的月光。

真材實料

永不過時的美觀及耐用性的標誌。
白色搪瓷琺瑯塗層機身具有容易清潔且防腐蝕的外觀，可永保其亮白如新。與之相對的黑色強化玻璃門同樣防爆且防刮。

LG SIGNATURE 洗衣機放置在具有白色背景畫面的中央位置。

黑色強化玻璃門

有驚人美感的黑色機門是組成洗衣機的重要部分。與明亮的白色外觀相比較，不僅具有美感，而且也具有防爆及防刮的特點。
LG SIGNATURE 洗衣機的黑色機門放置在具有黑色背景畫面的中央位置。

白色陶瓷釉面

白色搪瓷塗層面為洗衣房帶來了令人耳目一新的外觀。這種塗層面易於清潔、防爆裂且防刮損的塗層面不會出現裂紋，並可長年保持其光澤，打造持久而清潔的外觀。
LG SIGNATURE 洗衣機放置在以白色搪瓷塗層面為焦點的畫面的中央位置。

注重每一細節

完美符合人體工學，顯示螢幕巧妙的向上傾斜 17 度，讓您可輕鬆觀看及觸控。只需輕壓機門即可開啟，可在雙手提滿物件時節省額外步驟。

注重每一細節

與人體工學無縫整合。顯示螢幕以巧妙的方式傾斜 17 度，讓您的雙眼可輕鬆觀測並容易使用雙手控制。只需將機門按下即可開啟，可在雙手提滿物件時節省額外步驟。

Centum System
(懸吊避震系統)

Centum 系統™ 大幅度降低了噪音與震動，懸吊式系統可將震動降至最低。內建的滾珠平衡構造可降低晃動程度，令洗衣機更加安靜持久。
茄克外套放置在白色背景畫面的左側。

專業輕柔護理

SIGNATURE 使用專業濕洗方式清潔易於損壞的高級衣物，即使是洗滌標籤帶有「W」標誌的衣物，例如男裝夾克外套或長款大衣，也可安全清潔而不會變形或因有害化學溶劑受損。

污漬護理

針對24 種常見汙漬，客製化專門清潔的方法。由紅酒汙漬到殘餘化妝品等各種汙漬均可去除，讓您的衣服保持亮白如新。

玻璃鏡放置在白色背景畫面的左側。

TWINWash™ 雙能洗

TWINWash™雙能洗提高洗衣效率，可同時或單獨洗滌兩筒衣物，縮短洗衣時間，洗衣量更大。

LG SIGNATURE 洗衣機放置於白色背景畫面的左側。迷你洗衣機已開啟。

雙重控制

利用滾筒上方觸控螢幕同時操控兩台洗衣機, 省時且省力.

顯示 LG SIGNATURE 洗衣機的主要洗衣機及迷你洗衣機的清洗步驟的 GUI，位於畫面的中央位置。

為日常事務帶來歡樂

為洗衣建立新標準。主要洗衣機適合清洗諸如床單、成年人衣物及內衣等大型日常衣物，且整體機器設計符合人體工學，放入及取出衣物更加舒適自然。

LG SIGNATURE 洗衣機的主要清洗工具放置於畫面中央位置。門已開啟

讓您一次做更多

更加專注衣物護理的洗衣設定。針對白色衣物、精緻衣物以及嬰兒衣物，設計專門的洗衣行程。迷你洗衣機可為您節省時間，可與主要洗衣機一起啟動洗衣。

LG SIGNATURE 洗衣機的迷你洗衣機放置於圖片中央位置。門已開啟

智慧雙控液晶面板

上滾筒洗衣機上獨特的圓形 LCD 螢幕能讓您簡單、方便地同時控制兩個洗衣機。另外，選擇「我的模式」，還能顯示最近使用的洗衣行程。

LG SIGNATURE 及其 Quick Circle GUI 放置在具有白色背景畫面的中央位置。

LG SIGNATURE 洗衣機放置在畫面左側，其洗衣液自動注入部件已打開。

智動添加洗劑

通過自動投放洗劑功能，您可一次性添加洗衣精，洗衣機會根據不同衣物量自動加入適當的洗劑量， 720ml的洗衣精約可洗衣18次，簡單方便。

烘乾後的毛巾用特寫鏡頭展示，以表現 LG SIGNATURE 乾衣機的主要功能。

Heat Pump除濕式乾衣

高效率溫和乾衣 (60-70°C) 使用Heatpump除濕式乾衣可徹底烘乾衣物，並保持您的衣物原有的蓬鬆柔軟。

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使用者見證

使用者見證1

這台TWINWash我推坑很多朋友買，可以一次洗完你要洗的衣服！像我很多黑色衣服，怕一起洗時染色到嫂子白色衣服，分開洗很方便，這台我很推！！

使用者見證2

洗衣機 #LGTWINWash雙能洗 讓我很驚艷！竟然能上下一起洗 簡直雙倍好效率！看到這點很感動 家有寶寶、毛小孩、愛運動的人有福了

使用者見證3

我總結了TWINWash幾個優點：蒸氣殺菌，上下分離的大小洗衣機，還有21公斤的大容量，這台顯著提升了我的生活品質，推薦給最近有需要新洗衣機的各位

使用者見證4

自從換了TWINWash上下兩台的洗衣機，有個超棒的好處，下置小台的洗衣機，大台的洗衣機往上之後完全不用彎腰，超級方便!!
列印

所有規格

基本規格

  • 洗衣機類型

    滾筒：6 motion 滾筒式、Miniwash：3 motion 直立式

容量

  • 洗衣容量(公斤)

    滾筒: 12、Miniwash: 2

一般功能

  • 色彩

    滾筒：冰磁白、Miniwash：冰磁白

  • 電壓(V)

    110

  • 頻率(Hz)

    60

  • 可變轉速(PPM)

    Yes

  • 筒槽材質

    一體成型不鏽鋼抗菌洗衣內槽

特殊功能

  • 馬達類型

    直驅變頻(DD)

  • 偏載自動偵測

    Yes

  • 預約定時洗衣行程設計

    Yes

  • Smart自我診斷

    Yes

  • 人工智慧洗衣系統

    Yes

  • WiFi遠控功能

    Yes

  • Centum System™懸吊避震系統

    Yes

  • Heat Pump除濕式乾衣

    Yes

  • 智動添加洗劑

    Yes

洗衣行程

  • 標準

    Yes

  • 洗清 + 脫水

    Yes

  • 快洗

    Yes

  • 強力標準

    Yes

  • 運動衣物

    Yes

  • 高溫去污

    Yes

  • 過敏防護

    Yes

  • 精緻衣物

    Yes

  • 筒槽殺菌

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 化學纖維

    Yes

  • 防皺除臭

    Yes

  • 洗衣+烘乾

    Yes

  • 少量標準

    Yes

  • 內衣

    Yes

  • 柔洗

    Yes

  • 少量高溫洗

    Yes

  • 嬰兒衣物

    Yes

尺寸

  • 機體 (寬 x 高 x 深)

    滾筒：600 x 850 x 675 mm 、Miniwash ： 600 x 365 x 700 mm

保固

  • 直驅變頻馬達

    10年
    *保固內容含馬達線圈與馬達磁盤，不含筒槽軸心。

  • 變頻壓縮機

    10年

  • 主機板

    3年

  • 全機

    1年

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