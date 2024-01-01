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LG WashTower™ AI智控洗乾衣機 ｜
洗衣13公斤+乾衣10公斤
*影像或影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
智匯之作 開創洗乾衣新紀元
節省空間
極窄大容量的一體成型設計，輕鬆擺放於窄小的空間
一指輕觸 簡單操作
全觸控中央控制面板設計，不需蹲下或使用板凳即可輕鬆操作
AI DD™智慧洗淨
使用AI 技術偵測衣物材質與重量，自動提供最適合的洗滌行程
節省時間
1小時內快速完成洗滌與乾衣行程
極窄大容量的一體成型設計
重新定義你對空間的想像
體積更小、符合人體工學
中央控制面板操作更便利
WashTower™ AI智控洗乾衣機和堆疊式的洗衣機和乾衣機放在一起，並強調顯示高度降低了 4.5公分，而全觸控中央控制面板的位置則高了 8.5公分。
*與LG 24 吋堆疊式洗衣機和乾衣機相比更省空間。
依照家中不同空間的需求
選擇適合的WashTower™
智慧科技
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*由 Intertek 於 2022 年 5 月進行測試。與 LG 的常規標準行程相比，標準行程的洗滌量為 2 公斤。(F13EJN) 通過添加 5 孔織物樣品並在標準行程中比較 AI 1 級和 AI 3 級來測試平均織物損壞。
*結果可能因服裝和環境而異。
*僅適用於棉質、混紡、易護理行程。
節省時間
*由 Intertek 測試。各以三組洗衣量條件進行測試；女性運動服（聚酯纖維 89%、彈性纖維 11%）、三件襯衫（聚酯纖維 65%、棉 35%）及兩套睡衣（棉 73%、聚酯纖維 27%）。
使用洗衣機的快洗行程、乾衣機的少量快乾行程和「乾衣準備」選項測試。
*結果可能會因衣服和環境而異。
*由 Intertek 於 2023 年 1 月測試，使用 TurboWash™ 選項的標準行程，洗衣量 2 公斤。
*結果可能依環境而異。
線條
洗乾多重潔淨
去除99.9%居家塵蟎及過敏原
乾衣機「殺菌行程」再次潔淨，搭配雙重極細密濾網有效濾除棉絮毛髮。
*洗衣機的過敏防護行程獲得 BAF（英國過敏基金會）認證，可減少 99.9% 的居家塵蟎，而乾衣機的殺菌行程獲得 BAF（英國過敏基金會）認證，可減少 99.9% 的居家塵蟎。
*洗衣機的過敏防護行程與乾衣機的殺菌行程皆獲得Intertek認證，可消除99.9% 細菌。
*由 Intertek 進行測試，洗衣量為 3.6 公斤全棉，使用過敏防護行程可減少細菌（金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌和肺炎克雷伯菌）。
*過敏防護行程及殺菌行程可透過 ThinQ 應用程式下載或直接從應用程式中的雲端行程選擇。
*影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。 結果因環境而異。
-
傳統定頻壓縮機無法控制運轉速度
-
LG 雙迴轉變頻壓縮機可調節的運轉速度
低溫除濕式乾衣
呵護衣物 乾衣更省電
*由 Intertek 於 2021 年 1 月測試。乾衣量 3.83 公斤的標準行程與 LG 傳統加熱器乾衣機相比。（RC90V9AV2W 比對 RC9066A3F）。
*結果可能會因衣服和環境而異。
容易於清潔的冷凝器
*影像或影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*冷凝器的清潔度會依操作環境而異。
*「自動清潔冷凝器」的運轉頻率會因需乾衣內容物多寡與濕度而異。
利用語音助理進行簡單控制
任何地方都可輕易掌控
隨時監控狀態、電力或下載最新行程
*Alexa 及 Google Assistant 與家電的相容性可能會因國家及環境設定而異。
WashTower 安裝指南
有人正在用捲尺測量家具的尺寸。
說明安裝 WashTower 需要多少空間。後方需要 10cm，左右需要 2.5cm。
安裝教學影片
零件和配件
零件和配件
常見問題
LG WashTower 只有一個插頭嗎？
LG WashTower 有兩個插頭：洗衣機一個、乾衣機一個。所以洗衣機和乾衣機可同時使用，也可分開使用。
如果乾衣機故障，洗衣機還能運作嗎？
LG WashTower 是一體式的，不過有兩個獨立的機體：洗衣機和乾衣機，兩個機體都有自己的插頭。所以如果洗衣機故障了，乾衣機仍然可運作，反之亦然。
LG WashTower 是否提供不同的保固？
LG WashTower 的馬達、壓縮機皆同樣享有10年保固。
「Smart Pairing™ 智慧行程配對」是什麼？
Smart Pairing™ 智慧行程配對 功能會把洗滌行程資訊從洗衣機傳送到乾衣機，自動建議最佳的乾衣行程。也就是說，洗衣機可以告訴乾衣機選擇適配的乾衣行程。
這是堆疊式的型號嗎？
LG WashTower 是一體式的機體，上面是乾衣機，下面是洗衣機。控制面板位於中間，所以您不需板凳就可以操作乾衣機的面板。不需要堆疊套件。
門是否可以改成右開而不是左開？
不可以，此型號無法改變滾筒門的開啟方向。
這款洗乾衣機是否為排風式？
這款洗乾衣機不是排風式的，所以可以安裝在更多不同的地方，使用更安全、便利。
摘要
主要規格
-
最大洗衣容量 (kg)
13
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
600x1655x660
-
TurboWash360˚
Yes
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
材質和飾面
-
門蓋材質
前蓋：強化玻璃
內蓋：強化玻璃
-
機身顏色 (乾衣機)
極光黑
-
機身顏色
極光黑
容量
-
最大乾衣容量 (kg)
10
-
最大洗衣容量 (kg)
13
功能（洗衣機）
-
種類
滾筒洗衣機
-
6 Motion 智慧模擬手洗
Yes
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
Yes
-
自動重新啟動
Yes
-
攪拌翼材質
不鏽鋼
-
筒內燈
Yes
-
壓花內筒
Yes
-
行程結束提醒
Yes
-
ezDispense 自動洗劑投入
-
-
泡沫偵測系統
Yes
-
變頻直驅式
Yes
-
水平調整支腳
-
-
重量偵測
Yes
-
全不鏽鋼筒槽
Yes
-
蒸氣
Yes
-
TurboWash360˚
Yes
-
振動感應器
Yes
-
進水（熱/冷）
冷水
-
水位調整
自動偵測
控制和顯示螢幕
-
預約行程
3-19 小時
-
控制面板
全觸控中央控制面板
-
數字指示
18:88
-
門鎖指示燈
Yes
功能（烘衣機）
-
種類
冷凝式乾衣機（無排氣孔）
-
6 Motion 智慧模擬手洗
-
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
-
-
智能濕度感測
-
-
自動清潔冷凝器
-
-
自動重新啟動
-
-
筒內燈
Yes
-
雙迴轉變頻壓縮機
Yes
-
雙重極細密棉絮濾網
Yes
-
壓花內筒
Yes
-
空水位指示
-
-
行程結束提醒
Yes
-
乾衣類型
Heat Pump除濕式乾衣
-
變頻直驅式
-
-
重量偵測
Yes
-
可逆機門
-
-
感應烘乾
-
-
TrueSteam
-
尺寸與重量
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
600x1655x660
-
重量 (kg)
128.0
-
後蓋到門的產品深度 (D' mm)
600
-
門開啟 90˚ 的產品深度 (D'' mm)
1180
條碼
-
條碼
8806096094310
行程(洗衣機)
-
標準
-
-
AI 智慧偵測洗衣
-
-
過敏防護
Yes
-
冷水洗衣
-
-
護色
-
-
大量衣物
-
-
深色衣物
-
-
精緻衣物
Yes
-
雲端客製
Yes
-
洗清+脫水
-
-
被子
Yes
-
免燙衣物
-
-
節能洗衣
-
-
輕柔護理
-
-
高溫去污
-
-
加強 60
-
-
混紡衣物
Yes
-
戶外衣物
-
-
快洗30
-
-
快洗
Yes
-
清新
-
-
洗淸+ 脫水
Yes
-
靜音洗滌
-
-
肌膚護理
-
-
快洗14
-
-
運動衣物
-
-
污漬護理
-
-
防皺
-
-
筒槽保養
Yes
-
勁速洗39
-
-
勁速洗49
-
-
勁速洗59
-
-
柔洗/ 羊毛
-
行程(乾衣機)
-
標準
-
-
AI 乾衣
-
-
過敏防護
Yes
-
輕拍除塵
-
-
大型衣物
-
-
冷風
-
-
大量衣物
-
-
精緻衣物
Yes
-
雲端客製
Yes
-
羽絨衣保養
-
-
被子
Yes
-
免燙衣物
-
-
牛仔褲
-
-
混紡衣物
Yes
-
快乾30
-
-
少量快乾
Yes
-
晾乾
-
-
清新
Yes
-
肌膚護理
-
-
運動衣物
-
-
蒸氣滾筒護理
-
-
蒸氣衛生
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-
蒸氣清新
-
-
毛巾
-
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暖風
-
-
柔洗/羊毛
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智慧科技
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智慧診斷
Yes
-
下載行程
Yes
-
能源監控
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
-
雲端客製行程下載
Yes
-
筒槽清潔指南
Yes
-
智慧行程配對
Yes
選項/配件
-
Cap,Handle (for Dryer)
Yes