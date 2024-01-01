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LG WashTower™ AI智控洗乾衣機 (冰瓷白)｜洗衣19公斤+乾衣16公斤

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LG WashTower™ AI智控洗乾衣機 (冰瓷白)｜洗衣19公斤+乾衣16公斤

WD-S1916W

LG WashTower™ AI智控洗乾衣機 (冰瓷白)｜洗衣19公斤+乾衣16公斤

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Front view of the LG WashTower.

智匯之作 洗乾衣機一體成型

LG WashTower™ 創新垂直流線型設計，一體成型整合洗衣機和乾衣機。
提供輕鬆自在具智慧及效率的生活方式。

Una torre de lavado LG se encuentra frente al frente con una pared de ventanas detrás. La puerta superior está entreabierta y muestra una luz azul que brilla en el interior. La puerta inferior está completamente abierta y muestra la luz azul brillando y las líneas que se conectan al icono de IA que indican la tecnología y la conexión.

智匯之作 開創洗乾衣新紀元

一體成型 智慧配對
AI智慧數據自動提供最佳洗程，保護衣物並智慧傳輸洗衣資訊配對最適乾衣行程

創造舒適優雅的洗衣空間

LG WashTower™ 讓您擁有更時尚、精緻的居家設計風格。符合人體工學的工藝設計美學，讓產品操作更臻完美。

這裡的牆壁看起來宛如雜物室。Washtower 與其他家具可完美搭配。

這裡的牆壁看起來宛如雜物室。Washtower 與其他家具可完美搭配。

這裡的牆壁看起來宛如雜物室。Washtower 與其他家具可完美搭配。

*與洗乾衣機堆疊產品相比，可節省更多空間。

全觸控中央控制面板

伸手便輕易觸控的中央控制面板，讓洗衣到乾衣從容優雅
女人操作約與腰同高的產品面板。

LG WashTower™ 全觸控中央控制面板

女人抬起手操作產品上方的面板。

一般洗乾衣機堆疊

搭載AI人工智慧

LG WashTower™ 內建AI智慧功能，洗衣輕鬆更淨化

La puerta circular frontal de la máquina se muestra con agua y ropa en el interior. El ícono de una camisa con cuello en el centro de la puerta indica lo que hay dentro. Debajo de la puerta hay 6 íconos de movimiento, que representan los diferentes ciclos y 3 están iluminados. Debajo de estos íconos está el logo de AIDD.

AIDD™ AI智慧
直驅變頻馬達

AI DD™ 智慧偵測衣物材質與重量，透過萬筆洗滌大數據分析，自動提供最適洗滌動作。

產品面板圖片。突出顯示乾衣機的棉被按鈕和洗衣機的棉被按鈕。

Smart Pairing™ 智慧行程配對

Smart Pairing™傳遞洗程資訊至乾衣機，自動選擇適配乾衣機行程，按下開始即可啟動，達到最有效率的智慧洗乾一體

*經Intertek 測試使用一般行程清洗3 公斤內衣與 LG 傳統一般行程相比。結果將因衣物及環境條件而異。
*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

洗乾多重潔淨
99.9%去除塵蟎及過敏原

洗衣機「過敏防護」行程，透過60℃蒸氣開啟衣物纖維並以溫熱水去除塵蟎、過敏原。
乾衣機「殺菌行程」再次潔淨，搭配雙重極細密濾網有效濾除棉絮毛髮。
  • 洗衣機過敏防護行程
  • 乾衣機殺菌行程

*洗衣機的過敏防護行程獲得 BAF（英國過敏基金會）認證，可減少 99.9% 的居家塵蟎，而乾衣機的殺菌行程獲得 BAF（英國過敏基金會）認證，可減少 99.9% 的居家塵蟎。
*洗衣機的過敏防護行程與乾衣機的殺菌行程皆獲得Intertek認證，可消除99.9% 細菌。
*過敏防護行程及殺菌行程可透過 ThinQ 應用程式下載或直接從應用程式中的雲端行程選擇。
*影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。 結果因環境而異。

約兩小時即可完成
少量衣物洗滌烘乾行程

洗衣機快洗行程搭配乾衣機少量快乾，隨選啟動「乾衣準備」(勁速洗鍵長按3秒)，
您可於約兩小時完成少量衣物的潔淨。

動畫展示可以在兩個小時內洗衣和乾衣的流程。

*Intertek 測試。使用 3 種衣物狀況測試；女性運動衣、三件襯衫和兩套睡衣。利用洗衣機上的快洗行程、乾衣機上的少量快乾行程和「乾衣準備」選項測試。結果因衣物及環境而異。

有洗衣機門。水從門內的五個方向噴出。

TurboWash™ 360 勁速洗

洗衣省水更快速

離心力筒轉搭配4道變頻噴射水流， 30 分鐘完整洗衣，可減少耗水量與耗電量，且更能保護衣物。

*由 Intertek 測試，測試條件是標準行程，利用 3 公升衣物，使用預設選項。結果因環境而異。

  • 傳統定頻壓縮機
    無法控制運轉速度
  • LG 雙迴轉變頻壓縮機
    可調節的運轉速度
雙迴轉變頻壓縮機
低溫除濕式乾衣

呵護衣物 乾衣更省電

雙迴轉變頻壓縮機運轉穩定更安靜、省電。
空氣通過冷凝器中的三個濾網清淨。

冷凝器自動清潔

3道水流自動清潔去除微塵，清潔保養更便利，省下更多維護時間。

*影像或影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。
*清潔度視操作環境而異。
*自動清潔冷凝器的運行頻率會因需乾衣內容物多寡與濕度而異。

智慧家電 智享生活

任何地方都可輕易掌控

LG ThinQ™ APP可讓您輕鬆連接您的 WashTower™。只需輕觸按鈕就可開始洗衣和乾衣。

隨時有效查詢洗乾衣行程

隨時查看 WashTower™ 狀態、下載最新行程或使用 LG ThinQ™ 監控電力。

*LG SmartThinQ APP現為 LG ThinQ APP。ThinQ App 所支援的 Android 和 iOS 版本，以應用程式商城更新資訊為準。
*ThinQ功能可能視國家和型號而不同。請洽詢當地經銷商或 LG客服，了解是否可使用服務功能及範圍。

低震動 低噪音 更耐用

滾筒洗衣機搭載搭載AIDD ™直驅變頻馬達，省電、安靜又耐用。乾衣機雙迴轉變頻壓縮機及變頻馬達亦皆享 10 年保固服務，讓您使用更安心。

*變頻馬達保固10年，主機板保固3年。

名人分享

王陽明 @sunnyboyyy

王陽明 @sunnyboyyy

AI智控太強大了

ThinQ APP遠端遙控 生活變得這麼便利
下洗上烘乾的一體成型設計也幫我省下更多空間

下洗上烘乾的一體成型設計也幫我省下更多空間
這台WashTower具有大容量，

這台WashTower具有大容量，能大幅增加洗衣效率

WashTower具有

WashTower具有AIDD智慧洗衣功能，能更加保護衣物

各界意見領袖分享

100室內設計 @100interior_design

台灣因為空污、油煙廢氣、氣候變化等問題，不適合在戶外曬衣服，而想同時入手洗衣機與乾衣機，但陽台根本放不下兩台大機器怎麼辦？不要急，@lgtaiwan LG 推出了上乾下洗一體成型的WashTower™ AI智控洗乾衣機，幫你解決放不下兩台機器的問題！
觀看完整版

瑞夫(萬秀孫) @reefchang

AI智控設計為我們解決在居家洗衣可能會有的煩惱，不僅增加衣物生命，也減少衣物被淘汰的頻率。
新科技讓我們的生活變得更美好，當洗衣過程變成一件輕鬆的事情，相信衣服也能減少發黃損毀的機率。延續一件衣服的價值與生命，減少資源的消耗浪費，等同於為環境做出更友善的選擇。
觀看完整版

WashTower 安裝指南

垂直流線式一體成型設計，讓您擁有更時尚、精緻的居家設計風格。

使用捲尺檢查產品的尺寸

1. 當水龍頭位於安裝空間兩側(左側或右側)時

2. 當水龍頭位於安裝空間
後側時

常見問題

門是否可以改成右開而不是左開？

不可以，此型號無法改變滾筒門的開啟方向。

它需要多少個插座？

LG WashTower 具備2條電源線，因此須備有2個獨立插座(不可使用轉接頭、延長線)。

該如何與我的智慧手機連線？

請先下載 ThinQ App，透過該應用程式享受以下功能：

1) 遠端遙控 - 遠端遙控、監控行程
2) 雲端行程下載 - 為不同衣物客製化不同洗乾衣行程
3) 監控耗電量 - 追蹤電力消耗狀況
4) 智能診斷 - 提前獲得診斷並獲得解決問題的資訊
5) 行程完成推播 - 收到週期完成或問題設定的訊息推播

摘要

列印
最大洗衣容量 (kg)
19
最大乾衣容量 (kg)
16
產品尺寸 (寬x高x深mm)
700 x 1890 x 770
ThinQ (Wi-Fi)
Yes

主要規格

  • 最大洗衣容量 (kg)

    19

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700 x 1890 x 770

  • TurboWash360˚

    TurboWash360˚勁速洗

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    AI DD™智慧直驅變頻馬達

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

所有規格

材質和飾面

  • 門蓋材質

    前蓋：強化玻璃 內蓋：強化玻璃

  • 機身顏色 (乾衣機)

    冰瓷白

  • 機身顏色

    冰瓷白

容量

  • 最大乾衣容量 (kg)

    16

  • 最大洗衣容量 (kg)

    19

功能（洗衣機）

  • 6 Motion 智慧模擬手洗

    6 Motion 智慧模擬手洗

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    AI DD™智慧直驅變頻馬達

  • 攪拌翼材質

    不鏽鋼

  • 筒內燈

    Yes

  • 壓花內筒

    Yes

  • 行程結束提醒

    Yes

  • ezDispense 自動洗劑投入

    No

  • 泡沫偵測系統

    Yes

  • 水平調整支腳

    Yes

  • 重量偵測

    Yes

  • 全不鏽鋼筒槽

    全不鏽鋼筒槽

  • 蒸氣

    Yes

  • TurboWash360˚

    TurboWash360˚勁速洗

  • 振動感應器

    Yes

  • 進水（熱/冷）

    冷水

  • 水位調整

    自動偵測

控制和顯示螢幕

  • 預約行程

    Yes

  • 控制面板

    全觸控中央控制面板

  • 數字指示

    Yes

  • 門鎖指示燈

    Yes

功能（烘衣機）

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    智慧變頻馬達

  • 智能濕度感測

    Yes

  • 自動清潔冷凝器

    Yes

  • 筒內燈

    Yes

  • 雙迴轉變頻壓縮機

    雙迴轉變頻壓縮機

  • 雙重極細密棉絮濾網

    雙重極細密棉絮濾網

  • 壓花內筒

    No

  • 行程結束提醒

    Yes

  • 乾衣類型

    Heat Pump除濕式乾衣

  • 重量偵測

    Yes

  • 可逆機門

    左開

尺寸與重量

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700 x 1890 x 770

  • 重量 (kg)

    154

  • 後蓋到門的產品深度 (D' mm)

    770

  • 門開啟 90˚ 的產品深度 (D'' mm)

    1400

能源

  • 額定能源（洗衣）

    洗衣：1000W 乾衣：1400W

行程(洗衣機)

  • 柔洗 / 羊毛

    Yes

  • 標準

    Yes

  • AI 智慧偵測洗衣

    Yes

  • 過敏防護

    Yes

  • 冷水洗衣

    Yes

  • 護色

    Yes

  • 精緻衣物

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 洗清+脫水

    Yes

  • 被子

    Yes

  • 高溫去污

    Yes

  • 快洗

    Yes

  • 洗淸+ 脫水

    Yes

  • 靜音洗滌

    Yes

  • 肌膚護理

    Yes

  • 運動衣物

    Yes

  • 筒槽保養

    Yes

  • 勁速洗39

    Yes

行程(乾衣機)

  • 標準

    Yes

  • 過敏防護

    Yes

  • 輕拍除塵

    Yes

  • 大型衣物

    Yes

  • 冷風

    Yes

  • 精緻衣物

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 羽絨衣保養

    Yes

  • 被子

    Yes

  • 少量快乾

    Yes

  • 晾乾

    Yes

  • 運動衣物

    Yes

  • 毛巾

    Yes

  • 暖風

    Yes

  • 柔洗/羊毛

    Yes

智慧科技

  • 智慧診斷

    Yes

  • 下載行程

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

  • 雲端客製行程下載

    Yes

  • 智慧行程配對

    Yes

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