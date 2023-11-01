淨水 Bar 桌上型淨水器｜供應常溫淨水

免責聲明

1) 自動殺菌

-直通水管及出水口90% 的殺菌功效

(1) 實驗機構：Korea Testing & Research Institute (2024.03和2024.04)

(2) 試驗細菌：大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌

(3) 實驗結果可能因室溫、環境或使用情況之不同而有差異

-每週一次自動以高溫清潔內部的不鏽鋼水管。

-殺菌流程分為2種: 出水口高溫殺菌，過程約1分鐘，以及內部管路清潔，過程約 10 分鐘，並可透過 LG ThinQ™ 應用程式追蹤。

-您可用LG ThinQ™ 應用程式預約自動殺菌的時間。

-自動殺菌開始前, 請在出水口下方放置至少 500ml 的容器承接熱水。

2) 四重全淨過濾系統 (All-Puri Filter System)

-通過 WQA 檢驗NSF/ANSI Standards 42及53

-通過 SGS 檢驗，可濾除9種重金屬 (砷、鉛、硒、鉻、鎘、鋇、銻，鎳，汞)，及15種揮發性有機物 (三氯乙烯、四氯化碳、1,1,1三氯乙烷、1,2二氯乙烷、氯乙烯、苯、1,4二氯苯, 1,1二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯苯、甲苯、二甲苯、順1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、四氯乙烯)。

-諾羅病毒過濾：由 NoroGene Research Center 在實驗環境及條件下測試所得結果 (2020年)，採用 2.0 LPM(Liter per minute) 流速，可以過濾99.99%的鼠類諾羅病毒。實驗結果可能因環境或使用情況之不同而有差異。

3) WQA 認證

-認證適用於 LG Purification System V2，而非淨水器產品。

-型號：LG Purification System V2

-實驗機構：WQA (2023年 10月)

-實驗標準：塑膠微粒過濾性能是根據NSF/ANSI 42-2021 版本 (第 1 類) 之標準進行實驗。

4) UVnano™紫外線殺菌

-UVnano™ 是「UV（紫外線）」和「nanometer（長度單位）」的組合。

-實驗機構：Korea Testing & Research Institute(2023.11)。

-試驗細菌：大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌

-測試方法：比較出水口在 24小時(每1小時運作UV LED 10分鐘)後的細菌減少數。

- 實驗結果可能因室溫、環境和使用情況之不同而有差異。

5) 客製化出水量

- 出水量選項從120ml至1000ml。

- 可從 LG ThinQ™ 應用程式中設定、調整和刪除自訂出水量。

6) 出水指示燈

- 若不使用出水指示燈，請在 LG ThinQ™ 應用程式上關閉。.

7) 生活提示燈

- 若不使用提示燈，請在 LG ThinQ™ 應用程式上關閉。

8) 氛圍燈

- 若按下「燈光」按鈕，燈光會依照 LG ThinQ™ 應用程式上設定的順序切換：1 → 2 → 3 → 關閉。

- 時間設定僅適用於燈光 1，可以設定開始和結束時間。

- 若尚未在 LG ThinQ™ 應用程式上設定，按下「燈光」按鈕時，順序則會是暖調米色、乳白色和純白色（亮度100%）。

9) LG ThinQ™ 智慧串聯

- 使用此功能前需安裝 Android OS(7.0以上) Play商店或iOS(12.0以上) 應用程式 Store 的 LG ThinQ™ 應用程式，安裝完畢後需進行註冊及連接產品。

- 初次連接淨水器時，需在相同 Wi-Fi 環境下進行，之後淨水器須維持在註冊的 Wi-Fi 環境下運作。