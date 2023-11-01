淨水 Bar 桌上型飲水機｜供應常溫、溫熱水

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*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
*圖片內容僅供說明參考之用， 實際產品可能依國家而有不同。
輕薄美型 簡約優雅
體驗極致純淨
徹底濾淨每一滴水
客製用水習慣
水溫、水量自由調整，完美貼合日常所需
居家美學設計
簡約外型，完美融入各種居家風格
LG ThinQ™ 智慧串聯
隨時隨地 一手掌控
除了濾淨 更加潔淨
機體內不鏽鋼水管每周自動清潔
ThinQ排程或機身一鍵進行內部管路消毒，去除99.99%病菌，讓您每口都喝得安心。6)
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四道全淨過濾系統
層層過濾 向病菌說掰掰
內建多重過濾系統，去除重金屬、諾羅病毒與細菌，改善水質與口感。2)
WQA 水質認證
全淨過濾系統經WQA 認證，可有效濾除水中雜質，9種重金屬，諾羅病毒與99.9%細菌。經美國水質協會 (WQA) 認證，可濾除水中的塑膠微粒與雜質。4)
無水箱設計
隨時享受流動淨水
無須擔憂水箱衛生問題
減少儲水箱設計，機身更纖薄，從此拋開水箱細菌孳生的疑慮，確保您飲用的每一滴水都是即時濾淨的純淨飲水。
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Uvnano 紫外線殺菌
持續淨化到最後一刻
內建Uvnano 紫外線殺菌功能，每小時自動循環運作，安全去除出水口的細菌，使出水潔淨衛生，每日安心飲用無虞。
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客製化調控水溫
依據需要，
隨時調控理想水溫
除了系統預設溫度 40℃, 70℃, 85℃ 以外，搭配 LG ThinQ app即可隨時以10度為一級距調整水溫。4)
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根據自訂選項 自由調整出水量。
透過LG ThinQTM 應用程式自訂出水量，有四種出水量可供選擇，以10毫升為一個單位進行客製化調整。
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出水指示燈
出水時自動亮燈
夜間取水更方便
出水時自動亮燈，方便夜間使用，亮度可在LG ThinQTM 應用程式中調整設定。2)
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提示燈
燈光提示，不怕忘記喝水
使用LG ThinQTM 應用程式設定提示鬧鐘，燈光閃爍時表示時間已到。3)
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極窄美型
完美融入小巧空間
13.2公分窄身設計，輕鬆擺放於任何地方。
*影片中的產品圖像僅供說明參考之用， 實際產品可能依國家而有不同。
多種燈光設定
隨空間自在切換
三種顏色、四個亮度可供選擇，可透過LG ThinQ™ 應用程式隨心情切換燈光。1)
*影片中的產品圖像僅供說明參考之用， 實際產品可能依國家而有不同。
隨時隨地 一手掌控
使用LG ThinQTM 應用程式，隨時隨地查看LG淨水器狀態。
*影片中的產品圖像僅供說明參考之用， 實際產品可能依國家而有不同。
更輕鬆便捷的管理與使用
不需LG專業技師到府保養，自行保養維護LG淨水器，輕鬆上手更省錢。
*自行清潔保養的情況，您還是可以根據實際使用環境和機器狀況，致電LG客服專線。
*圖片內容僅供說明參考之用， 實際產品可能依國家而有不同。
免責聲明
1) 自動殺菌
-直通水管及出水口90% 的殺菌功效
(1) 實驗機構：Korea Testing & Research Institute (2024.03和2024.04)
(2) 試驗細菌：大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌
(3) 實驗結果可能因室溫、環境或使用情況之不同而有差異
-每週一次自動以高溫清潔內部的不鏽鋼水管。
-殺菌流程分為2種: 出水口高溫殺菌，過程約1分鐘，以及內部管路清潔，過程約 10 分鐘，並可透過 LG ThinQ™ 應用程式追蹤。
-您可用LG ThinQ™ 應用程式預約自動殺菌的時間。
-自動殺菌開始前, 請在出水口下方放置至少 500ml 的容器承接熱水。
2) 四重全淨過濾系統 (All-Puri Filter System)
-通過 WQA 檢驗 NSF/ANSI Standards 42及53
-通過 SGS 檢驗，可濾除9種重金屬 (砷、鉛、硒、鉻、鎘、鋇、銻，鎳，汞)，及15種揮發性有機物 (三氯乙烯、四氯化碳、1,1,1三氯乙烷、1,2二氯乙烷、氯乙烯、苯、1,4二氯苯, 1,1二氯乙烯、二氯甲烷、1,2二氯苯、甲苯、二甲苯、順1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、四氯乙烯)。
-諾羅病毒過濾：由 NoroGene Research Center 在實驗環境及條件下測試所得結果 (2020年)，採用 2.0 LPM(Liter per minute) 流速，可以過濾99.99%的鼠類諾羅病毒。實驗結果可能因環境或使用情況之不同而有差異。
3) WQA 認證
-認證適用於LG Purification System V2，而非淨水器產品。
-型號：LG Purification System V2
-實驗機構：WQA (2023年 10月)
-實驗標準：塑膠微粒過濾性能是根據NSF/ANSI 42-2021 版本 (第 1 類) 之標準進行實驗。
4) UVnano™紫外線殺菌
-UVnano™ 是「UV（紫外線）」和「nanometer（長度單位）」的組合。
-實驗機構：Korea Testing & Research Institute(2023.11)。
-試驗細菌：大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌
-測試方法：比較出水口在24小時(每1小時運作 UV LED 10分鐘)後的細菌減少數。
- 實驗結果可能因室溫、環境和使用情況之不同而有差異。
5) 客製化出水量
- 出水量選項從120ml至1000ml。
- 可從 LG ThinQ™ 應用程式中設定、調整和刪除自訂出水量。
6) 出水指示燈
- 若不使用出水指示燈，請在 LG ThinQ™ 應用程式上關閉。.
7) 生活提示燈
- 若不使用提示燈，請在 LG ThinQ™ 應用程式上關閉。
8) 氛圍燈
- 若按下「燈光」按鈕，燈光會依照 LG ThinQ™ 應用程式上設定的順序切換：1 → 2 → 3 → 關閉。
- 時間設定僅適用於燈光 1，可以設定開始和結束時間。
- 若尚未在 LG ThinQ™ 應用程式上設定，按下「燈光」按鈕時，順序則會是暖調米色、乳白色和純白色（亮度100%）。
9) LG ThinQ™ 智慧串聯
- 使用此功能前需安裝 Android OS (7.0以上) Play 商店或 iOS (12.0以上) 應用程式 Store 的 LG ThinQ™ 應用程式，安裝完畢後需進行註冊及連接產品。
- 初次連接淨水器時，需在相同 Wi-Fi 環境下進行，之後淨水器須維持在註冊的 Wi-Fi 環境下運作。
FAQ
我如何殺菌出水口?
1. 長按水質淨化器頂部的「出口消毒」按鈕3秒鐘。
2. 在水出口下方放置一個容量為300ml或以上的容器。
3. 當準備好並放置大於300ml的容器後，按下「出水」按鈕。消毒過程大約需要10分鐘。 *熱水將在約7分鐘後被排出。請確保兒童無法接觸。
4. 水出口消毒完成後，請將排出的熱水倒掉。
如何殺菌水管?
熱水、常溫水和冷水管道將每週自動進行一次高溫消毒。每4週，冷水儲水罐的管道將會包含在消毒過程中，該過程大約需要30分鐘。 水管將每週自動進行消毒，並且可以手動進行按需消毒。 要進行水管消毒，請長按水質淨化器頂部的「內部消毒」按鈕3秒鐘。 *高溫消毒的範圍僅限於從過濾器到從過濾器通向水出口的管道。
我如何使用智慧型手機應用程式預定高溫水管殺菌作業？
1. 點選 LG ThinQ 應用程式中的淨水器圖示。
2. 選擇高溫殺菌視窗中的「>」圖示，或選擇設定中的「預定高溫水管殺菌」。
3. 點選「預定殺菌」中的「>」圖示。
4. 按需要設定預定時間，然後點選「儲存」按鈕。
水管高溫殺菌功能無法運作。
若在供水水源的閥門或水龍頭的供水閥關閉，則水管殺菌功能無法運作。請打開水源水閥或供水閥。
該如何替換濾芯?
1.拉出排水盤將其從產品中取出。
2.將移動閥門推到左側或右側的盡頭，然後打開濾芯蓋。
3.握住濾芯並將其抬起90度，然後逆時針旋轉將其分離。
4.插入濾芯並順時針旋轉。
5.再次蓋上濾芯蓋。濾芯清潔過程大約需要7分鐘。
6.當濾芯清潔完成後，長按冷水按鈕超過3秒鐘以重置濾芯使用次數
如何使用智慧型手機應用程式設定淨化器的音效並調整音量？
1. 點選 LG ThinQ 應用程式中的淨水器圖示。
2. 點選螢幕右上角的「ⓘ」圖示，然後點選「設定」視窗。
3. 在「設定」頁面，選擇「產品音效設定」，以開啟或關閉淨水器的音效。您無法調整音量。
我無法將淨水器靜音
即使在靜音模式下，為了安全起見，水出口消毒、水管消毒和濾芯更換過程中仍會提供語音指示。
排水盤無法正常擺回
如果排水盤在分離過程中被橫向旋轉，排水盤將無法鎖定。
請在面對水質淨化器前方時分離排水盤。
如果排水盤在旋轉狀態下被分離，請目視檢查接合處（鎖孔），並在旋轉排水盤後將其重新連接。
濾芯上蓋無法打開
如果在排水盤旋轉的狀態下分離了排水盤，濾芯蓋手柄孔也可能會被旋轉，導致濾芯蓋無法輕易打開。
請在從前方重新連接排水盤之前，檢查排水盤的接合處（鎖孔）。若有需要，請再次分離排水盤並打開濾芯蓋。
所有規格
功能
-
濾芯
前置活性碳濾芯 [減少九種重金屬], 中空絲膜濾芯 [減少病毒]
-
主要濾芯型態
UF中空絲膜
-
內部管線高溫清潔(手動)
不可
-
內部管線高溫清潔(自動)
是
-
出水口高溫清潔(手動)
是
-
語音引導
是
-
加熱方式
板狀加熱器
-
熱水溫度(℃)
40, 70, 80
-
濾芯更換指示
是
-
兒童安全鎖
不可
-
壓縮機(10年保固)
不可
-
保養方法
到府清潔(每半年一次)/自行清潔
-
外接式殺菌保養(租賃服務)
是
-
上下移動式龍頭
不可
主要規格
-
產品安裝類型
桌上型
-
供水型態
直水
-
產品尺寸 (WxHxD, mm)
132 x 358 x 230
-
龍頭尺寸 (ØXHXD, mm)
No
智慧科技
-
ThinQ(Wi-Fi)
是