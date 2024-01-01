智慧增亮引擎

電影畫面更明亮

您最喜愛的電影畫面更亮、效果更佳。

智慧增亮引擎可增強螢幕的峰值亮度，

因此每個場景都比以往任何時候都更加精彩和逼真。

*G2 和 C2 分別將整體亮度提高了 30% 和 20%。

**48/42C2 不包含在亮度增強測試結果中。

***比較基於 LG OLED 電視的全白測量，不包括 OLED evo 系列。

