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LGOLED Logo

選擇您的 OLED
一台展示動作片場景的大型壁掛式 LG OLED 電視 一台展示動作片場景的大型壁掛式 LG OLED 電視

劇院

LG OLED:
現在展示

一名滑雪板運動員斜靠在 LG OLED 電視的螢幕上，同時雪花在房間裡栩栩如生。
一名滑雪板運動員斜靠在 LG OLED 電視的螢幕上，同時雪花在房間裡栩栩如生。

智慧增亮引擎

電影畫面更明亮

您最喜愛的電影畫面更亮、效果更佳。
智慧增亮引擎可增強螢幕的峰值亮度，
因此每個場景都比以往任何時候都更加精彩和逼真。

*G2 和 C2 分別將整體亮度提高了 30% 和 20%。
**48/42C2 不包含在亮度增強測試結果中。
***比較基於 LG OLED 電視的全白測量，不包括 OLED evo 系列。
在白色明亮房間內的壁掛式 LG OLED 電視，旁有自然裝飾。隨著畫面移動，場景也從白天變成了夜晚。

清晰細節的杜比視界 IQ

場景在您眼前幻化成真

杜比視界 運用光線感測器，根據房間亮度優化影像。 即使在白天，也可以辨認出黑暗區塊裡通常會錯過的細節。 搭配全新第五代α9 AI 處理晶片強化後，畫面栩栩如生，讓每個元素都變得生動清晰。

Dolby Vision 的 Precision Detail 將作為 Dolby Vision IQ uUpdate 的一部分提供，
該更新將於 2022 年 6 月開始發布；具體時間因國家而異。 我們最具電影感的電視，G2 Dolby Vision IQ logo

杜比全景聲

來自四面八方
的沈浸式音效

讓每個聲音都置於專屬空間裡，
呈現出多度空間體驗。
聽見您耳邊的輕嘆、沙發旁傳來的怒吼、
螢幕上跳出的爆炸。
如同導演想要的方式來呈現

Dolby Atmos logo
夜晚舒適的客聽內的 LG OLED 電視。隨著電影播放，周圍出現描繪環境聲的泡泡。

電影製作人模式

從鏡頭到眼睛
與導演同步

還原導演原創想像，
以原始長寬比、色彩和幀率環境觀影，
同時減少可能影響影像的處理。
就用影片最原始的樣貌，呈現給您。

Logo Filmmaker Mode™ Logo Filmmaker Mode™
一位男士看著電腦螢幕的軟體編輯電影 一位男士看著電腦螢幕的軟體編輯電影

HDR 10 Pro

前所未有的視覺衝擊

影像呈現生動對比與細節。
LG 獨家動態範圍技術 HDR 10 Pro，
運用靜態元資料調節色彩亮度，
無論是黑暗或明亮場景都能呈現最佳的視覺效果。

A dull closeup of a woman wearing sunglasses with neon lights reflecting on her. A curve is depicted over the top of the image, and HDR tone correction is performed to become bolder and brighter. 一位戴著太陽眼鏡的暗沈女性特寫，有霓虹燈光反射在她身上。在圖像上方描繪了一條曲線，並執行 HDR 色調校正以變得更大膽明亮。
LGOLED EVO LGOLED EVO

α9 第5代 AI 4K影音處理晶片

轉化您的所見所聽

2 位打籃球的男士身體經過掃描然後以更大膽的方式呈現

AI 影像Pro

智慧與美麗相遇

全新第五代 α9 AI 處理晶片8 微調視覺效果，呈現出驚豔場景。
AI動態色彩調節技術技術，能將影像提升到超過 5000 個螢幕區域。
為獲得更多3D畫質，主、客體增強技術能偵測銳利人物和其他元素影像，
運用前景、背景增強功能擴大景深，更彰顯出主角的特色。

探索AI 影像Pro

AI 音效Pro

聽起來就不錯

搭配第五代 α9 AI 處理晶片，將聲音轉為模擬 7.1.2 環繞音效，
然後根據您正在觀看的內容類型最佳化聲音，聽起來都比以前更逼真了。

探索AI 音效Pro
The movie is showing on LG OLED TV in a living room and omits sound waves The movie is showing on LG OLED TV in a living room and omits sound waves
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顯示螢幕
  • OLED 8K
    120HZ

    更新率

    88"

  • 具備極致亮度提升的

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    97" 83" 65" 55"

  • 亮度升級

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    83" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    60HZ

    更新率

    65" 55"

  • 具備極致亮度提升的

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    65"

*48/42C2 不包含在亮度增強測試結果中。

*保固第1-2年，包含電視面板、零件和檢修費用。

保固第3-5年，僅包含電視面板，需負擔檢修費用。

**5 年電視面板保固適用97G2、83G2、65G2和 55G2。

處理晶片
設計
  • 時尚落地架
  • 藝廊設計
    複合纖維材質

    重量較輕

  • 桌立設計
    複合纖維材質

    重量較輕

  • 桌立設計
  • 畫架設計
畫質
  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • AI動態色彩調節技術

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

*所有 2022 OLED 產品皆支援 HDR 10 Pro。

*所有 2022 OLED 產品皆支援 100% 色彩還原度與 100% 色彩容量。

*所有 2022 OLED 產品皆支援AI影像Pro。

*杜比視界的精確細節將作為杜比視界 IQ 更新的一部分提供，該更新將於 2022 年 6 月開始發布；具體時間因國家而異。

音質
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    7.1.2

    虛擬環繞

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    虛擬環繞

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    虛擬環繞

  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    虛擬環繞

  • 4.2 Ch. / 80W
    7.1.2

    虛擬環繞

*所有 2022 OLED 產品皆支援AI音效Pro。

人工智慧/智慧型
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒

*所有 2022 OLED 產品皆支援 Google 助理（Google Assistant）、Amazon Alexa和 Airplay 2，但可用的服務因地區而異。

Game
  • VRR
  • VRR
  • VRR
  • VRR

*所有 OLED 產品皆支援 HGiG、ALLM、eARC。

Connectivity

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • 首頁

  • 畫質

  • 劇院

  • 遊戲

  • 設計

  • 永續性

  1. 下列 LG 電視系列支援清晰細節的杜比視界 IQ：OLED Z2、OLED G2 和 OLED C2
  2. 需註冊 Netflix 串流會員。
  3. 需訂閱 Disney+。須遵守 http://www.disneyplus.com ⓒ 2022 Disney 及其相關實體的條款規定。
  4. Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com, Inc. 或其子公司的商標。Amazon Prime 會員和/或 Prime Video 需付費。請參閱 primevideo.com/terms，瞭解詳細資訊。
  5. 需訂閱 Apple TV+。Apple、Apple 標誌和 Apple TV 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。
  6. 支援的服務隨各國情況而有所不同。
  7. LG OLED Z2、G2、C2 和 CS 系列採用 a9 第五代 AI 處理器。
  8. LG OLED Z2、G2、C2 和 CS系列提供 LG 動態色調對應 Pro。LG OLED B2 和 A2 採用 α7 Gen 5 AI 處理器的動態色調映射。
  9. LG OLED Z2、G2 和 C2 系列提供身體和物體強化。
  10. LG OLED Z2、G2 和 C2 可提供 7.1.2 環繞音效。LG OLED B2 和 A2 系列採用 5.1.2 環繞音效。