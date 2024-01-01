We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LGOLED Logo選擇您的 OLED
設計
每台電視
都是設計傑作
在這裡搶先 看到未來
忘記過去的電視傳統在 LG OLED 的世界中，
發現曾經被認為不可能的設計。
從可捲式顯示器到纖薄的時尚電視，它們看起來就像是牆面的一部分。
見真的可以為真。
精緻的設計
引人注目的輪廓融入
您的牆壁並與
您的空間相得益彰
更纖薄的邊框
越過邊界
的沈浸體驗
只有 6 毫米*，¹
沒有什麼能阻擋您的視野。
單純享受其時尚的設計和不受打擾、
完全的沈浸體驗。 * 邊框尺寸可能依型號而定。
畫廊設計與平背
與牆面完美融為一體超薄電視擁有平整背板， 能與牆壁貼平。 無論是呈現畫作或是享受娛樂影音， 這款電視就宛若空間裡的藝術品。
重新定義空間
若需要能啟發靈感的空間，
那就選擇時尚低調的
LG OLED
壁掛
如同懸掛的藝術品一樣將您的 LG OLED 視為大師之作。 在您的牆面上留下能與之匹配的空間。
簡單的壁掛3 結構使其易於安裝。 電視以複合纖維製作， 比前幾代更為輕量， 纖細的外型能為您的牆面帶來最少的影響。
因為超輕， 所以能十分輕鬆地移動搭配您的內部裝潢。
*根據安裝環境，電線可能外露。 **根據安裝環境的不同， 電視和牆壁之間可能會有些微間隙。 ***建議安裝到螺柱中。請注意， 所提供的錨定裝置並非在所有狀況下皆適用。 在開始安裝前請閱讀所有指示並在必要時諮詢專家。
Easel 設計
與眾不同的藝術LG OLED Objet 系列 Easel 將您的客廳變成世界級的藝廊。
無論您展示藝術品還是媒體， 這種前所未有的造型要素以兩種安裝方式為您的空間帶來一 股優雅感——斜靠安裝讓您的生活風格電視像畫架上的畫布 一樣傾靠著， 零間隙安裝則讓您的電視像絕美的畫框一 樣緊貼在牆上。
*斜靠安裝的角度最大可調整至 5˚。 這是個約略的數字，無法保證角度為確切 5˚。 **斜靠安裝和零間隙安裝需要壁掛式安裝架。 ***進行零間隙安裝前必須先拆除後纜線支架。
AI畫框或全畫框顯示
一台電視兩種顯示提供您無限的享受享受獨一無二的視覺體驗不只一次，而是兩次。
以優質 Kvadrat 面料覆蓋，打造簡約而動人的顯示體驗， 線型顯示以眾多主題提供時間和天氣等日常資訊， 與您的居家環境無縫融合。 只要展開螢幕， 即可感受全螢幕顯示的沉浸感帶來的震撼。
*移動蓋可遠端控制，而且僅支援線型顯示和全螢幕顯示。GO TO EASEL
畫廊模式
策劃您的藝術展覽在娛樂之後要考慮的是優雅。 當您最愛的節目結束時， 開啟畫廊模式展示回收物藝術家的作品。
顏色、細節和紋理都與真實的物品十分相近。 除了顯示器， 它還能成為您居家生活風格中的聰明點綴。
支架選擇
藝廊級設計，以藝術濃縮空間有了展示架與旋轉底座， 讓 LG OLED 的擺放位置和方式都能隨心所欲。
所有周邊裝置都隱藏在背面， 擁有俐落整潔的觀看體驗。
-
OLED 8K120HZ
更新率88"
-
具備極致亮度提升的OLED evo 4K120HZ
更新率97" 83" 65" 55"
-
亮度升級OLED evo 4K120HZ
更新率83" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K60HZ
更新率65" 55"
-
具備極致亮度提升的OLED evo 4K120HZ
更新率65"
*48/42C2 不包含在亮度增強測試結果中。
*保固第1-2年，包含電視面板、零件和檢修費用。
保固第3-5年，僅包含電視面板，需負擔檢修費用。
**5 年電視面板保固適用97G2、83G2、65G2和 55G2。
-
時尚落地架
-
藝廊設計複合纖維材質
重量較輕
-
桌立設計複合纖維材質
重量較輕
-
桌立設計
-
畫架設計
-
PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
-
PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
-
PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
-
AI動態色彩調節技術
-
PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
*所有 2022 OLED 產品皆支援 HDR 10 Pro。
*所有 2022 OLED 產品皆支援 100% 色彩還原度與 100% 色彩容量。
*所有 2022 OLED 產品皆支援AI影像Pro。
*杜比視界的精確細節將作為杜比視界 IQ 更新的一部分提供，該更新將於 2022 年 6 月開始發布；具體時間因國家而異。
-
4.2 Ch. / 80W
88"7.1.2
虛擬環繞
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
虛擬環繞
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
虛擬環繞
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
虛擬環繞
-
4.2 Ch. / 80W7.1.2
虛擬環繞
*所有 2022 OLED 產品皆支援AI音效Pro。
-
Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
-
Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
-
Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
-
Airplay 2
-
Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
*所有 2022 OLED 產品皆支援 Google 助理（Google Assistant）、Amazon Alexa和 Airplay 2，但可用的服務因地區而異。
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
*所有 OLED 產品皆支援 HGiG、ALLM、eARC。
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
尋找您附近的商店
沒有結果提示：嘗試輸入位置或使用您當前的位置。
請輸入查詢地區。
目前無資訊請重試輸入郵政編碼。
請輸入查詢地區。
- LG OLED G2 和 C2 系列上的超薄邊框。
- LG OLED G2 與 77 吋 Z 系列獨有的平背和畫廊設計。
- LG OLED 畫廊設計電視：G2 系列與 77Z2 不含電視支架。由於這些型號設計為壁掛式，因此含有一個細長的安裝支架。電視支架可以單獨購買。
- 展示架僅可與 LG OLED G2、C2、B2 和 A2 的 65 吋與 55 吋型號一起使用。
- 48C2、42C2 和 48A2 支援落地架。
- 旋轉支架在安裝後可傾斜約 4 度。
- 展示架、落地架與旋轉支架皆為另售。