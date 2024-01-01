壁掛

如同懸掛的藝術品一樣

將您的 LG OLED 視為大師之作。 在您的牆面上留下能與之匹配的空間。

簡單的壁掛3 結構使其易於安裝。 電視以複合纖維製作， 比前幾代更為輕量， 纖細的外型能為您的牆面帶來最少的影響。

因為超輕， 所以能十分輕鬆地移動搭配您的內部裝潢。

*根據安裝環境，電線可能外露。 **根據安裝環境的不同， 電視和牆壁之間可能會有些微間隙。 ***建議安裝到螺柱中。請注意， 所提供的錨定裝置並非在所有狀況下皆適用。 在開始安裝前請閱讀所有指示並在必要時諮詢專家。