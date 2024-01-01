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LGOLED Logo

選擇您的 OLED
從門窗透入明亮多彩光線的暗房中，有三台 LG OLED 電視：1 台為壁掛式、1 台為可捲式和 1 台附展示架的電視。 從門窗透入明亮多彩光線的暗房中，有三台 LG OLED 電視：1 台為壁掛式、1 台為可捲式和 1 台附展示架的電視。

設計

每台電視
都是設計傑作

月亮落到電視螢幕上，映襯著夜空

在這裡搶先 看到未來

忘記過去的電視傳統在 LG OLED 的世界中，
發現曾經被認為不可能的設計。
從可捲式顯示器到纖薄的時尚電視，它們看起來就像是牆面的一部分。
見真的可以為真。

精緻的設計

引人注目的輪廓融入
您的牆壁並與
您的空間相得益彰

更纖薄的邊框

越過邊界
的沈浸體驗

邊界如此細薄，實際上幾不可見。
只有 6 毫米*，¹
沒有什麼能阻擋您的視野。
單純享受其時尚的設計和不受打擾、
完全的沈浸體驗。 * 邊框尺寸可能依型號而定。
電視左側邊緣展示北極光的場景 電視左側邊緣展示北極光的場景

畫廊設計與平背

與牆面完美融為一體

超薄電視擁有平整背板， 能與牆壁貼平。 無論是呈現畫作或是享受娛樂影音， 這款電視就宛若空間裡的藝術品。
一台從不同角度展示的 LG OLED 電視，強調其畫廊設計與平背 一台從不同角度展示的 LG OLED 電視，強調其畫廊設計與平背
視角從 LG OLED 的超薄邊框開始，這台電視在黑色背景下旋轉，然後呈現出彩色電纜的霓虹燈圖像。隨著背景轉變為白色的生活空間，畫面上的圖像過渡為一幅印象派的自然風景畫。
視角從 LG OLED 的超薄邊框開始，這台電視在黑色背景下旋轉，然後呈現出彩色電纜的霓虹燈圖像。隨著背景轉變為白色的生活空間，畫面上的圖像過渡為一幅印象派的自然風景畫。

重新定義空間

若需要能啟發靈感的空間，
那就選擇時尚低調的
LG OLED

在四個對比的房間中展示畫廊設計 LG OLED 電視：一個色彩繽紛的房間、一個具現代感的灰色房間、一個明亮空曠的房間和一個優雅的房間
在四個對比的房間中展示畫廊設計 LG OLED 電視：一個色彩繽紛的房間、一個具現代感的灰色房間、一個明亮空曠的房間和一個優雅的房間

Easel 設計

與眾不同的藝術

LG OLED Objet 系列 Easel 將您的客廳變成世界級的藝廊。
無論您展示藝術品還是媒體， 這種前所未有的造型要素以兩種安裝方式為您的空間帶來一 股優雅感——斜靠安裝讓您的生活風格電視像畫架上的畫布 一樣傾靠著， 零間隙安裝則讓您的電視像絕美的畫框一 樣緊貼在牆上。

*斜靠安裝的角度最大可調整至 5˚。 這是個約略的數字，無法保證角度為確切 5˚。 **斜靠安裝和零間隙安裝需要壁掛式安裝架。 ***進行零間隙安裝前必須先拆除後纜線支架。

線型顯示的 EASEL 靠在以飾條裝飾的牆上。它坐落在牆上的一幅畫旁邊，前方有個設計複雜的地毯。
線型顯示的 EASEL 靠在以飾條裝飾的牆上。它坐落在牆上的一幅畫旁邊，前方有個設計複雜的地毯。

AI畫框或全畫框顯示

一台電視兩種顯示提供您無限的享受

享受獨一無二的視覺體驗不只一次，而是兩次。
以優質 Kvadrat 面料覆蓋，打造簡約而動人的顯示體驗， 線型顯示以眾多主題提供時間和天氣等日常資訊， 與您的居家環境無縫融合。 只要展開螢幕， 即可感受全螢幕顯示的沉浸感帶來的震撼。

*移動蓋可遠端控制，而且僅支援線型顯示和全螢幕顯示。

GO TO EASEL

畫廊模式

策劃您的藝術展覽

在娛樂之後要考慮的是優雅。 當您最愛的節目結束時， 開啟畫廊模式展示回收物藝術家的作品。
顏色、細節和紋理都與真實的物品十分相近。 除了顯示器， 它還能成為您居家生活風格中的聰明點綴。
它還能成為您居家生活風格中的聰明點綴。
An LG OLED television on a Gallery Stand depicts a blue and pink sunset which blends into the background
An LG OLED television on a Gallery Stand depicts a blue and pink sunset which blends into the background
  • An LG OLED television is in a modern gray living space against a window showing a swimming pool. An LG OLED television is in a neutral living space with exposed bricks, wooden details, and greenery. An LG OLED television is in a modern gray living space against a window showing a swimming pool. An LG OLED television is in a neutral living space with exposed bricks, wooden details, and greenery.
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  • A swivel stand LG OLED television is in a colorful living room with wooden furnishing and greenery. A swivel stand LG OLED television is in a gray and abstract room. A swivel stand LG OLED television is in a colorful living room with wooden furnishing and greenery. A swivel stand LG OLED television is in a gray and abstract room.
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顯示螢幕
  • OLED 8K
    120HZ

    更新率

    88"

  • 具備極致亮度提升的

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    97" 83" 65" 55"

  • 亮度升級

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    83" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    60HZ

    更新率

    65" 55"

  • 具備極致亮度提升的

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    65"

*48/42C2 不包含在亮度增強測試結果中。

*保固第1-2年，包含電視面板、零件和檢修費用。

保固第3-5年，僅包含電視面板，需負擔檢修費用。

**5 年電視面板保固適用97G2、83G2、65G2和 55G2。

處理晶片
設計
  • 時尚落地架
  • 藝廊設計
    複合纖維材質

    重量較輕

  • 桌立設計
    複合纖維材質

    重量較輕

  • 桌立設計
  • 畫架設計
畫質
  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • AI動態色彩調節技術

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

*所有 2022 OLED 產品皆支援 HDR 10 Pro。

*所有 2022 OLED 產品皆支援 100% 色彩還原度與 100% 色彩容量。

*所有 2022 OLED 產品皆支援AI影像Pro。

*杜比視界的精確細節將作為杜比視界 IQ 更新的一部分提供，該更新將於 2022 年 6 月開始發布；具體時間因國家而異。

音質
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    7.1.2

    虛擬環繞

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    虛擬環繞

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    虛擬環繞

  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    虛擬環繞

  • 4.2 Ch. / 80W
    7.1.2

    虛擬環繞

*所有 2022 OLED 產品皆支援AI音效Pro。

人工智慧/智慧型
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒

*所有 2022 OLED 產品皆支援 Google 助理（Google Assistant）、Amazon Alexa和 Airplay 2，但可用的服務因地區而異。

Game
  • VRR
  • VRR
  • VRR
  • VRR

*所有 OLED 產品皆支援 HGiG、ALLM、eARC。

Connectivity

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • 首頁

  • 畫質

  • 劇院

  • 遊戲

  • 設計

  • 永續性

  1. LG OLED G2 和 C2 系列上的超薄邊框。
  2. LG OLED G2 與 77 吋 Z 系列獨有的平背和畫廊設計。
  3. LG OLED 畫廊設計電視：G2 系列與 77Z2 不含電視支架。由於這些型號設計為壁掛式，因此含有一個細長的安裝支架。電視支架可以單獨購買。
  4. 展示架僅可與 LG OLED G2、C2、B2 和 A2 的 65 吋與 55 吋型號一起使用。
  5. 48C2、42C2 和 48A2 支援落地架。
  6. 旋轉支架在安裝後可傾斜約 4 度。
  7. 展示架、落地架與旋轉支架皆為另售。