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LGOLED Logo選擇您的 OLED
畫質
精益求精，
不斷進步
OLED Evo
以前所未有的清晰
度觀看 OLED
智慧增亮引擎
智慧增亮引擎
亮度增強
有史以來最明亮
亮度透過 α9 第5代 AI 4K影
音處理晶片與智慧增亮引擎
G2系列亮度提高 30%、
C2 系列亮度提高20%。
*螢幕影像模擬。
五年面板保固
長時間的峰值表現
為確保最高品質，
LG OLED G2 擁有5年面板保固。
*保固第1-2年，包含電視面板、零件和檢修費用。
保固第3-5年，僅包含電視面板，需負擔檢修費用。
**5 年電視面板保固適用97G2、83G2、65G2和 55G2。
***保固僅可在英國使用。
自體發光
呈現純黑及數
十億種豐富色彩
無限對比度
極致純黑
才能超越黑色
看看完美純黑有何不同！
自體發光像素在沒有背
光的情況下自動開關，
因此讓黑暗區塊維持彩紋瑪瑙般黑暗，
而明亮區塊則更為明亮。
100％ 色彩還原度
色彩真實呈現
體驗如同創作者想要呈現的真實色彩。不失真。
不誇張。LG OLED 面板具有與原始來源內容相匹配的自然色調，
已獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證* ，
而傳統 LCD 則達到 70 - 80%3。
*LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，
獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
100％ 色彩還原度
色彩真實呈現
體驗如同創作者想要呈現的真實色彩。不失真。
不誇張。LG OLED 面板具有與原始來源內容相匹配的自然色調，
已獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證* ，
而傳統 LCD 則達到 70 - 80%3。
*LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，
獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
100% 色彩容量
進入全新的色彩領域
從最黑暗的夜景到最明亮的畫面，
在立體顏色空間中的每個色調
覆蓋了電視的整個亮度範圍。
100% 色彩容量*
成就已獲得 Intertek 認證。
*顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek
獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。
榮獲國際護眼認證
保護雙眼
就算接力看了數場精彩影片，雙眼仍舊清爽舒適。
OLED 已通過 TUV Rheinland 認證，可發出無害的藍光量*。
UL 不閃爍認證，消除會造成眼睛疲勞的閃光。
UL 驗證的無不適眩光** 也消除了刺眼和令人疲倦的眩光。
*LG OLED TV 系列均已通過 TUV-Eyesafe® 認證為低藍光顯示螢幕。
**LG OLED TV 面板已通過 UL 認證不閃爍和無不適眩光。
OLED 8K
我們的自體發光
8K OLED
將壯麗與規模拉近了
8K畫質
自體發光像素將 8K
帶入全新的視覺領域
現在是 8K 世代。
使用 LG OLED 8K4
體驗真正精湛的視覺技術。
就算是非 8K 的內容都能透過AI 8K
放大在您前重新演繹，
以獲得如同原生 8K 一樣的畫面。
多樣尺寸
尺寸從世界最
大到世界最小，
OLED
都能對應各式環境
史詩尺寸
電影巨作視角
在大型 97 英寸 7, 88 英寸 8 和 83 英寸 9 顯示器上， 您可以像在場邊觀看一樣享受運動。將您最喜歡的球隊保存到您的個人資料中， Sports Alert 可讓您實時了解最新比分，以便您及時了解最佳比賽和比賽。發現運動警報
個人尺寸
動作更加清晰
透過最小巧的 LG OLED 來升級您的遊戲螢幕。42 吋5 與 48 吋6型號對您的遊戲角落來說是最理想的選擇， 同時也能讓您更沈浸於各種遊戲中。
OLED螢幕保護
讓您延長螢幕使用壽命
專屬 OLED 選單
點選以獲得維護
舒適地觀看適合您觀看環境的最佳圖片，
並在徵得您的同意後，
根據您的使用習慣獲得自訂建議。
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OLED 8K120HZ
更新率88"
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具備極致亮度提升的OLED evo 4K120HZ
更新率97" 83" 65" 55"
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亮度升級OLED evo 4K120HZ
更新率83" 65" 55" 48" 42"
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OLED 4K60HZ
更新率65" 55"
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具備極致亮度提升的OLED evo 4K120HZ
更新率65"
*48/42C2 不包含在亮度增強測試結果中。
*保固第1-2年，包含電視面板、零件和檢修費用。
保固第3-5年，僅包含電視面板，需負擔檢修費用。
**5 年電視面板保固適用97G2、83G2、65G2和 55G2。
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時尚落地架
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藝廊設計複合纖維材質
重量較輕
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桌立設計複合纖維材質
重量較輕
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桌立設計
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畫架設計
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PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
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PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
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PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
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AI動態色彩調節技術
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PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
*所有 2022 OLED 產品皆支援 HDR 10 Pro。
*所有 2022 OLED 產品皆支援 100% 色彩還原度與 100% 色彩容量。
*所有 2022 OLED 產品皆支援AI影像Pro。
*杜比視界的精確細節將作為杜比視界 IQ 更新的一部分提供，該更新將於 2022 年 6 月開始發布；具體時間因國家而異。
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4.2 Ch. / 80W
88"7.1.2
虛擬環繞
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4.2 Ch. / 60W7.1.2
虛擬環繞
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2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
虛擬環繞
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
虛擬環繞
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4.2 Ch. / 80W7.1.2
虛擬環繞
*所有 2022 OLED 產品皆支援AI音效Pro。
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Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
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Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
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Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
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Airplay 2
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Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
*所有 2022 OLED 產品皆支援 Google 助理（Google Assistant）、Amazon Alexa和 Airplay 2，但可用的服務因地區而異。
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VRR
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VRR
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VRR
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VRR
*所有 OLED 產品皆支援 HGiG、ALLM、eARC。
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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- 亮度增強改善不適用於 48/42C2。
- 比較結果是根據 LG 內部測試針對 LG OLED 電視「全白」模式測量之結果，且不含 OLED evo 系列。
- 與 LG LCD 電視相比較，且根據 CIE DE2000 使用 125 種色板測量。
- LG OLED Z2 系列可提供 8K。
- 僅 LG OLED C2 系列可提供 42 吋型號。
- LG OLED C2 和 A2 系列可提供 48 吋型號。
- 僅 LG OLED G2 系列可提供 97 吋型號。
- 僅 LG OLED Z2 系列可提供 88 吋型號。
- LG OLED G2 和 C2 系列可提供 83 吋型號。