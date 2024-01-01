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LGOLED Logo

選擇您的 OLED
在 LG OLED 電視上顯示一張彩色的抽象圖片 在 LG OLED 電視上顯示一張彩色的抽象圖片

畫質

精益求精，
不斷進步

亮度增強

有史以來最明亮

亮度透過 α9 第5代 AI 4K影
音處理晶片與智慧增亮引擎
G2系列亮度提高 30%、
C2 系列亮度提高20%。

*螢幕影像模擬。

從上可看到 4 層顯示器。背光消失，3 層疊加，形成一幅充滿活力的畫面。
從上可看到 4 層顯示器。背光消失，3 層疊加，形成一幅充滿活力的畫面。

自體發光

呈現純黑及數
十億種豐富色彩

The words 'Super Black' appear in a bold font, and then a rugged iceberg with intricate grooves appears from below The words 'Super Black' appear in a bold font, and then a rugged iceberg with intricate grooves appears from below
The words 'Super Black' appear in a bold font, and then a rugged iceberg with intricate grooves appears from below The words 'Super Black' appear in a bold font, and then a rugged iceberg with intricate grooves appears from below
The words 'Super Black' appear in a bold font, and then a rugged iceberg with intricate grooves appears from below The words 'Super Black' appear in a bold font, and then a rugged iceberg with intricate grooves appears from below

無限對比度

極致純黑
才能超越黑色

看看完美純黑有何不同！
自體發光像素在沒有背
光的情況下自動開關，
因此讓黑暗區塊維持彩紋瑪瑙般黑暗，
而明亮區塊則更為明亮。

整個畫面充斥著落日場景，一座有著湧向橋車流的海岸城市鳥瞰圖。圖片被修剪並顯示於 LG OLED 電視螢幕上，原始顏色未改變。 整個畫面充斥著落日場景，一座有著湧向橋車流的海岸城市鳥瞰圖。圖片被修剪並顯示於 LG OLED 電視螢幕上，原始顏色未改變。 整個畫面充斥著落日場景，一座有著湧向橋車流的海岸城市鳥瞰圖。圖片被修剪並顯示於 LG OLED 電視螢幕上，原始顏色未改變。
整個畫面充斥著落日場景，一座有著湧向橋車流的海岸城市鳥瞰圖。圖片被修剪並顯示於 LG OLED 電視螢幕上，原始顏色未改變。

100％ 色彩還原度

色彩真實呈現

體驗如同創作者想要呈現的真實色彩。不失真。
不誇張。LG OLED 面板具有與原始來源內容相匹配的自然色調，
已獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證* ，
而傳統 LCD 則達到 70 - 80%3

*LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，
獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。

100％ 色彩還原度

色彩真實呈現

體驗如同創作者想要呈現的真實色彩。不失真。
不誇張。LG OLED 面板具有與原始來源內容相匹配的自然色調，
已獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證* ，
而傳統 LCD 則達到 70 - 80%3

*LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，
獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。

隨著花朵綻放，其桃色花瓣變得更亮，更具光澤
隨著花朵綻放，其桃色花瓣變得更亮，更具光澤

100% 色彩容量

進入全新的色彩領域

從最黑暗的夜景到最明亮的畫面，
在立體顏色空間中的每個色調
覆蓋了電視的整個亮度範圍。
100% 色彩容量*
成就已獲得 Intertek 認證。

*顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek
獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。

無數像素聚集匯成一城的鳥瞰夜景，然後浮現出 8K 字樣

8K畫質

自體發光像素將 8K
帶入全新的視覺領域

現在是 8K 世代。
使用 LG OLED 8K4
體驗真正精湛的視覺技術。
就算是非 8K 的內容都能透過AI 8K
放大在您前重新演繹，
以獲得如同原生 8K 一樣的畫面。

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參閱每個型號的比較
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顯示螢幕
  • OLED 8K
    120HZ

    更新率

    88"

  • 具備極致亮度提升的

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    97" 83" 65" 55"

  • 亮度升級

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    83" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    60HZ

    更新率

    65" 55"

  • 具備極致亮度提升的

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    65"

*48/42C2 不包含在亮度增強測試結果中。

*保固第1-2年，包含電視面板、零件和檢修費用。

保固第3-5年，僅包含電視面板，需負擔檢修費用。

**5 年電視面板保固適用97G2、83G2、65G2和 55G2。

處理晶片
設計
  • 時尚落地架
  • 藝廊設計
    複合纖維材質

    重量較輕

  • 桌立設計
    複合纖維材質

    重量較輕

  • 桌立設計
  • 畫架設計
畫質
  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • AI動態色彩調節技術

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

*所有 2022 OLED 產品皆支援 HDR 10 Pro。

*所有 2022 OLED 產品皆支援 100% 色彩還原度與 100% 色彩容量。

*所有 2022 OLED 產品皆支援AI影像Pro。

*杜比視界的精確細節將作為杜比視界 IQ 更新的一部分提供，該更新將於 2022 年 6 月開始發布；具體時間因國家而異。

音質
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    7.1.2

    虛擬環繞

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    虛擬環繞

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    虛擬環繞

  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    虛擬環繞

  • 4.2 Ch. / 80W
    7.1.2

    虛擬環繞

*所有 2022 OLED 產品皆支援AI音效Pro。

人工智慧/智慧型
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒

*所有 2022 OLED 產品皆支援 Google 助理（Google Assistant）、Amazon Alexa和 Airplay 2，但可用的服務因地區而異。

Game
  • VRR
  • VRR
  • VRR
  • VRR

*所有 OLED 產品皆支援 HGiG、ALLM、eARC。

Connectivity

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • 首頁

  • 畫質

  • 劇院

  • 遊戲

  • 設計

  • 永續性

  1. 亮度增強改善不適用於 48/42C2。
  2. 比較結果是根據 LG 內部測試針對 LG OLED 電視「全白」模式測量之結果，且不含 OLED evo 系列。
  3. 與 LG LCD 電視相比較，且根據 CIE DE2000 使用 125 種色板測量。
  4. LG OLED Z2 系列可提供 8K。
  5. 僅 LG OLED C2 系列可提供 42 吋型號。
  6. LG OLED C2 和 A2 系列可提供 48 吋型號。
  7. 僅 LG OLED G2 系列可提供 97 吋型號。
  8. 僅 LG OLED Z2 系列可提供 88 吋型號。
  9. LG OLED G2 和 C2 系列可提供 83 吋型號。