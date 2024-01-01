隨著花朵綻放，其桃色花瓣變得更亮，更具光澤

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100% 色彩容量

進入全新的色彩領域

從最黑暗的夜景到最明亮的畫面，

在立體顏色空間中的每個色調

覆蓋了電視的整個亮度範圍。

100% 色彩容量*

成就已獲得 Intertek 認證。

*顯示色域容量 (CGV) 等於或超過由 Intertek

獨立驗證的 DCI-P3 色彩空間的 CGV。