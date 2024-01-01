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LGOLED Logo

選擇您的 OLED
科幻遊戲角色穿過霓虹燈隧道 科幻遊戲角色穿過霓虹燈隧道

遊戲

贏家的願景

經過認證的冠軍

LG OLED 榮獲德國萊因 TÜV 頒發的高效電競金獎，
證明該螢幕搭載最高級的電競顯示技術。此外，
Intertek也針對其卓越的色彩和HDR功能，
而給予該電視合格電競效能認證。

* 高遊戲性能金獎（TUV）適用於除 LG OLED A 系列外的 LG OLED 200 系列電視。
**標誌中的認證 ID 適用 65 英吋 OLED 型號。每種 OLED 尺寸的認證 ID 編號不同。

增強型的遊戲

透過改變規
則來捍衛
您的勝利

A fantastical-looking tiny house with trees, mushrooms, and large rocks is under the starry night sky A fantastical-looking tiny house with trees, mushrooms, and large rocks is under the starry night sky

HGiG

HDR 極致動態
反映遊戲原創思維

HGiG開發目的旨於配合電視效能範圍進行最佳 HDR 設定。
體驗更準確的影像，沒有任何區域有過飽和或過度曝光的現象，
用創作者期望的方式暢玩遊戲。

LG OLED 電視前有個遊戲手把，電視上顯示兩名肌肉鬥士互毆的格鬥遊戲畫面。

低延遲遊戲

延遲最少樂趣最大

LG OLED 的低輸入延遲，
讓您在控制器輸入的每一個動作都能即時反應在螢幕上，
讓您能夠迅雷不及掩耳地施出幾技 KO 拳，
好把金牌帶回家。

*螢幕影像模擬。

準備好玩遊戲

您想要先探索哪
一個遊戲宇宙？

雲端電競

動作。冒險。懷舊。
應有盡有。

顯示賽博龐克遊戲風格場景的 LG OLED 電視，霓虹 Wi-Fi 符號出現在下方
顯示賽博龐克遊戲風格場景的 LG OLED 電視，霓虹 Wi-Fi 符號出現在下方

您的舊愛新歡遊戲都在這裡。探索 GeForce NOW，
能為您提供 1000 個全球最令人激動的遊戲片。
Wi-Fi 66 擁有可自誇的，較 Wi-Fi 5 更快的速度與更低的延遲，
串流圖像密集的遊戲不再有瓶頸或失幀。

探索雲端遊戲平台 learn more learn more
GeForce NOW logo
GeForce NOW logo
在遊戲室內展示了一台 LG OLED 電視。在搖控器上按下設定按鈕，遊戲儀表板就會出現在畫面上。

儀表板

駕馭電競世界

不須暫停遊戲即可更改設定，
玩遊戲同時可顯示遊戲儀表板。
輕鬆點擊就能完成理想的遊戲設定，
甚至還能即時檢查更新率。

SEE MORE
參閱每個型號的比較
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顯示螢幕
  • OLED 8K
    120HZ

    更新率

    88"

  • 具備極致亮度提升的

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    97" 83" 65" 55"

  • 亮度升級

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    83" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    60HZ

    更新率

    65" 55"

  • 具備極致亮度提升的

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    65"

*48/42C2 不包含在亮度增強測試結果中。

*保固第1-2年，包含電視面板、零件和檢修費用。

保固第3-5年，僅包含電視面板，需負擔檢修費用。

**5 年電視面板保固適用97G2、83G2、65G2和 55G2。

處理晶片
設計
  • 時尚落地架
  • 藝廊設計
    複合纖維材質

    重量較輕

  • 桌立設計
    複合纖維材質

    重量較輕

  • 桌立設計
  • 畫架設計
畫質
  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • AI動態色彩調節技術

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

*所有 2022 OLED 產品皆支援 HDR 10 Pro。

*所有 2022 OLED 產品皆支援 100% 色彩還原度與 100% 色彩容量。

*所有 2022 OLED 產品皆支援AI影像Pro。

*杜比視界的精確細節將作為杜比視界 IQ 更新的一部分提供，該更新將於 2022 年 6 月開始發布；具體時間因國家而異。

音質
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    7.1.2

    虛擬環繞

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    虛擬環繞

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    虛擬環繞

  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    虛擬環繞

  • 4.2 Ch. / 80W
    7.1.2

    虛擬環繞

*所有 2022 OLED 產品皆支援AI音效Pro。

人工智慧/智慧型
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒

*所有 2022 OLED 產品皆支援 Google 助理（Google Assistant）、Amazon Alexa和 Airplay 2，但可用的服務因地區而異。

Game
  • VRR
  • VRR
  • VRR
  • VRR

*所有 OLED 產品皆支援 HGiG、ALLM、eARC。

Connectivity

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • 首頁

  • 畫質

  • 劇院

  • 遊戲

  • 設計

  • 永續性

  1. LG OLED Z2、G2、C2 和 B2 系列支援 NVIDIA G-Sync。
  2. LG OLED Z2、G2、C2 和 B2 系列可使用 AMD FreeSync Premium。
  3. LG OLED Z2、G2、C2 和 B2 系列支援杜比視界遊戲 4K。
  4. HGiG 是來自遊戲和電視顯示器產業的公司志願者團體，它們嘗試確認並提供共同基準，以讓消費者能更舒適地體驗 HDR 遊戲。
  5. 這款產品沒有固定的曲率，相反，它具有可彎曲、可變動的曲線。根據內部測試結果，最大曲率類似於具有 900R 固定曲率的產品，而最小曲率則與平面顯示器相似。
  6. LG OLED Z2 與 G2 系列可使用 Wi-Fi 6。
  7. 42" 型號僅適用於 LG OLED C2 系列。
  8. LG OLED C2 和 A2 系列提供 48" 型號。