經過認證的冠軍

LG OLED 榮獲德國萊因 TÜV 頒發的高效電競金獎，

證明該螢幕搭載最高級的電競顯示技術。此外，

Intertek也針對其卓越的色彩和HDR功能，

而給予該電視合格電競效能認證。

* 高遊戲性能金獎（TUV）適用於除 LG OLED A 系列外的 LG OLED 200 系列電視。

**標誌中的認證 ID 適用 65 英吋 OLED 型號。每種 OLED 尺寸的認證 ID 編號不同。