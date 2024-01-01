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LGOLED Logo選擇您的 OLED
遊戲
贏家的願景
經過認證的冠軍
LG OLED 榮獲德國萊因 TÜV 頒發的高效電競金獎，
證明該螢幕搭載最高級的電競顯示技術。此外，
Intertek也針對其卓越的色彩和HDR功能，
而給予該電視合格電競效能認證。
* 高遊戲性能金獎（TUV）適用於除 LG OLED A 系列外的 LG OLED 200 系列電視。
**標誌中的認證 ID 適用 65 英吋 OLED 型號。每種 OLED 尺寸的認證 ID 編號不同。
增強型的遊戲
透過改變規
則來捍衛
您的勝利
反應靈敏，無圖像撕裂的遊玩體驗
順暢遊戲
的方法
獨立發光的 LG OLED 自體發光像素，0.1 毫秒無遲延的迅速回應，
畫面清晰流暢。VRR*能跟上幀率變化，減少影像撕裂情況。
透過 48Gbps 頻寬，讓您能暢玩圖像豐富的遊戲，無須擔心延遲問題
*響應時間由 Intertek 測試和認證。
**LG OLED Z2、G2、C2 和 B2 系列支援 VRR，它也是 HDMI 2.1 的認證規範。
***螢幕影像模擬。
NVIDIA G-Sync
AMD FreeSync Premium
即使動作如閃電般快速，NVIDIA G-Sync1 也能保持遊戲流暢。
與 LG OLED 清晰又準確的自體發光像素結合，
可擁有超靈敏的遊戲體驗和流暢的動作。
AMD FreeSync Premium2 消除了畫面撕裂和卡頓，提供了終極的低延遲遊戲。
透過將顯示器持續與您的遊戲幀率同步，使畫面上的一切都看起來驚人的順暢
* NVIDIA G-sync 與 RTX 20、RTX 30 和 GTX 16 顯示卡相容。舊款的 GPU 無法支援 G-SYNC 的相容性。
NVIDIA G-SYNC
即使動作如閃電般快速，NVIDIA G-Sync1 也能保持遊戲流暢。
與 LG OLED 清晰又準確的自體發光像素結合，
可擁有超靈敏的遊戲體驗和流暢的動作。
* NVIDIA G-sync 與 RTX 20、RTX 30 和 GTX 16 顯示卡相容。舊款的 GPU 無法支援 G-SYNC 的相容性。
AMD FREESYNC PREMIUM
AMD FreeSync Premium2 消除了畫面撕裂和卡頓，提供了終極的低延遲遊戲。
透過將顯示器持續與您的遊戲幀率同步，使畫面上的一切都看起來驚人的順暢
杜比視界遊戲
頂級遊戲 HDR
LG OLED 是業內首款支援 120Hz 杜比視界電競 4K 的產品。
流暢的 HDR 和 120Hz 動作合而為一，
讓您的遊戲看起來栩栩如生。
HGiG
HDR 極致動態
反映遊戲原創思維
HGiG開發目的旨於配合電視效能範圍進行最佳 HDR 設定。
體驗更準確的影像，沒有任何區域有過飽和或過度曝光的現象，
用創作者期望的方式暢玩遊戲。
低延遲遊戲
延遲最少樂趣最大
LG OLED 的低輸入延遲，
讓您在控制器輸入的每一個動作都能即時反應在螢幕上，
讓您能夠迅雷不及掩耳地施出幾技 KO 拳，
好把金牌帶回家。
*螢幕影像模擬。
準備好玩遊戲
您想要先探索哪
一個遊戲宇宙？
雲端電競
動作。冒險。懷舊。
應有盡有。
雲端電競
動作。冒險。懷舊。
應有盡有。
您的舊愛新歡遊戲都在這裡。探索 GeForce NOW，
能為您提供 1000 個全球最令人激動的遊戲片。
Wi-Fi 66 擁有可自誇的，較 Wi-Fi 5 更快的速度與更低的延遲，
串流圖像密集的遊戲不再有瓶頸或失幀。
個人尺寸
適合單人冒險的完美尺寸
在 42吋7或 48 吋8 LG OLED 電視上享受您自己的個人遊戲體驗，
以及令人難以置信的逼真畫面，讓您感覺身臨其境。
遊戲最佳化設定
自動調控最佳設定
不管您玩什麼遊戲，都能確保畫面看起來恰到好處。
遊戲最佳化設定自動判斷遊戲類型，調整成理想環境。
減少運動類遊戲中的延遲現象，更快鎖定FPS類遊戲中的敵人，
並發現RPG冒險類遊戲中角色真正的奇幻榮耀。
讓您恣意暢玩遊戲。
儀表板
駕馭電競世界
不須暫停遊戲即可更改設定，
玩遊戲同時可顯示遊戲儀表板。
輕鬆點擊就能完成理想的遊戲設定，
甚至還能即時檢查更新率。
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OLED 8K120HZ
更新率88"
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具備極致亮度提升的OLED evo 4K120HZ
更新率97" 83" 65" 55"
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亮度升級OLED evo 4K120HZ
更新率83" 65" 55" 48" 42"
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OLED 4K60HZ
更新率65" 55"
-
具備極致亮度提升的OLED evo 4K120HZ
更新率65"
*48/42C2 不包含在亮度增強測試結果中。
*保固第1-2年，包含電視面板、零件和檢修費用。
保固第3-5年，僅包含電視面板，需負擔檢修費用。
**5 年電視面板保固適用97G2、83G2、65G2和 55G2。
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時尚落地架
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藝廊設計複合纖維材質
重量較輕
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桌立設計複合纖維材質
重量較輕
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桌立設計
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畫架設計
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PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
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PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
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PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
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AI動態色彩調節技術
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PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
*所有 2022 OLED 產品皆支援 HDR 10 Pro。
*所有 2022 OLED 產品皆支援 100% 色彩還原度與 100% 色彩容量。
*所有 2022 OLED 產品皆支援AI影像Pro。
*杜比視界的精確細節將作為杜比視界 IQ 更新的一部分提供，該更新將於 2022 年 6 月開始發布；具體時間因國家而異。
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4.2 Ch. / 80W
88"7.1.2
虛擬環繞
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4.2 Ch. / 60W7.1.2
虛擬環繞
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2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
虛擬環繞
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
虛擬環繞
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4.2 Ch. / 80W7.1.2
虛擬環繞
*所有 2022 OLED 產品皆支援AI音效Pro。
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Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
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Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
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Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
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Airplay 2
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Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
*所有 2022 OLED 產品皆支援 Google 助理（Google Assistant）、Amazon Alexa和 Airplay 2，但可用的服務因地區而異。
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VRR
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VRR
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VRR
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VRR
*所有 OLED 產品皆支援 HGiG、ALLM、eARC。
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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- LG OLED Z2、G2、C2 和 B2 系列支援 NVIDIA G-Sync。
- LG OLED Z2、G2、C2 和 B2 系列可使用 AMD FreeSync Premium。
- LG OLED Z2、G2、C2 和 B2 系列支援杜比視界遊戲 4K。
- HGiG 是來自遊戲和電視顯示器產業的公司志願者團體，它們嘗試確認並提供共同基準，以讓消費者能更舒適地體驗 HDR 遊戲。
- 這款產品沒有固定的曲率，相反，它具有可彎曲、可變動的曲線。根據內部測試結果，最大曲率類似於具有 900R 固定曲率的產品，而最小曲率則與平面顯示器相似。
- LG OLED Z2 與 G2 系列可使用 Wi-Fi 6。
- 42" 型號僅適用於 LG OLED C2 系列。
- LG OLED C2 和 A2 系列提供 48" 型號。