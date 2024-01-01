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更環保的明天
讓我們改變為
更環保的明天
製造
綠色產
品設計
包裝
環保包裝
使用
減少碳排放量*
丟棄
廢物回收與
再循環利用
-
效率化用資源和不使
用有害材料獲得認證
- 製造：不含鎘和磷化銦
- 使用：使用過程中能源效率佳
- 處置：回收效率高
-
生產到處理的碳排放比
去年 OLED 低獲得認證
*「減少二氧化碳足跡」標籤僅適用 65G2 和 65C2。
所有其他 G2 和 C2 型號均帶有「二氧化碳測量值」標籤。
-
使用再生材料比
率獲高得認證
- 製造：電視零件使用再生塑料 *LG OLED G2 和 C2 系列以電視框架和後蓋獲得環境聲明驗證之認證。
再生材料的百分比因型號和尺寸而異。
環保生活循環
由於無背光源且無主要部分的金屬外殼，
顯示器較其他電視使用的資源更少，
並在運送至您手中時產生更少的碳排放量。
當您的電視需要更換時，
LG 會提供廢物回收服務，
因此不會浪費任何技術。
*減少二氧化碳足跡標籤僅適用 65G2 和 65C2。
所有其他 G2 和 C2 型號均帶有「二氧化碳測量值」標籤。
環保包裝
想的包裝
附生物基材料製成的遙控器袋。
所有材質都經過慎重選擇，以符合其環境認證。
環保標章即表明一切！
複合纖維
的重量
LG OLED evo 的重量較之前減少了 39%*。
造成運輸時的碳排放量降低，
並在使用多年之後能夠輕鬆回收。
*65C2 支架型號至少比 C1 系列輕 39%。
舒適護眼
呵護您的雙眼
呵護您雙眼
的貼心電視
低藍光
LG OLED 僅忽略少量無害的藍光*。
因此就算在電視前渡過一個幸福慵懶的週日，
雙眼仍感覺清爽舒適。
*LG OLED TV 系列均已通過 TUV-Eyesafe®
認證為低藍光顯示螢幕。
不閃爍
輕鬆看
暴露在這樣的環境下會造成雙眼疲勞，
就算肉眼不可見也一樣。
LG OLED 的不閃爍功能可保護您的雙眼，
且已獲得 UL 認證2,3,4。
*LG OLED TV panels have been certified as Flicker Free by UL.
無不適眩光
眩光減少
台能獲得無不適眩光認證*5,6的電視。
不論您的環境有多暗或多亮，
顯示器面板都能製造出適合的亮度，
讓您更舒適的觀看電視7。
* LG OLED TV 面板已通過
UL 認證無不適眩光。
ESG
LG 創新為地
球帶來
美好明天
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OLED 8K120HZ
更新率88"
-
具備極致亮度提升的OLED evo 4K120HZ
更新率97" 83" 65" 55"
-
亮度升級OLED evo 4K120HZ
更新率83" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K60HZ
更新率65" 55"
-
具備極致亮度提升的OLED evo 4K120HZ
更新率65"
*48/42C2 不包含在亮度增強測試結果中。
*保固第1-2年，包含電視面板、零件和檢修費用。
保固第3-5年，僅包含電視面板，需負擔檢修費用。
**5 年電視面板保固適用97G2、83G2、65G2和 55G2。
-
時尚落地架
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藝廊設計複合纖維材質
重量較輕
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桌立設計複合纖維材質
重量較輕
-
桌立設計
-
畫架設計
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PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
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PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
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PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
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AI動態色彩調節技術
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PRO
AI動態色彩調節技術
with Precision Detail
*所有 2022 OLED 產品皆支援 HDR 10 Pro。
*所有 2022 OLED 產品皆支援 100% 色彩還原度與 100% 色彩容量。
*所有 2022 OLED 產品皆支援AI影像Pro。
*杜比視界的精確細節將作為杜比視界 IQ 更新的一部分提供，該更新將於 2022 年 6 月開始發布；具體時間因國家而異。
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4.2 Ch. / 80W
88"7.1.2
虛擬環繞
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4.2 Ch. / 60W7.1.2
虛擬環繞
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
虛擬環繞
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2.0 Ch. / 20W5.1.2
虛擬環繞
-
4.2 Ch. / 80W7.1.2
虛擬環繞
*所有 2022 OLED 產品皆支援AI音效Pro。
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Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
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Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
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Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
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Airplay 2
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Airplay 2
Hands-free
Voice Control
隨時就緒
*所有 2022 OLED 產品皆支援 Google 助理（Google Assistant）、Amazon Alexa和 Airplay 2，但可用的服務因地區而異。
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VRR
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VRR
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VRR
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VRR
*所有 OLED 產品皆支援 HGiG、ALLM、eARC。
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
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WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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- LG LED 電視和 LG OLED 電視的低藍光比較。
- 無閃光認證的結果與 OLED 面板測試有關。LG LED TV 和 LG OLED TV 之間進行的比較。
- 拍攝條件：120Hz OLED 和 LED 顯示螢幕，預設影像設定/快門速度：50FPS 120°。
- 結果可能會因拍攝和播放條件而異。
- 結果依據統一眩光評等 (UGR) 評估方法。
- 在 70 lux 和 300 lux 之間看電視時，UGR 小於 22 時通過驗證。
- 與 LG LED 電視比較。