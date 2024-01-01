- 製造：電視零件使用再生塑料 *LG OLED G2 和 C2 系列以電視框架和後蓋獲得環境聲明驗證之認證。 再生材料的百分比因型號和尺寸而異。

*「減少二氧化碳足跡」標籤僅適用 65G2 和 65C2。 所有其他 G2 和 C2 型號均帶有「二氧化碳測量值」標籤。

生產到處理的碳排放比 去年 OLED 低獲得認證

效率化用資源和不使 用有害材料獲得認證

環保生活循環

LG OLED 的生命循環

LG OLED 的設計旨在從製作到廢棄都能對環境更友善。

由於無背光源且無主要部分的金屬外殼，

顯示器較其他電視使用的資源更少，

並在運送至您手中時產生更少的碳排放量。

當您的電視需要更換時，

LG 會提供廢物回收服務，

因此不會浪費任何技術。

*減少二氧化碳足跡標籤僅適用 65G2 和 65C2。

所有其他 G2 和 C2 型號均帶有「二氧化碳測量值」標籤。