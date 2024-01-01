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LGOLED Logo

選擇您的 OLED
綠樹成列的城市道路上有車穿越的蠟筆風格插畫 綠樹成列的城市道路上有車穿越的蠟筆風格插畫

永續性

擁有永續性未來
願景的電視

我們的使命

創造出能
讓每個人

的今日和明

日擁有更好

生活的創新

環保意識

更環保

的明天

讓我們改變為
更環保的明天

LG OLED 的環保產品生命週期插圖，與 LED 相比，顯示器面板的步驟更少、包裝環保、碳排放量少以及環保的回收過程 LG OLED 的環保產品生命週期插圖，與 LED 相比，顯示器面板的步驟更少、包裝環保、碳排放量少以及環保的回收過程

製造

綠色產
品設計

包裝

環保包裝

使用

減少碳排放量*

丟棄

廢物回收與
再循環利用

open
環保認證
  • Logo SGS Eco Product Logo SGS Eco Product

    效率化用資源和不使
    用有害材料獲得認證

    - 製造：不含鎘和磷化銦
    - 使用：使用過程中能源效率佳
    - 處置：回收效率高

  • Carbon Trust logo for Reducing CO2. Carbon Trust logo for Reducing CO2.

    生產到處理的碳排放比
    去年 OLED 低獲得認證

    *「減少二氧化碳足跡」標籤僅適用 65G2 和 65C2。
    所有其他 G2 和 C2 型號均帶有「二氧化碳測量值」標籤。

  • UL ECV-Logo. UL ECV-Logo.

    使用再生材料比
    率獲高得認證

    - 製造：電視零件使用再生塑料 *LG OLED G2 和 C2 系列以電視框架和後蓋獲得環境聲明驗證之認證。
    再生材料的百分比因型號和尺寸而異。

close

環保生活循環

LG OLED 的生命循環
LG OLED 的設計旨在從製作到廢棄都能對環境更友善。
由於無背光源且無主要部分的金屬外殼，
顯示器較其他電視使用的資源更少，
並在運送至您手中時產生更少的碳排放量。
當您的電視需要更換時，
LG 會提供廢物回收服務，
因此不會浪費任何技術。

*減少二氧化碳足跡標籤僅適用 65G2 和 65C2。
所有其他 G2 和 C2 型號均帶有「二氧化碳測量值」標籤。

環保包裝

因環保而發
想的包裝
您收到 LG OLED 時，會裝在可回收的硬紙箱內，
附生物基材料製成的遙控器袋。
所有材質都經過慎重選擇，以符合其環境認證。
環保標章即表明一切！
An illustration of a nature-filled city created using LG OLED's eco-friendly packaging An illustration of a nature-filled city created using LG OLED's eco-friendly packaging
2021 年和 2022 年 LG OLED 的比例插圖，說明 2022 年型號的重量減少了 39% 2021 年和 2022 年 LG OLED 的比例插圖，說明 2022 年型號的重量減少了 39%

複合纖維

減少額外
的重量
透過選擇輕量、複合纖維，
LG OLED evo 的重量較之前減少了 39%*。
造成運輸時的碳排放量降低，
並在使用多年之後能夠輕鬆回收。

*65C2 支架型號至少比 C1 系列輕 39%。

舒適護眼

呵護您

的雙眼

呵護您雙眼
的貼心電視

An LED and OLED television appear side by side. Colorful letters are shown on the screen then arrange themselves to create blue text with the words 'BLUE LIGHT.' On the LED, the blue light glares, yet on OLED, it is muted. An LED and OLED television appear side by side. Colorful letters are shown on the screen then arrange themselves to create blue text with the words 'BLUE LIGHT.' On the LED, the blue light glares, yet on OLED, it is muted.
An LED and OLED television appear side by side. Colorful letters are shown on the screen then arrange themselves to create blue text with the words 'BLUE LIGHT.' On the LED, the blue light glares, yet on OLED, it is muted. An LED and OLED television appear side by side. Colorful letters are shown on the screen then arrange themselves to create blue text with the words 'BLUE LIGHT.' On the LED, the blue light glares, yet on OLED, it is muted.

低藍光

觀看螢幕時不再費眼
以最佳畫面以及對雙眼最少的壓力1來觀看娛樂內容。
LG OLED 僅忽略少量無害的藍光*。
因此就算在電視前渡過一個幸福慵懶的週日，
雙眼仍感覺清爽舒適。

*LG OLED TV 系列均已通過 TUV-Eyesafe®
認證為低藍光顯示螢幕。

An image of sunflowers is split down the middle with LED and LG OLED portrayed on either side. Screen flickers appear only on the LED side of the screen. An image of sunflowers is split down the middle with LED and LG OLED portrayed on either side. Screen flickers appear only on the LED side of the screen.

不閃爍

娛樂內容
輕鬆看
畫面閃爍不僅令人討厭而已。
暴露在這樣的環境下會造成雙眼疲勞，
就算肉眼不可見也一樣。
LG OLED 的不閃爍功能可保護您的雙眼，
且已獲得 UL 認證2,3,4

*LG OLED TV panels have been certified as Flicker Free by UL.

一台掛在牆壁上的電視，兩側寫有 LED 與 LG OLED。隨著場景從白天變化到夜晚，LED 側的眩光始終明顯高於 LG OLED。 一台掛在牆壁上的電視，兩側寫有 LED 與 LG OLED。隨著場景從白天變化到夜晚，LED 側的眩光始終明顯高於 LG OLED。
一台掛在牆壁上的電視，兩側寫有 LED 與 LG OLED。隨著場景從白天變化到夜晚，LED 側的眩光始終明顯高於 LG OLED。 一台掛在牆壁上的電視，兩側寫有 LED 與 LG OLED。隨著場景從白天變化到夜晚，LED 側的眩光始終明顯高於 LG OLED。

無不適眩光

每道光的
眩光減少
LG OLED 電視自豪能成為業界首
台能獲得無不適眩光認證*5,6的電視。
不論您的環境有多暗或多亮，
顯示器面板都能製造出適合的亮度，
讓您更舒適的觀看電視7

* LG OLED TV 面板已通過
UL 認證無不適眩光。

ESG

LG 創新為地

球帶來

美好明天

認證
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參閱每個型號的比較
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顯示螢幕
  • OLED 8K
    120HZ

    更新率

    88"

  • 具備極致亮度提升的

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    97" 83" 65" 55"

  • 亮度升級

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    83" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    60HZ

    更新率

    65" 55"

  • 具備極致亮度提升的

    OLED evo 4K
    120HZ

    更新率

    65"

*48/42C2 不包含在亮度增強測試結果中。

*保固第1-2年，包含電視面板、零件和檢修費用。

保固第3-5年，僅包含電視面板，需負擔檢修費用。

**5 年電視面板保固適用97G2、83G2、65G2和 55G2。

處理晶片
設計
  • 時尚落地架
  • 藝廊設計
    複合纖維材質

    重量較輕

  • 桌立設計
    複合纖維材質

    重量較輕

  • 桌立設計
  • 畫架設計
畫質
  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

  • AI動態色彩調節技術

  • PRO

    AI動態色彩調節技術

    with Precision Detail

*所有 2022 OLED 產品皆支援 HDR 10 Pro。

*所有 2022 OLED 產品皆支援 100% 色彩還原度與 100% 色彩容量。

*所有 2022 OLED 產品皆支援AI影像Pro。

*杜比視界的精確細節將作為杜比視界 IQ 更新的一部分提供，該更新將於 2022 年 6 月開始發布；具體時間因國家而異。

音質
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    7.1.2

    虛擬環繞

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    虛擬環繞

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    虛擬環繞

  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    虛擬環繞

  • 4.2 Ch. / 80W
    7.1.2

    虛擬環繞

*所有 2022 OLED 產品皆支援AI音效Pro。

人工智慧/智慧型
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒
  • Airplay 2
  • Airplay 2

    Hands-free
    Voice Control

    隨時

    就緒

*所有 2022 OLED 產品皆支援 Google 助理（Google Assistant）、Amazon Alexa和 Airplay 2，但可用的服務因地區而異。

Game
  • VRR
  • VRR
  • VRR
  • VRR

*所有 OLED 產品皆支援 HGiG、ALLM、eARC。

Connectivity

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 6

    HDMI 2.1 - 4ea

  • 首頁

  • 畫質

  • 劇院

  • 遊戲

  • 設計

  • 永續性

  1. LG LED 電視和 LG OLED 電視的低藍光比較。
  2. 無閃光認證的結果與 OLED 面板測試有關。LG LED TV 和 LG OLED TV 之間進行的比較。
  3. 拍攝條件：120Hz OLED 和 LED 顯示螢幕，預設影像設定/快門速度：50FPS 120°。
  4. 結果可能會因拍攝和播放條件而異。
  5. 結果依據統一眩光評等 (UGR) 評估方法。
  6. 在 70 lux 和 300 lux 之間看電視時，UGR 小於 22 時通過驗證。
  7. 與 LG LED 電視比較。