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LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90

功能

圖庫

規格

評論

支援

LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90

TONE-T90Q

LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90

(0)
While the earbuds are in the air, light is emitted from the case, opening the cradle's lid. Plug and Wireless appear on the left, UVnano and Dolby Atmos logos on the right.

顯示一名女子的人像。她戴著 T90 耳機，並且用手指輕觸其中一支耳機。

極致降噪 沈浸享樂

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天天享受優質又真實的聲音

LG TONE Free T90 提供的不僅是令人難以置信的聲音——這款無線耳機提供了一種全新的生活方式。創新技術使每個音符都具有錄音室的品質和真實感，增強的主動降噪ANC可辨識出您需要聽到或不需要聽到的聲音。高服貼性讓您能夠全天舒適地配戴。

世界首創真無線杜比藍牙耳機

在音樂、電影、電視節目和遊戲等您最愛的所有娛樂中體驗Dolby Atmos和 Dolby Head TrackingTM 頭部位置追蹤功能。用任何與 LG TONE Free T90 配對的裝置來體驗 Dolby Head TrackingTM 頭部位置追蹤功能，享受完全沉浸式的空間感音效。

Dolby Atmos logo.

全景聲空間音訊

Dolby Head Tracking™ 頭部追蹤技術，可在你轉動頭部時，辨識聲音的位置並重新校準，以實現更自然的音效體驗與全景聲聽感感受。

體現真實音場

作為第一款整合了杜比音訊的真無線藍牙耳機，
LG TONE Free T90 為立體聲增加了
空間維度和清晰度，讓你享受無死角的沉浸聽覺體驗。

享受空間環繞音效

將 LG TONE Free T90 與你擁有的每項裝置配對，從智慧型手機、喇叭、遊戲機，甚至是電視都可配對。

輕巧又強大 純石墨烯打造優質的無線耳機

如紙般的輕巧、如金屬般的堅硬，純石墨烯提高了喇叭的性能，給您更強勁、更逼真的聲音。僅 5.5 克，輕巧的 LG TONE Free 可讓您的耳朵保持舒適，使這種材質成為無線耳機的最佳選擇之一。
石墨烯材質的特寫。

石墨烯振膜單體 中高頻率更清晰

純石墨烯質地輕薄但堅固，相似於高級音響系統中常見的鈦單體。它的強度代表它可以減少振動以提供真正準確又清晰的聲音，同時又不會對您的耳朵造成負擔。
「石墨烯」的字樣。
T90 耳機的內部照片，顯示了 11Φ 動圈單體的位置。

驅動單體加大 89% 提供更深沉的低音

驅動單體尺寸的擴大（8Φ→11Φ）提供更豐厚的低音和更佳的功率。

*與先前的型號相比。（50.24mm² → 94.99mm²）

Meridian英國頂級音響調音 聲音自然又有空間感

攜手英國頂級音響Meridian調音技術，獨特Headphone Space Processing (HSP) 重現真實音場，提供 MERIDIAN 特有寬闊環繞的立體空間音效。

桌面上充電盒內的 T90 耳機俯視圖。

英國知名音效專家 Meridian

Meridian 致力於在任何環境中提供最佳的聆聽體驗。心理聲學是探討我們如何聆聽和感知聲音的科學，Meridian 在這門科學上的專業知識，使其了解對人耳最重要的是什麼。耳機採用 Meridian DSP 技術和量身打造的聲音微調，確保無論您在聽什麼、身於何處，都能得到最準確、最真實的聲音呈現。

左上角為聚光燈照著麥克風。左下角為喇叭內驅動器的特寫。右側為 Meridian DSP8000XE 喇叭。

Meridian 領先技術和專業

Meridian 以研究為主導的嚴謹理念使其一直走在音訊創新的前端。作為高解析度音訊的先驅和數位訊號處理 (DSP) 方面的專家，Meridian 在開創性技術的開發上扮演了不可或缺的角色，且這些技術已成為業界的標準與基準。其中多項技術也已應用於 LG 音響產品中。

工作室裡一名男子正在仔細檢查音訊技術。

數位訊號處理

數位降噪DSP 讓耳機對音訊訊號能有絕對的控制，允許進階技術的設計和聲音微調，以在任​​何環境下增強聲音的呈現。

中間寫著 DSP 的電路板。

Meridian Horizon技術是一種獨特的上混技術，可從立體聲的音訊內容中提供身臨其境的多聲道音訊

聆聽雙聲道的立體聲錄音時，能體驗到準確成像的「最佳聆聽位置」範圍非常小，如果聆聽者稍微偏離主軸，成像就會崩潰。Meridian Horizo​​n 將雙聲道立體聲上混到任何喇叭配置，其自適應上混會分開處理高頻和低頻，以心理聲學優化聲音的定位感。結果得到的是更穩定的成像、更大範圍的最佳位置，以及更身臨其境的聆聽體驗。

Meridian Horizon 標誌。

主動降噪增強 減少噪音

增強的 ANC 結構*、即時 ANC 最佳化和兩步驟 ANC 演算法，讓這款無線耳機能夠更有效地偵測周圍噪音並去除之，好讓您的音樂保持清晰。而且它們不需要精確的貼合度即可發揮超高性能——它們會偵測它們在您耳中的位置，並優化 ANC 等級。
T90 耳機的側視圖。彩色的聲波穿過耳機，被主動降噪功能過濾掉而安靜下來。顯示耳機戴在耳朵裡，然後視圖變回耳機，並有聲波穿過之。
顯示內部零件的耳機拆解圖。

1. 醫療級矽膠耳塞

乾淨又舒適，貼合度有助於阻擋噪音
並減少潛在的皮膚刺激。

2. 內部麥克風可偵測噪音

監控環境噪音並調整 ANC 以配合您的耳朵。

3. 語音拾取單體 (VPU)

偵測語音，讓您聆聽對話。

4. 石墨烯振膜單體

石墨烯材質提供高保真的聲音，11Φ 動圈單體提供清晰、豐富的音訊。

5. 高續航力

可提供 9 小時的電量，充電盒中還有額外 20 小時等待使用，共 29 小時。

6. IMU慣性量測單元感測器 感應器

使用 Dolby Head Tracking頭部位置追蹤功能，根據頭部的移動將立體聲虛擬化。

*專利申請中：KR2022-0053021。

高度服貼同時優化聲音和舒適度

耳機重要的不僅是聲音。我們覺得無線耳機在您的耳中應該要整天舒適服貼。
LG TONE Free 服貼度高能夠提供舒適感，同時亦提升耳機性能，給予您優質的聲音和增強的降噪效果。

一名男子戴著 T90 耳機，閉著眼睛聽音樂。

高服貼度 提升音質和ANC降噪

根據科學而設計，給您驚艷的音質和增強的 ANC降噪，讓您能夠專注聆聽您的播放清單。
一個人戴著 T90 耳機躺在床上安詳地睡覺。

舒適聆聽

人體工學設計，配戴的舒適感好到您甚至能夠戴著它們入睡。
描繪一支耳朵。描繪一支耳朵和三個標出重點位置的藍點。描繪一支戴著耳機的耳朵，以呈現虛擬試戴。描繪一支耳朵和藍色的點和線條以呈現人體工學分析。
POSTECH浦項工科大學標誌。人體工學設計技術實驗室標誌。
服貼耳型
我們與POSTECH浦項工科大學的人體工學設計技術實驗室合作，掃描了數百支耳朵、在 3D 模型上標出重點位置，然後讓耳朵模型虛擬試戴我們的耳機，進行人體工學和壓力點的分析。

UVnano紫外線殺菌乾淨又安心

UVnano 充電盒中內建強大的紫外線燈，每次將無線耳機放到裡面時都會進行消毒。
紫外線照射區域現已擴大到涵蓋整個耳塞的區域，可減少高達 99.9% 的細菌。

細菌消失的影片。
耳機的斜角視圖，強調耳塞和 UVnano 涵蓋的區域。
擴大的紫外線照射範圍
現在可消毒整個耳塞。

*UVnano 一詞是由 UV LED 和 nano 奈米組合而成。
*獨立測試顯示，UVnano 充電盒在充電時，可在十分鐘內殺死耳機上 99.9% 的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌。紫外線 LED 功能僅在充電時運作。結果可能會依據實際使用環境而不同。
*紫外線 LED 燈是肉眼看不見的，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會打開。藍色氣氛燈僅用於審美目的，它會在充電盒的蓋子打開時亮起。
*本產品使用波長介於 265 至 285 奈米之間的紫外線技術。

耳機和三種尺寸的耳膠之側視圖。

舒適衛生的耳塞

耳機尖端有醫療級矽膠耳塞，讓它們在您的耳中能夠牢固又服貼。耳機隨附三種尺寸的耳膠，所以您可選擇最舒適的尺寸。1、2

不受裝置限制隨處無線享受音樂

連接非藍牙裝置擴展全新的音效體驗。在沒有藍牙的裝置上玩遊戲和觀看影片時，只需插入 LG TONE Free T90 充電盒就能無線使用。使用連接非藍牙裝置時，您甚至可透過 USB C 連接來參與電話會議，或是透過多點配對和多重配對接聽來電。3

一名女子正在使用電腦，並且用隨插即用功能參與電話會議。







把傳輸線插入充電盒，然後把另一端插入您的裝置。
一名男子正在跑步機上跑步，並且透過連接非藍牙裝置使用他的耳機。一名女子在飛機上透過連接非藍牙裝置使用她的耳機。一名女子拿著遊戲手把透過連接非藍牙裝置使用她的耳機。
圖示代表您可使用的不同裝置：健身車、遊戲主機、跑步機、MP3 播放器、掌上型遊戲機、桌面型電腦、電視、電話、機上娛樂和筆電。
支援多種裝置，讓您在家中、旅途中、健身房，甚至在飛機上皆能享受無線的生活。
Snapdragon Sound 標誌。

Snapdragon SoundTM
技術

提供近乎有線連接的藍牙音質，給予您 24 位元、96kHz 的高解析度音訊。Qualcomm Snapdragon Sound 同時提供最棒的音訊與卓越的連接性，給予您優質的音樂、清晰的語音通話，以及適合遊戲的低延遲性。4,5

*產品隨附白色或黑色的 AUX 傳輸線。
*音源裝置和耳機皆配備 Snapdragon Sound 技術時，方可享受它完整的好處。音源裝置沒有 Snapdragon SoundTM 技術的認證時，可使用隨插即用模式。

一支懸浮著的耳機旋轉以顯示 3 個麥克風和 VPU 的位置。

語音感應靈敏 通話清晰

兩支耳機皆內建三個麥克風和一個語音拾取單體 (VPU)，可監控您的聲音和周圍的噪音。它可將您的聲音與環境聲音區分開來，提高通話品質，讓對方能夠清楚聽到您的聲音。

切換模式以滿足您的需求

alt="圖示代表不同的模式：悄悄話模式、環境音通透模式和對話模式。"

一名男子戴著耳機推著單車穿過市區。

環境音通透模式

簡單輕觸一下，環境音通透模式就能夠讓一些周圍的聲音進入您的耳中。您還可從應用程式調整您要聽到較多或較少的環境聲音。
兩名女子在交談。朝著外面的女子戴著耳機。

對話模式

和朋友在一起時，點擊切換到對話模式。這會放大您的交談對象的聲音，讓您能夠戴著耳機聊天。

防水 可阻擋水花

這款無線耳機具有強大的防水密封性，可達到 IPX4 等級。所以，您可繼續播放您的歌曲，不用擔心水滴和飛濺的水花。

一名穿著亮色雨衣的女子站在雨中聽耳機。

*充電盒不防水。將耳機放入充電盒之前，必須先徹底乾燥之，否則可能會造成損壞。使用充電盒之前，務必先擦乾雙手。

耳機漂浮在打開的充電盒上，充電盒則置於無線充電板上。旁邊為充電盒顯示的不同顏色之圖示。下方顯示「電量資訊一目了然」的字樣。綠燈表示 80% 以上。黃燈表示 20-80%。紅燈表示 20% 以下。

無線充電給您全天的電量

充滿電的耳機可給您 9 小時的播放時間，充電盒內還有額外 20 小時待您使用。所以一次充電共可使用 29 小時。把充電線插入充電盒以進行快速充電，或是不用線改用無線充電。

*電池續航力取決於裝置設定、環境、使用情況和眾多其他因素。
*根據 LGE 內部品質測試的結果，關閉主動降噪、環境模式和杜比全景聲功能時，耳機電池和充電座電池分別可使用 9 和 20 個小時。

一台螢幕上有 TONE Free 手機應用程式的智慧型手機。

透過 TONE Free 手機應用程式輕鬆控制

TONE Free 手機應用程式讓設定和控制觸手可及。在易於使用的小工具上切換杜比全景聲或控制 ANC，以及等化器客製與查看電池電量。

輕鬆配對連接您的無線耳機

連接到您的 Android 裝置或電腦非常簡單。讓您的耳機進入配對模式，裝置上就會立即出現 Google 快速配對的彈出視窗來引導您。欲在 Windows 電腦上使用，Microsoft 快速配對的連接視窗則會帶您走完整個過程。

影片顯示充電盒與周圍的圓環以呈現配對效果，筆電和智慧型手機上則出現配對的彈出視窗。

*如果沒有出現連接的彈出視窗，請在兩個耳機都在充電盒中時，輕碰右耳耳機 10 秒。充電盒會閃藍光並開始進行連接。
*僅支援 Android 裝置。
*必須啟用定位和藍牙功能才能運作。
*Google 快速配對僅支援 Android 裝置。
*MS 快速配對僅支援 Windows 10 1803 版以上的版本。
*進行 Google 身分驗證之前，您可啟用並使用裝置的除錯模式。
*沒有單獨的距離調整選項。

耳機漂浮在打開的充電盒上方。旁邊為一台智慧型手機，螢幕上有 TONE Free 應用程式。再旁邊有一台電視，展示切換連接相當容易。左邊為 intel evo 的標誌。

簡單快速的多重配對讓您連接更多裝置

您可透過 TONE Free 應用程式將您的耳機與至多 5 台裝置進行配對，實現無縫連接。當您要切換裝置時，就不需手動重新連接了。多點配對和多重配對可讓您同時連接兩台裝置。
Apple Store 標誌。Google Play 商店標誌。Siri 說「目前天氣晴朗」和 Google 助理說「現在是上午 11 點。該運動了」的圖片。

透過無線耳機對您的裝置說話

對您的耳機說話以用語音呼叫 Google 助理或 Siri。您不需手動操作即可控制您的裝置，例如調整音樂的音量，或是搜尋當天天氣預報等資訊。
- 桌機圖片替代標籤 兩支手機顯示著 LG TONE Free 應用程式的螢幕，搭配黑色背景。一個螢幕顯示耳機的電池狀態，另一個則顯示連接狀態。右邊有「Made for iPhone」和「Get it on Google Play」的圖示。 - 手機圖片替代標籤 手機顯示著 LG TONE Free 應用程式的電池狀態頁面，搭配黑色背景。上方有「Made for iPhone」和「Get it on Google Play」的圖示。

下載 TONE Free 手機應用程式的 3 個原因

下載 TONE Free 手機應用程式的 3 個原因 了解更多資訊

LG TONE Free 系列

Table Caption
功能 T90 T60 TF7
顯示 TONE Free 真無線藍牙耳機系列表，並列出各功能清單。
LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90
顯示 TONE Free 真無線藍牙耳機系列表，並列出各功能清單。
LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T60
顯示 TONE Free 真無線藍牙耳機系列表，並列出各功能清單。
LG TONE Free 真無線藍牙耳機 TF7
杜比全景聲 O X X
3D 環繞音場 O O O
備有 MERIDIAN 音效單體 O O O
音效單體 石墨烯振膜單體 11Φ 石墨烯振膜單體 11Φ 動態 6Φ
主動降噪 自適應 ANC 複合式 ANC 複合式 ANC
麥克風數量 4對麥克風 (3麥克風和VPU(語音拾取單體)) 3對麥克風 3對麥克風
方便性 悄悄話模式 / 環境音通透模式 / 對話模式 悄悄話模式 / 環境音通透模式 / 對話模式 環境音通透模式 / 對話模式
Uvnano殺菌 O O O
醫療級耳塞（3 種尺寸） O O O
隨插即用 O (AUX/USB A/USB C) X X
Google 快速配對 MS 快速配對 O O O
多點配對和多重配對 O O O
Google Siri 電視控制 O O O
防水 IPX4 防水 IPX4 防水 IP67 防水防塵
電池電量（ANC 關閉） 9 小時 / 20小時 9 小時 / 20小時 10 小時 / 20小時
充電 快速充電 / 無線充電 快速充電 快速充電
相容性 Android / iOS Android / iOS Android / iOS
顏色 夜霧黑/晨霧白 夜霧黑/晨霧白 萊姆綠
了解更多 了解更多

1. 本裝置或其任何部位之用意皆非用於預防或治療任何健康狀況，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代之。
2. 矽膠耳塞中的基本材料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。
3. 隨插即用無法與某些遊戲機搭配使用，且相容性因裝置可能不盡相同。
4.Snapdragon Sound 為 Qualcomm Technologies, Inc. 和 / 或其子公司的產品。
5.Snapdragon 和 Snapdragon Sound 為 Qualcomm Incorporated 的商標或註冊商標。
*價格、促銷和供應狀況可能因實體門市和網路門市而異。價格如有變更，恕不另行通知。數量有限。欲了解最終價格和供應狀況，請洽詢您當地的零售商。
*供應的顏色和功能可能因零售商、地區或營運商而異。
*實際顏色和尺寸可能與螢幕圖片不同。
*功能和規格如有更改，恕不另行通知。

列印

所有規格

重點規格

  • 音效

    英國MERIDIAN專業調音

  • UVnano 衛生管理

    充電盒內建紫外線燈 達99.9%殺菌

  • 主動式降噪 (ANC)

    Yes
    自適應降噪
    (Adaptive ANC)

  • 藍牙發射器模式

    Yes

  • 藍牙規格

    V5.3
    (HSP/HFP/A2DP/AVRCP)

  • 動圈單體

    Dyn 11Φ
    (石墨烯單體)

  • Dolby atmos (追蹤頭部位置)

    Yes

  • 3D環繞音場

    Yes

  • aptX Adaptive 藍牙音訊傳遞技術(Snapdragon Sound)

    Yes

  • 麥克風數量

    4對

  • 防水等級

    IPX4 (不含充電盒)

  • 觸控操作設計/ 佩戴感應提示音/ 取下自動暫停

    Yes/ Yes/ Yes

  • LG TONE Free 應用程式

    支援Android/ iOS

  • 語音助理 (Google/ Siri)

    Yes/ Yes

  • 環境音通透模式

    Yes

使用時間/充電規格

  • 音樂播放時間

    (關閉ANC)耳機本體/搭配充電盒: 最長9小時/ 最長29小時*
    (開啟ANC)耳機本體/搭配充電盒: 最長5小時/ 最長16小時*

  • 充電時間

    耳機：一小時內/充電盒：2 小時內
    ※ 室溫進行有線充電

  • 無線充電

    Yes

  • 快充功能

    Yes (充電5分鐘 最長可使用1小時)

  • 充電方式

    USB Type C

基本規格

  • 電池

    耳塞式耳機：3.85 V/51 mAh，鋰離子
    充電保護盒：3.7 V/390 mAh，鋰離子

  • 產品重量(g)

    單個耳機: 5.3
    充電盒: 39.3

  • 產品尺寸

    耳機：21.5 mm (寬) X 27.7 mm (長) X 24.9 mm (高)
    充電盒：54.5 mm (寬) X 54.5 mm (長) X 29.6 mm (高)

  • 工作頻率

    2,402 MHz ~ 2,480 MHz

  • 保固

    1年

  • NCC證號

    耳機: CCAO22LP0770T2
    充電盒: CCAO22LP0780T2

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