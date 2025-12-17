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Cuidados do Ar 24/7, para Saúde e Conforto

Uma imagem de uma enfermeira a sorrir para um paciente.

Uma imagem de uma enfermeira a sorrir para um paciente.

Conforto e Segurança

- Controle preciso de temperatura e umidade.

- Controle individual do fluxo de ar para pacientes.

- Ar limpo pra todos os espaços.

- Sistema de purificação do ar em 3 passos para um ambiente higiênico.

Economia de Enrgia

- Gestão e monitoramento de energia através de sistema de controle central.

- Aquecimento e abastecimento de água através da recuperação de rejeitos térmicos.

- Produtos HVAC (VRF, Chiller) de alta eficiência de classe mundial.

Uma imagem de um hospital com imagens em miniatura de uma sala de pacientes, áreas comuns, um bloco operatório, uma sala de radiologia e um centro de controlo.

Uma imagem de um hospital com imagens em miniatura de uma sala de pacientes, áreas comuns, um bloco operatório, uma sala de radiologia e um centro de controlo.

Uma imagem do ar condicionado com três filtros no teto e uma sala de pacientes com ar condicionado ligado.

Quarto

Soluções de ar condicionado com filtragem adequada, de acordo com normas internacionais*.

*Norma ASHRAE: 20~24 °C, 30~60% RH.

Uma imagem de um bloco operatório de um hospital.

Sala de Cirurgia e Exames

Por motivos de segurança, todas as configurações de temperatura, umidade e pressão de ar podem ser configuradas e mantidas para salas especializadas.

Uma imagem de áreas comuns com ar condicionado ligado.

Áreas Comuns

Os espaços grandes com mais pessoas devem ser confortáveis e com alta qualidade do ar interno.

Uma imagem de alguém a utilizar monitores duplos para a gestão de energia sazonal.

Solução de Controle Central

A gestão e monitoramento de energia e o funcionamento flexível reduzem o consumo de energia e os custos de operação.

Linha de Produtos para Hospital

MULTI V 5

Multi V 5

MULTI V ÁGUA IV

Multi V água IV

Unidades de interior Multi V

Unidades internas Multi V

Solução de água quente (Hydro Kit)

Solução de água quente (hydro kit)

Solução de ventilação (ERV)

Solução de ventilação (ERV)

Unidade de tratamento de ar (AHU)

Unidade de tratamento de ar (AHU)

Chiller

Chiller

Soluções de Controlo

Soluções de controlo

Uma imagem de um homem a segurar um smartphone com a página da LG no ecrã.

Contato para Comprar

Contato para Comprar Saiba mais

Conheça as Soluções Ideais da LG para Vários Tipos de Hospitais

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MIJN Centrum Voor Medische Zorg

Centro médico em Brunssum, Holanda. / Multi V, Hydro kit, unidades de interior

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Lista de títulos e tamanhos
Tipo de recursoTítuloTamanho

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