Uma Forma Mais Eficiente de Manter um Ambiente Agradável no Seu Hotel

Uma imagem de um casal a fazer check-in com uma rececionista no átrio de um hotel.

Economia de Energia

- Aquecimento gratuito e água quente com tecnologia de recuperação de calor
- Evita o desperdício de energia com contato seco
- Eficiência energética de primeira classe com tecnologias inovadoras

Gestão de Energia Inteligente

- Sistema de controle central integrado com gestão inteligente
- Compatível com o sistema de gestão de edifícios existente

Condição de Conforto

- Maior conforto interior
- Uma unidade interior tão silenciosa como uma biblioteca
- Controlador individual fácil de usar

Uma imagem de um hotel com imagens em miniatura de instalações públicas, uma piscina, um quarto de hóspedes, um átrio e um centro de controlo.

Uma imagem de um átrio de hotel espaçoso com ar condicionado ligado.

Átrio e Recepção

A grande capacidade permite um fornecimento eficiente de ar fresco a grandes espaços com tetos altos.

Uma imagem de um quarto de hóspedes com ar condicionado ligado.

Quarto de Hóspedes

Relaxe com pouco ruído e ar condicionado agradável.

Três imagens de um café, um restaurante e um ginásio com ar condicionado ligado.

Áreas Comuns

Uma variedade de unidades internas permite soluções personalizadas para diferentes espaços.

Uma imagem de um spa de hotel com água quente.

Piscina e Chuveiro

Aquecimento e água quente gratuitos, graças à tecnologia de recuperação de calor.

Uma imagem de alguém que utiliza monitores duplos para uma gestão eficiente da energia.

Solução de Controle Central Inteligente

A gestão eficiente de energia através do controlador central inteligente da LG reduz os custos de funcionamento.

Gama de Produtos para o Seu Hotel

MULTI V 5

MULTI V S

Unidades de interior Multi V

Solução de água quente (Hydro Kit)

Solução de ventilação (ERV)

Unidade de Tratamento de Ar (AHU)

Chiller

Soluções de Controlo

Uma imagem de um homem a segurar um smartphone com a página da LG no ecrã.

Contato para Comprar

Conheça as Soluções Ideais da LG para Vários Tipos de Hotéis

LOTTE Hotels & Resorts

A melhor marca hoteleira moderna de Myanmar. / Multi V, Chiller, unidades de interior

Voyage Belek

Resort luxuoso de 5 estrelas na Turquia. / Multi V, unidades de interior

Rydges Hotel

A marca hoteleira líder da Austrália e Nova Zelândia. / Multi V, unidades de interior

INSULA ALBA Resort & Spa

Hotel de luxo 5 estrelas à beira-mar na Grécia. / Multi V, Hydro kit, unidades de interior

