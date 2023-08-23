弧形顯示器vs. 平面顯示器

除了屏幕的曲率之外，弧形顯示器和平面顯示器之間的區別並不多。兩種顯示器使用的技術通常是相同的，因此在刷新率、反應時間和位元色深等方面都不會有太大的差異。弧形和平面顯示器亦配備了連接遊戲機所需的連接埠。

我們的弧形及平面顯示器都具有相同優秀的功能。我們的 45 吋 UltraGear™ 21:9 WQHD OLED 弧形遊戲顯示器45GR95QE-B覆蓋了 98.5％ 的 DCI-P3 廣寬色域，加上超高解像度，帶來暢快的遊戲體驗。更支援了 0.03ms (GtG) 反應時間及 240Hz 更新率，減少了遊戲中的模糊和重影。