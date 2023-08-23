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實用小貼士
弧形顯示器vs. 平面顯示器
毫無疑問，一個獨立的顯示器確實可以提升遊戲體驗。當您尋找遊戲顯示器時，首先要考慮選擇弧形還是平面的顯示器。為了幫助您做出決定，我們編制了這份指南：以下是您需要了解的關於弧形顯示器的資料，以及其與平面顯示器的比較。
弧形顯示器和平面顯示器有哪些區別?
除了屏幕的曲率之外，弧形顯示器和平面顯示器之間的區別並不多。兩種顯示器使用的技術通常是相同的，因此在刷新率、反應時間和位元色深等方面都不會有太大的差異。弧形和平面顯示器亦配備了連接遊戲機所需的連接埠。
我們的弧形及平面顯示器都具有相同優秀的功能。我們的 45 吋 UltraGear™ 21:9 WQHD OLED 弧形遊戲顯示器45GR95QE-B覆蓋了 98.5％ 的 DCI-P3 廣寬色域，加上超高解像度，帶來暢快的遊戲體驗。更支援了 0.03ms (GtG) 反應時間及 240Hz 更新率，減少了遊戲中的模糊和重影。
首要考慮的事情：尺寸
在深入探討細節之前，值得留意的是，弧形顯示器通常比平面顯示器大，佔用更多桌面空間。這是因為弧形顯示器通常需要至少 30 吋的屏幕才能更好地包圍用戶，提供更沉浸的體驗。相反，平面顯示器的屏幕尺寸則不是太大問題，雖然較大的顯示器應該更能滿足遊戲需要。
弧形顯示器可選擇的尺寸較少。因此，如果家中空間有限，或者需要足夠的桌面空間，那麼平面顯示器可能更適合您。
我們的 UltraWide™ 弧形和平面顯示器，儘管是為專業人士而設，亦非常適合遊戲玩家。驚人的 32:9 長寬比，可以同時使用多種工具，提高生產力。無論您選擇弧形還是平面型號，都能提供很好的靈活性。兼容 HDMI 2.1 和 USB Type-C™ 的多合一連接埠，讓顯示器化身工作站和娛樂基地。
在考慮購買弧形顯示器時，還需考慮以下因素
在考慮購買弧形顯示器時，還需考慮以下因素
在挑選弧形顯示器時，有一些特點需要在購物時特別注意。
評估曲率
不同顯示器的曲率都有所不同，這是由其半徑決定的。半徑以數字 (以毫米為單位) 表示，末尾加上「R」，在查看弧形顯示器時，您應該會看到過這種曲率的表示方法。
通常，半徑範圍從 1800R 到 4000R 不等。需要記住的一點是，隨著半徑減小，屏幕的曲率會相對增加 (換句話說，變得更加明顯)。因此，一個 1800R 的顯示器比一個 4000R 的顯示器更彎曲。
因為曲率決定了建議觀看距離，因此對用家挑選顯示器十分重要。半徑與觀看距離（以毫米為單位）相關：例如，1800R 顯示器的最佳觀看距離為 1800mm。半徑越大，觀看角度就越寬。因此，如果您有一個半徑較大 (即曲率較小) 的顯示器，您則需要坐得更遠，才能獲得最佳觀看體驗。
弧形顯示器和屏幕比例
當您選購弧形顯示器時，另一個需要考慮的因素是屏幕比例。弧形顯示器比例上更寬，我們大多數的弧形顯示器的屏幕比例為 21:9，寬度是高度的 2.3 倍。
與平面顯示器標準的 16:9 比例相比，弧形顯示器提供了更寬的視野 - 這對玩家來說是個優勢。但這亦代表尺寸更大，由於弧形顯示器比大部份平面顯示器更寬，因此需要佔據更多的桌面空間。
使用弧形顯示器進行遊戲的好處
使用弧形顯示器進行遊戲的好處
一考慮到弧形顯示器所帶來的沉浸式體驗，就會對它如此受遊戲玩家歡迎不足為奇了。
弧形顯示器能更好地反映了我們如何看待世界：三維空間，而不是二維。當您觀看這類顯示器時，屏幕的曲率會擴展您的周邊視野。這亦是為什麼它們可以比平面屏幕更具沉浸感的原因，特別是對於遊戲來說，具有的「環繞效果」會讓您仿如置身於遊戲畫面中。
弧形顯示器還可以減少眼睛疲勞，特別是需要長時間在屏幕前工作的時候。這也是因為弧形顯示器的視野範圍比平面顯示器更寬；因此，您可以一眼看到整個顯示屏，而不需要過度使用您的眼睛。
結論：哪種顯示器最好?
如果您有足夠空間並希望獲得沉浸感十足的遊戲體驗，弧形顯示器絕對是不錯的選擇。如果您需要長時間進行影片或圖像編輯等工作，弧形屏幕應該對你的眼睛比較舒適。然而，如果您只是使用顯示器進行網頁瀏覽、觀看視頻和處理文書等日常工作，那麼您可能不需要使用到弧形顯示器。
當然，您或許只是對其中一種類型有特別偏好 - 這也沒問題！我們的網上商店提供了弧形及平面顯示器，非常適合遊戲和其他高規格工作使用。
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