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Best & Only 系列優惠

官網限定 | 05/06/2024 - 16/6/2024

LG Best & Only 系列
9 折優惠

Best & Only 系列 - LG 頂尖科技產品，配備專業獨有技術，讓你的家居生活值得更好 ! 

LG Best & Only 系列產品包括 :

OLED evo G4 4K 智能電視
One Wall Design，與牆身完美融合。 搭載最新 α11 AI 處理器，專為 OLED 設計晶片。 5 年面板保養^。

27" StanbyME 活動式觸控螢幕 27ART10CKP
無線設計配隱藏滾輪底座，可 180 度旋轉、上下及左右傾斜轉動，更可調較高度，內置 Netflix、Disney+、Now E、YouTube 等多個串流平台。

 

27" StanbyME Go 手提箱設計觸控螢幕 27LX5QKNA
靈活支架，黑膠唱盤音樂造型，不同風格點綴空間。 支援 Dolby Vision 及 Dolby Atmos，並內置多個娛樂串流平台，內置電池，耐用性通過美國軍用級測試驗證。

 

42" LG OLED Flex 遊戲電視 42LX3QPCA
自選多達 20 級不同弧度，高達 900R 曲率及支援 0.1 毫秒反應速度浸沉式電玩體驗，可隨時切換電視 / 電腦模式。

 

Styler 衣物護理機
韓國製造，智能衣物護理電子衣櫥，專利技術一機除菌 、除味 、除濕。 為不同衣物種類及物料而設的護理模式，不傷衣料或收縮，適合平常需乾洗的精緻衣物。三色選擇：

  • Objet Collection | Styler 衣物護理機 (樺木白) S3BNF 
  • Objet Collection | Styler 衣物護理機 (蒼林綠) S3GNF

 13 公斤 1400轉 WashTower™ 一體式洗衣乾衣機 FWT1310GB
一體成型節省空間，中央操控面板方便操作。智能洗衣乾衣，偵測最合適的洗衣程序並配對最佳乾衣設定，洗衣 + 乾衣最快只需一小時。

 

InstaView Door-in-Door™ 雪櫃
輕敲兩下，雪櫃內放置的食物即時一目了然。LINEAR Cooling™ 全天侯均勻冷藏食物，食物持久保鮮。

  • 458L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃  F521MC78
  • 647L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃 S651MC78A
     

CordZero™ A9TS 蒸氣無線吸塵機 配備 All-in-One Tower™  A9T-STEAM
外型美觀，內置All-in-One Tower™ 有助輕鬆清空集塵盒，並有效收納吸頭。使用蒸氣地拖吸頭去除頑固污漬，同時發揮吸塵和蒸氣拖地的功效。

 

AeroTower 空氣淨化風扇
強力空氣淨化：採用 360° HEPA 濾網過濾 99.97% 微細至 PM 0.3 懸浮粒子、甲酫及異味。可自選集中吹風 / 廣域送風 / 空氣循環三種氣流模式#及不同強度。獨有 UVnano™ 殺菌技術。不同型號：

  • AeroTower 三合一空氣淨化風扇 - 暖風版 (大地啡) FH15GPN
  • AeroTower 三合一空氣淨化風扇 - 暖風版 (樺木白) FH15GPB
  • AeroTower 二合一空氣淨化風扇 (蒼林綠) FS15GPGF0
  • AeroTower 二合一空氣淨化風扇 (樺木白) FS15GPBF0
  • AeroTower Hit 二合一空氣淨化風扇 FS15GPBK0

 

AeroFurniture 空氣清新茶几
茶几糅合空氣清新功能，打造韓式家居風格。360˚ HEPA 空氣淨化，設情境氣氛燈以手機調整氣氛燈顏色，營造不同氣氛，更支援檯面無線充電。獨有 UVnano™ 殺菌技術。三色選擇：

  • AeroFurniture 空氣清新茶几 (瑰麗紅) AF20ROSE
  • AeroFurniture 空氣清新茶几 (忌廉白) AF20CREAM
  • AeroFurniture 空氣清新茶几 (香檸黃) AF20LEMON

 

27"-45" OLED 遊戲顯示器
自發光 OLED 呈現無限高對比度，支援 HDMI2.1 高達 240Hz 更新率以及 0.03ms (GtG) 反應時間，帶來極致遊戲體驗。

  • <新型號> 45" UltraGear™ 21:9 Ultra-WQHD OLED 800R 弧形遊戲顯示器 45GS95QE-B
  • <新型號> 39" UltraGear™ 21:9 Ultra-WQHD OLED 800R 弧形遊戲顯示器 39GS95QE-B
  • <新型號> 32" UltraGear™ 4K UHD OLED 遊戲顯示器  (支援 Dual-Mode  4K 240Hz ↔ FHD 480Hz) 32GS95UE-B
  • 34" UltraGear™ 21:9 Ultra-WQHD OLED 800R 弧形遊戲顯示器 34GS95QE-B
  • 27'' UltraGear™ OLED 遊戲顯示器 27GS95QE-B

^保養的第 1 至 3 年，涵蓋面板、零件及人力成本。在保養的第 4 及 5 年，只涵蓋面板，人力成本須另行收費。

#暖風模式下僅可使用廣域模式。

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