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*CES Innovation Awards 基於向評審提交的描述性資料。消費者技術協會 (CTA) 並無核實任何提交的項目或任何宣稱的準確性，亦無測試獲獎產品。
流麗彎曲
柔性顯示屏
1 個螢幕20 種弧度
LG OLED Flex 讓您從平面狀態到 900R 曲率*中找到最適合您的完美弧度，徹底沉醉於視覺體驗之中。只需按下遙控器上的弧度按鈕，即可探索 20 級不同弧度。
圖片顯示平面狀態的 LG OLED Flex，前面是個遙控。弧度按鈕以綠色突出顯示。
*所有圖像僅供參考。
飛速暢玩 減少延遲
一般顯示屏及快速回應顯示屏同樣顯示相同的足球遊戲畫面。0.1 毫秒回應的顯示屏明顯更加流暢，而且更加栩栩如生。
防止反射
干擾遊戲
圖片顯示有人使用 LG OLED Flex 玩遊戲。螢幕右側採用 SAR 防反光技術，只顯示遊戲圖像。螢幕左側並無採用 SAR 防反光技術，反射遊戲玩家的面孔。
*對比圖片僅供參考。
值得擁有的電競螢幕
三部 LG OLED Flex 電視並排而立，畫面顯示黑色抽象圖、彩色抽象圖及藍色波浪圖。
*螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。
*LG OLED 電視螢幕均已獲 TUV-Eyesafe® 低藍光認證。
您專屬的遊戲基地
掌控一切
*所有圖像僅供參考。
影像聲效
無縫配合所玩遊戲
遊戲上以三張不同圖片顯示遊戲、畫面及聲音設定。
電視 電腦
輕鬆切換
三張圖片上顯示 Switching Hub 切換功能。在第一張圖片，LG OLED Flex 畫面上顯示 Switching Hub 切換選單。第二張圖片顯示 LG OLED Flex 上的連接埠。第三張圖片顯示 LG OLED Flex 連接埠的側面。
*USB 電腦 ↔ 電視連接終端獨立提供。
發號施令 掌控一切
圖片顯示有位男士正在使用 LG OLED Flex 玩遊戲。語音聲波泡泡在他嘴邊顯示。
音效逼真傳神
引人全情投入
圖片顯示有人使用 LG OLED Flex 觀賞音樂會。聲波泡泡代表從電視前方發出的音訊。
風格無可匹敵
LG OLED Flex 的三張圖片。第一，從頂視角度顯示兩部對立的電視。第二，從角度頂視圖特寫顯示護盾設計。第三，正面特寫顯示護盾設計。
營造氣氛
從背面顯示 LG OLED Flex，呈現綠色燈光。下面特寫顯示並排而列的紅色、紫色、藍色及灰色護盾設計。
主要規格
-
顯示類型
4K OLED
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
-
影像處理器
α9 Gen5 AI 4K 處理器
-
HDR
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
支援
-
FreeSync Compatible (AMD)
支援
-
Dolby Atmos
支援
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
4K OLED
-
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
刷新率
120Hz Native
-
寬色域技術
OLED Color
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α9 Gen5 AI 4K 處理器
-
人工智能影像
AI Picture Pro
-
人工智能倍線技術
AI 4K Upscaling
-
動態色調配對
支援 (專業動態色調配對)
-
人工智能影像識別
支援 (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
高幀率影像
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
調光技術
像素獨立控光
-
流暢畫面
OLED Motion
-
影像模式
9 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room)
GAMING
-
G-Sync Compatible (Nvidia)
支援
-
FreeSync Compatible (AMD)
支援
-
HGIG 模式
支援
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
-
VRR (可變刷新率)
支援
SMART TV
-
Apple Homekit
支援
-
Apple Airplay2
支援
-
Art Gallery
支援
-
系統
webOS 22
-
賽事提醒
支援
-
家庭設定
支援
-
ThinQ
支援
-
智能家電界面
支援
-
USB 鏡頭連接
支援
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
937 x 614 x 297
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1125 x 770 x 455
-
檯架 (闊 x 深, mm)
363 x 297
-
機身連座檯架重量 (kg)
22.6
-
連包裝盒重量 (kg)
30.6
AUDIO
-
Dolby Atmos
支援
-
AI 聲學調音
AI Sound Pro (Virtual 7.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援
-
WiSA Ready
Yes (Up to 2.1 Channel)
-
LG Sound Sync
支援
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Support
支援 (v 5.0)
-
Ethernet Input
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea