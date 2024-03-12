LG OLED | Objet Collection Posé

上面的圖片展示 Posé 在一間黑色的太空主題房間中，顯示著一幅抽象的星際藝術品。房間中還有一幅月亮和太空人的圖片。 右下角的圖片顯示 Posé 在一間翠綠色的豪華房間裡。電視上顯示著光線透過玻璃窗投射在桌子上的畫面。房間還配有黑色和金色的華麗瓷磚，以及黑色花卉圖案的紡織凳子。 左下角的圖片顯示的是奶油色房間裡的 Posé，房間也帶有一絲色彩。房間裡有火土色和木炭色的粗織梳化椅、白色球形燈具，以及牆上掛著浴袍。電視上顯示的是在火土色房間的平台上，有同一款木炭色梳化椅的圖像。