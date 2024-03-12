LG TONE Free FP8 (金色)

*UVnano 是從 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。

*獨立測試顯示，Uvnano紫外線充電盒在有線充電並關上盒蓋時，可於 5 分鐘內殺滅耳塞部分高達 99.9% 的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌。紫外線 LED 功能只有在充電盒連接到電源線時才會運作。

*紫外線 LED 燈是肉眼看不見的，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會運作。藍色指示燈僅用於美觀目的，它會在充電盒的蓋子打開時亮起。