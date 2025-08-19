Каждый дисплей имеет свои преимущества. Выберите тот, что лучше подходит для ваших привычек просмотра и стиля жизни.

• LG OLED evo: Для тех, кто хочет получить наилучшие впечатления от просмотра, обеспечиваемые последним ИИ-процессором alpha. Наслаждайтесь самой яркой картинкой, идеальным уровнем черного и другими цветами даже при ярком освещении.

• LG QNED evo: Для тех, кто хочет более насыщенные цвета и четкость. Технологии MiniLED, Dynamic QNED Color Solution и Precision Dimming Pro предлагают точно настроенную контрастность и яркое цветовое выражение.

• LG NanoCell: Для тех, кто предпочитает непринужденный просмотр, так как он предлагает яркие цвета и широкие углы обзора — практичный вариант для повседневного использования.