Гостиная с телевизором, закрепленным на стене. Экран показывает высококачественное изображение кита, выпрыгивающего из воды.

Что такое хорошее качество изображения телевизора?

LG стала пионером в области значительных достижений в технологиях телевизоров и качестве изображения. Изучите наш разнообразный модельный ряд LG OLED, LG QNED, LG NanoCell, 4K и 8K — все они предлагают исключительные впечатления от просмотра.

Какой тип экрана телевизора лучший? 

Что делает LG OLED evo действительно исключительным?

LG OLED TV с эмблемой «Телевизор OLED TV № 1 в мире уже 12 лет». Также представлены полученные награды. Tom's Guide 2025 CES Awards, лучший телевизор: «G5 кажется еще ярче и красочнее». 2025 CES Innovation Awards, лучшие инновации в категории видеодисплеев 2025 года.

Он совершенствовался в течение 12 лет эволюции и инноваций. Узнайте, почему наш революционный LG OLED evo удостоен награды за лучшую инновацию в 2025 году (OLED G5, 83 дюйма) и признан во всем мире.¹

Узнать больше об инновациях LG OLED

Откройте для себя LG OLED evo с «Идеальным черным» и «Идеальным цветом»

Просто сравните функции и выберите самый подходящий телевизор.² ⁸

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Изображение продукта LG OLED M5
OLED M5
Изображение продукта LG OLED G5
OLED G5
Изображение продукта LG OLED C5
OLED C5
ДисплейLG SIGNATURE OLED (97 дюймов) LG OLED evo (83/77/65 дюймов)LG OLED evoLG OLED evo
РазмерДо 97 дюймов (97/83/77/65 дюймов)До 97 дюймов (97/83/77/65/55/48 дюймов)fДо 83 дюймов (83/77/65/55/48/42 дюйма)f
ПроцессорИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 9 Gen8
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate (83/77/65 дюймов)fBrightness Booster Ultimate (83/77/65/55 дюймов)Brightness Booster (83, 77, 65, 55 дюймов)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
Цвет«Идеальный черный» и «Идеальный цвет»«Идеальный черный» и «Идеальный цвет»«Идеальный черный» и «Идеальный цвет»
AI SoundAI Sound Pro (виртуальные каналы 11.1.2), AI Object Remastering, динамический усилитель звукаAI Sound Pro (виртуальные каналы 11.1.2), AI Object Remastering, динамический усилитель звукаAI Sound Pro (виртуальные каналы 11.1.2), AI Object Remastering, динамический усилитель звука
Операционная система (OS)webOS 25, webOS Re:New ProgramwebOS 25, webOS Re:New ProgramwebOS 25, webOS Re:New Program
Узнать большеУзнать больше

Что делает LG QNED evo действительно исключительным?

Телевизор LG QNED evo TV, установленный на стене. Изображение на экране демонстрирует более широкое цветовое выражение благодаря Dynamic QNED Color Solution. Также видна сертификация Intertek на 100% цветового объема по DCI-P3.

LG QNED evo переосмысливает ваш цветовой опыт. Узнайте, как его Dynamic QNED Color Solution обеспечивает более насыщенное и широкое цветовое выражение со 100% цветовым объемом.⁹

Узнать больше о LG QNED evo

Откройте для себя LG QNED evo с переосмысленным цветом

Просто сравните функции и выберите самый подходящий телевизор для вас.² ⁸

Table Caption
FeaturesQNED92QNED9MQNED85
Изображение продукта LG QNED92
QNED92
Изображение продукта LG QNED9M
QNED9M
Изображение продукта LG QNED85
QNED85
ДисплейLG QNED evoLG QNED evoLG QNED evo
РазмерДо 85 дюймов (85/75/65/55 дюймов)До 86 дюймов (86/75/65 дюймов)До 100 дюймов (100/86/75/65/55/50 дюймов)
ЦветДинамический QNED Color ProДинамический QNED ColorДинамический QNED Color
MiniLEDMiniLED с технологией точного уменьшения света Precision DimmingMiniLED с технологией продвинутого локального затемненияMiniLED с технологией продвинутого локального затемнения
Операционная система (OS)webOS 25, webOS Re:New ProgramwebOS 25, webOS Re:New ProgramwebOS 25, webOS Re:New Program
Характеристики webOSAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic RemoteAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic RemoteAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard/Sound Wizard, AI Magic Remote
Телевизор LG NanoCell TV, установленный на стене. На его экране красочное изображение.

Что такое LG NanoCell?

Технология LG NanoCell обеспечивает чистый цвет, используя наночастицы для улучшения цветов для четкости и точности. Наслаждайтесь контентом в 4K с более насыщенными, яркими оттенками и большей четкостью.

LG OLED evo, LG QNED evo и LG NanoCell — какой из них лучший?

Каждый дисплей имеет свои преимущества. Выберите тот, что лучше подходит для ваших привычек просмотра и стиля жизни. 

 

• LG OLED evo: Для тех, кто хочет получить наилучшие впечатления от просмотра, обеспечиваемые последним ИИ-процессором alpha. Наслаждайтесь самой яркой картинкой, идеальным уровнем черного и другими цветами даже при ярком освещении.

 

• LG QNED evo: Для тех, кто хочет более насыщенные цвета и четкость. Технологии MiniLED, Dynamic QNED Color Solution и Precision Dimming Pro предлагают точно настроенную контрастность и яркое цветовое выражение.

 

• LG NanoCell: Для тех, кто предпочитает непринужденный просмотр, так как он предлагает яркие цвета и широкие углы обзора — практичный вариант для повседневного использования.

¹ Изображения экрана являются имитацией.

 

² Функции могут варьироваться в зависимости от модели и размера экрана. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.

 

³ По сравнению с телевизором Smart TV начального уровня с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 того же года на основе внутреннего сравнения технических характеристик. 

 

⁴ Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом. 

 Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.

 

⁵ Яркость может варьироваться в зависимости от модели, размера экрана и региона рынка. 

  Пиковая яркость выше в 3 раза по сравнению с LG OLED B5 с 10% окном согласно внутренним показателям. 

 

⁶ Дисплей LG OLED соответствует требованиям UL в отношении технологии «Идеальный черный» по стандарту кольцевого отражения света IDMS 11.5 на основе стандартных световых условий в помещении (от 200 до 500 Лк). 

  Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от окружающего освещения и среды просмотра. 

  «Безбликовая» характеристика применима к LG OLED M5 с диагональю 83/77/65 дюймов и LG OLED G5 с диагональю 83/77/65/55 дюймов. 

  «100%-ная точность цветопередачи» и «100% цветовой объем для DCI-P3» применимы к телевизорам OLED TV, выпущенным в 2025 г. 

  Дисплей LG OLED был проверен UL на идеальный цвет в соответствии со стандартами отражения кольцевого света IDMS 11.5. 

  100% цветовой объем означает, что качество изображения равно или больше цветового объема по стандарту DCI-P3, что было независимо подтверждено Intertek. 

  Дисплей LG OLED сертифицирован компанией Intertek на предмет 100% точности цветопередачи, измеренной по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов. 

  Отражающая способность дисплея определяется как значение Specular Component Included (SCI) при длине волны 550 нм, независимо протестированное компанией Intertek. 

  Дисплей LG OLED измерен как безбликовый дисплей с коэффициентом менее 1% компанией Intertek.

 

⁷ Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели. 

  AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке. 

  Пульт AI Magic Remote, возможно, потребуется купить отдельно в зависимости от размера и модели телевизора, а также вашего региона. 

  В течение 5-летнего периода будет предоставлено всего 4 обновления, и график может варьироваться в зависимости от региона или страны. Обновление безопасности поддерживается до: 31/12/2028. 

  Omdia. 12 лет подряд занимает первое место по количеству проданных единиц в период с 2013 по 2024 год. Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.omdia.com/. 

  Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.

 

⁸ Поддержка этой функции может зависеть от региона и страны.

 

⁹ Модели LG QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.

 Объем цветовой гаммы дисплея (Color Gamut Volume, CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek. 

 

¹⁰ Технология точного уменьшения света Precision Dimming Pro доступна для моделей QNED92 с диагональю 85/75/65 дюймов, а технология точного уменьшения света Precision Dimming — к моделям QNED92 с диагональю 55 дюймов.