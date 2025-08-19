¹ Изображения экрана являются имитацией.
² Функции могут варьироваться в зависимости от модели и размера экрана. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.
³ По сравнению с телевизором Smart TV начального уровня с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 того же года на основе внутреннего сравнения технических характеристик.
⁴ Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.
Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.
⁵ Яркость может варьироваться в зависимости от модели, размера экрана и региона рынка.
Пиковая яркость выше в 3 раза по сравнению с LG OLED B5 с 10% окном согласно внутренним показателям.
⁶ Дисплей LG OLED соответствует требованиям UL в отношении технологии «Идеальный черный» по стандарту кольцевого отражения света IDMS 11.5 на основе стандартных световых условий в помещении (от 200 до 500 Лк).
Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от окружающего освещения и среды просмотра.
«Безбликовая» характеристика применима к LG OLED M5 с диагональю 83/77/65 дюймов и LG OLED G5 с диагональю 83/77/65/55 дюймов.
«100%-ная точность цветопередачи» и «100% цветовой объем для DCI-P3» применимы к телевизорам OLED TV, выпущенным в 2025 г.
Дисплей LG OLED был проверен UL на идеальный цвет в соответствии со стандартами отражения кольцевого света IDMS 11.5.
100% цветовой объем означает, что качество изображения равно или больше цветового объема по стандарту DCI-P3, что было независимо подтверждено Intertek.
Дисплей LG OLED сертифицирован компанией Intertek на предмет 100% точности цветопередачи, измеренной по стандарту CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов.
Отражающая способность дисплея определяется как значение Specular Component Included (SCI) при длине волны 550 нм, независимо протестированное компанией Intertek.
Дисплей LG OLED измерен как безбликовый дисплей с коэффициентом менее 1% компанией Intertek.
⁷ Дизайн пульта AI Magic Remote, его функции и наличие зависят от региона и языка, даже для той же самой модели.
AI Voice Recognition предоставляется только в странах, поддерживающих обработку естественного языка на родном языке.
Пульт AI Magic Remote, возможно, потребуется купить отдельно в зависимости от размера и модели телевизора, а также вашего региона.
В течение 5-летнего периода будет предоставлено всего 4 обновления, и график может варьироваться в зависимости от региона или страны. Обновление безопасности поддерживается до: 31/12/2028.
Omdia. 12 лет подряд занимает первое место по количеству проданных единиц в период с 2013 по 2024 год. Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.omdia.com/.
Некоторые функции могут требовать подключения к Интернету.
⁸ Поддержка этой функции может зависеть от региона и страны.
⁹ Модели LG QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.
Объем цветовой гаммы дисплея (Color Gamut Volume, CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.
¹⁰ Технология точного уменьшения света Precision Dimming Pro доступна для моделей QNED92 с диагональю 85/75/65 дюймов, а технология точного уменьшения света Precision Dimming — к моделям QNED92 с диагональю 55 дюймов.