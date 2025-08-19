About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Гостиная с телевизором, закрепленным на стене. Экран показывает высококачественное изображение кита, выпрыгивающего из воды.

Что такое хорошее качество изображения телевизора?

LG стала пионером в области значительных достижений в технологиях телевизоров и качестве изображения. Изучите наш разнообразный модельный ряд LG OLED, LG QNED, LG NanoCell, 4K и 8K — все они предлагают исключительные впечатления от просмотра.

Что означает 4K и 8K?

Это разрешение, измеряемое плотностью пикселей на вашем экране. 4K составляет 3840x2160 пикселей, а 8K — 7680x4320 пикселей.

Сравнение изображения горного хребта с сеткой, представляющей количество пикселей для каждого типа разрешения экрана. FHD имеет наименьшее количество пикселей, в то время как 4K и 8K обладают гораздо большей детализацией.

Что такое телевизор 4K TV? И насколько хорошо разрешение 4K?

Телевизоры 4K имеют 8,3 миллиона пикселей, что в четыре раза больше, чем у телевизоров Full HD. Это обеспечивает впечатления от просмотра с невероятной детализацией. Скоро 4K заменит 1080p как новый стандарт. UHD (Ultra High Definition) идентичен 4K.¹ ² ³ ⁴

На экране телевизора 4K указано, что разрешение — 3840 на 2160 пикселей. Внутри него находится меньший квадрат с надписью FHD. Это показывает разницу в качестве и плотности пикселей между FHD и 4K.

Какой есть доступный контент 4K?

Наслаждайтесь широким спектром контента 4K с популярных OTT-платформ, таких как Netflix, Disney+, Amazon Prime, YouTube и другие. От блокбастеров до телесериалов, документальных фильмов и прямых трансляций спортивных событий, контент 4K теперь широко доступен. Даже классические фильмы могут быть улучшены до близкого к 4K качества с помощью нашей технологии AI Super Upscaling.¹ ² ⁴ ⁵

Что такое 4K AI Super Upscaling?

LG OLED evo с AI Super Upscaling обеспечивает более четкие и детализированные изображения благодаря улучшенной производительности NPU ИИ-процессора alpha 11. Эта передовая технология детально анализирует изображения, оптимизируя качество для контента OTT, чтобы вы могли получить значительно лучшие впечатления от просмотра.¹ ² ⁴ ⁵

Что такое телевизор 8K TV?

Телевизоры 8K имеют более 33 миллионов пикселей. Но несмотря на это высокое разрешение, на рынке пока выпущено не так много контента 8K.

Как выбрать между телевизорами 4K и 8K?

При выборе между телевизорами 4K и 8K важно учитывать ваши личные потребности и условия просмотра.

 

• Выбор телевизора 8K

- Если вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

- Однако контент 8K может быть не так широко доступен.

 

• Выбор телевизора 4K

- ТВ с впечатляющим качеством

- Контент 4K более доступнее на платформах OTT и стриминговых платформах.

- С технологией LG AI Super Upscaling даже менее качественный контент, можно смотреть с качеством, близким к 4K.² ⁴ ⁵ ⁶

Откройте для себя телевизоры 4K и подберите самый подходящий для вас

Сравните функции и выберите самый подходящий телевизор.² ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85QNED99
Изображение продукта LG OLED M5
OLED M5
Изображение продукта LG OLED G5
OLED G5
Изображение продукта LG QNED85
QNED85
Изображение продукта LG QNED99
QNED99
ДисплейLG SIGNATURE OLED (97 дюймов) LG OLED evo (83/77/65 дюймов)LG OLED evoLG QNED evoLG QNED 8K MiniLED
РазмерДо 97 дюймов (97/83/77/65 дюймов)До 97 дюймов (97/83/77/65/55/48 дюймов)До 100 дюймов (100/86/75/65/55/50 дюймов)До 86 дюймов (86/75 дюймов)
Разрешение4K4K4K8K
ПроцессорИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 11 Gen2ИИ-процессор alpha 8 Gen2ИИ-процессор alpha 9 Gen4
AI UpscalingAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 8K
Узнать больше

Умные советы по выбору телевизора

Какой размер телевизора подходит для вашего пространства? >

 

Какой телевизор лучше всего подходит для вашего образа жизни? >

 

Как ИИ-телевизоры улучшают телевизоры Smart TV? >

 

Руководства по покупке телевизоров >

¹ Изображения экрана являются имитацией.

 

² Функции могут варьироваться в зависимости от модели и размера экрана. Подробные характеристики приведены на странице каждого продукта.

 

³ Поддержка этой функции может зависеть от региона и страны.

 

⁴ Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.

 

⁵ Персонализированные услуги могут различаться в зависимости от политики стороннего приложения.

 

⁶ LG QNED99 имеет разрешение 8K.