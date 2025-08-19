We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
โซลูชันป้ายดิจิตอลที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับร้าน QSR/F&B
LG SuperSign QSR
LG SuperSign QSR เป็นโซลูชันแบบแพ็คเกจสำหรับการจัดการจอแสดงผลที่มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม QSR ซึ่งประกอบด้วย LG SuperSign CMS, KDS Manager และ Q-Manager อุตสาหกรรมร้านอาหารบริการด่วน (QSR) กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนี้ยังคงดำเนินต่อไป ความต้องการโซลูชันที่สามารถบูรณาการและจัดการจอแสดงผลที่เพิ่มขึ้นในร้าน QSR/F&B ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน LG SuperSign QSR มุ่งหวังที่จะทำให้การดำเนินงานของร้านค้าง่ายขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าด้วยการอำนวยความสะดวกในการจัดการผลิตภัณฑ์ป้ายที่ใช้ในอุตสาหกรรม QSR/F&B
โครงสร้าง QSR ของ LG SuperSign
เมนูบอร์ดดิจิตอลแบบไดนามิก
“เมนูบอร์ดสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เมนูบอร์ดแบบอนาล็อกที่ประกอบด้วยข้อความธรรมดาและเมนูบอร์ดแบบดิจิทัลที่รวมเอาองค์ประกอบภาพไว้ด้วยกัน
คุณอาจสังเกตเห็นเมนูบอร์ดแบบดิจิทัลในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีการเปลี่ยนภาพและแอนิเมชันบนหน้าจอ เมื่อเทียบกับเมนูบอร์ดแบบเดิม เมนูบอร์ดแบบดิจิทัลที่มีจอแสดงผลจะกระตุ้นความอยากรู้ของลูกค้า นำเสนอข้อมูลที่หลากหลายในรูปแบบภาพ และปรับเปลี่ยนรูปภาพและข้อความของเมนูบอร์ดได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการใช้โซลูชัน LG SuperSign CMS คุณสามารถสร้างเมนูบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะของร้านของคุณและสร้างสื่อส่งเสริมการขายได้ ช่วยให้คุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเมนูผ่านเมนูบอร์ดและสร้างเนื้อหาส่งเสริมการขายที่น่าสนใจซึ่งอาจเพิ่มยอดขายได้”
การสร้างและเผยแพร่เนื้อหา:
โซลูชัน LG SuperSign CMS ช่วยให้กำหนดค่าเมนูบอร์ดได้ง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของร้านและรายการอาหาร นอกจากนี้ โซลูชันนี้ยังช่วยให้แจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างไปยังจอแสดงผลที่เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น
การตั้งค่ากฎ:
ด้วยโซลูชัน LG SuperSign CMS คุณสามารถกำหนดกฎการแสดงผลต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแบบเรียลไทม์ได้โดยการรวมข้อมูลภายนอก เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงเมนูบอร์ดกับข้อมูลสภาพอากาศจะช่วยให้คุณโปรโมตเครื่องดื่มร้อนแทนเครื่องดื่มเย็นในช่วงฝนตก หรือแสดงราคาส่วนลดสำหรับสินค้าบางรายการหลัง 22.00 น. (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้) เพื่อเพิ่มยอดขาย วิธีนี้ช่วยให้คุณจัดทำเนื้อหาที่ปรับแต่งแบบไดนามิกให้ตรงกับวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบแสดงสินค้าในครัวและการบูรณาการ POS
ข้อผิดพลาดในการสั่งอาหารถือเป็นปัญหาทั่วไปในอุตสาหกรรมร้านอาหาร ลูกค้าอาจร้องเรียนหากได้รับอาหารที่แตกต่างไปจากที่สั่งไว้เดิม หรือหากอาหารของลูกค้าที่สั่งช้ากว่าที่สั่งไว้ก่อนหน้านี้ได้รับการปรุงแล้ว KDS Manager ของ LG SuperSign QSR นำเสนอโซลูชันเพื่อจัดระบบกระบวนการสั่งอาหารและลดข้อผิดพลาดดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อทำการสั่งซื้อที่ตู้ขายอาหารหรือเครื่อง POS รายละเอียดการสั่งซื้อจะแสดงในครัว ทำให้พนักงานสามารถจัดการคิวการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
KDS Manager ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ชัดเจนภายในร้านอาหารผ่านฟีเจอร์ต่อไปนี้:
ติดตามคำสั่งซื้อแบบง่ายๆ
คำสั่งซื้อจะแสดงตามลำดับที่ได้รับ ซึ่งจะทำให้กระบวนการสั่งซื้อชัดเจนและสามารถติดตามได้
ความสามารถในการปรับขนาดด้วย Open API
ด้วยการนำเสนอ API แบบเปิด KDS Manager จึงสามารถบูรณาการกับระบบ Point of Sale (POS) หรือ Kiosk ทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทำงานร่วมกับระบบต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
การใช้ประโยชน์จากความสามารถเหล่านี้ ทำให้ KDS Manager ปรับปรุงการจัดการคำสั่งซื้อ ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของการดำเนินงานร้านอาหาร
ระบบจัดการคิวและการแสดงผล
ในร้านฟาสต์ฟู้ด เมื่ออาหารพร้อมรับประทาน มักจะมีการประกาศด้วยเสียง เช่น "ออร์เดอร์หมายเลข 77 ออกแล้ว" อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ลูกค้าอาจประสบปัญหาในการได้ยินการประกาศดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่ออยู่ไกลจากจุดรับอาหารหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ทำให้ไม่ทราบว่าตนเองได้รับอาหารที่เสิร์ฟ
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ การมีจอแสดงหมายเลขออร์เดอร์ในร้านสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างมาก โดยให้วิธีการติดตามความคืบหน้าของออร์เดอร์ที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น Q-Manager ของ LG SuperSign QSR ช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นดิจิทัล ยืนยันว่าลูกค้าได้รับข้อมูลตั้งแต่ช่วงที่เตรียมอาหารจนกระทั่งอาหารพร้อมรับ
ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า:
ลูกค้าสามารถดูหมายเลขคำสั่งซื้อของตนได้จากหน้าจอแสดงผลเมื่อใด ซึ่งจะช่วยลดความสับสนและเวลาในการรอคอย
ปรับปรุงการดำเนินงานภายในร้านค้า:
คำแนะนำที่ใช้งานง่ายสำหรับบริการต่างๆ ช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องเข้าคิว ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มผลผลิตภายในร้านเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคิวอีกด้วย
โดยการนำ Q-Manager มาใช้ ร้านอาหารจานด่วนจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีประสิทธิภาพและน่าพึงพอใจมากขึ้น