โซลูชันป้ายดิจิตอลที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับร้าน QSR/F&B

ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งนี้มีป้ายโฆษณาหลากหลายประเภทและหลายขนาด โดยแต่ละป้ายจะแสดงเมนู หมายเลขคิว รูปภาพอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย

LG SuperSign QSR

LG SuperSign QSR เป็นโซลูชันแบบแพ็คเกจสำหรับการจัดการจอแสดงผลที่มีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม QSR ซึ่งประกอบด้วย LG SuperSign CMS, KDS Manager และ Q-Manager อุตสาหกรรมร้านอาหารบริการด่วน (QSR) กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนี้ยังคงดำเนินต่อไป ความต้องการโซลูชันที่สามารถบูรณาการและจัดการจอแสดงผลที่เพิ่มขึ้นในร้าน QSR/F&B ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน LG SuperSign QSR มุ่งหวังที่จะทำให้การดำเนินงานของร้านค้าง่ายขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าด้วยการอำนวยความสะดวกในการจัดการผลิตภัณฑ์ป้ายที่ใช้ในอุตสาหกรรม QSR/F&B

ศึกษาเพิ่มเติม
เมนูบอร์ดแบบดิจิตอลตู้โชว์ห้องครัวการแสดงคิว

โครงสร้าง QSR ของ LG SuperSign

จอแสดงผลแต่ละจอที่ติดตั้งไว้ทั่วร้านฟาสต์ฟู้ดนั้นนำเสนอในรูปแบบโมเดล 3 มิติ แสดงให้เห็นถึงโซลูชั่นที่ใช้งานอยู่และการกำหนดค่าของมัน

เมนูบอร์ดดิจิตอลแบบไดนามิก

“เมนูบอร์ดสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เมนูบอร์ดแบบอนาล็อกที่ประกอบด้วยข้อความธรรมดาและเมนูบอร์ดแบบดิจิทัลที่รวมเอาองค์ประกอบภาพไว้ด้วยกัน

คุณอาจสังเกตเห็นเมนูบอร์ดแบบดิจิทัลในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีการเปลี่ยนภาพและแอนิเมชันบนหน้าจอ เมื่อเทียบกับเมนูบอร์ดแบบเดิม เมนูบอร์ดแบบดิจิทัลที่มีจอแสดงผลจะกระตุ้นความอยากรู้ของลูกค้า นำเสนอข้อมูลที่หลากหลายในรูปแบบภาพ และปรับเปลี่ยนรูปภาพและข้อความของเมนูบอร์ดได้อย่างง่ายดาย

 

ด้วยการใช้โซลูชัน LG SuperSign CMS คุณสามารถสร้างเมนูบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งแสดงลักษณะเฉพาะของร้านของคุณและสร้างสื่อส่งเสริมการขายได้ ช่วยให้คุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเมนูผ่านเมนูบอร์ดและสร้างเนื้อหาส่งเสริมการขายที่น่าสนใจซึ่งอาจเพิ่มยอดขายได้”

ภาพที่ขยายใหญ่แสดงให้เห็นการใช้งานเมนูบอร์ดแบบดิจิทัลในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด

การสร้างและเผยแพร่เนื้อหา:

โซลูชัน LG SuperSign CMS ช่วยให้กำหนดค่าเมนูบอร์ดได้ง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของร้านและรายการอาหาร นอกจากนี้ โซลูชันนี้ยังช่วยให้แจกจ่ายเนื้อหาที่คุณสร้างไปยังจอแสดงผลที่เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่น

LG SuperSign QSR ถูกใช้เพื่อสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาสำหรับเมนูบอร์ดของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดผ่านพีซี

การตั้งค่ากฎ:

ด้วยโซลูชัน LG SuperSign CMS คุณสามารถกำหนดกฎการแสดงผลต่างๆ ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแบบเรียลไทม์ได้โดยการรวมข้อมูลภายนอก เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงเมนูบอร์ดกับข้อมูลสภาพอากาศจะช่วยให้คุณโปรโมตเครื่องดื่มร้อนแทนเครื่องดื่มเย็นในช่วงฝนตก หรือแสดงราคาส่วนลดสำหรับสินค้าบางรายการหลัง 22.00 น. (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้) เพื่อเพิ่มยอดขาย วิธีนี้ช่วยให้คุณจัดทำเนื้อหาที่ปรับแต่งแบบไดนามิกให้ตรงกับวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านซ้ายมีหน้าจอแสดงกาแฟอุ่นๆ สำหรับวันฝนตก ในขณะที่อีกด้านหนึ่งมีหน้าจอแสดงเบียร์สำหรับวันแดดออก สามารถตั้งค่าเนื้อหาต่างๆ ให้เล่นได้ตามสภาพการณ์เฉพาะ

ระบบแสดงสินค้าในครัวและการบูรณาการ POS

ข้อผิดพลาดในการสั่งอาหารถือเป็นปัญหาทั่วไปในอุตสาหกรรมร้านอาหาร ลูกค้าอาจร้องเรียนหากได้รับอาหารที่แตกต่างไปจากที่สั่งไว้เดิม หรือหากอาหารของลูกค้าที่สั่งช้ากว่าที่สั่งไว้ก่อนหน้านี้ได้รับการปรุงแล้ว KDS Manager ของ LG SuperSign QSR นำเสนอโซลูชันเพื่อจัดระบบกระบวนการสั่งอาหารและลดข้อผิดพลาดดังกล่าวให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อทำการสั่งซื้อที่ตู้ขายอาหารหรือเครื่อง POS รายละเอียดการสั่งซื้อจะแสดงในครัว ทำให้พนักงานสามารถจัดการคิวการสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

 

KDS Manager ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ชัดเจนภายในร้านอาหารผ่านฟีเจอร์ต่อไปนี้:

การอัพเดทคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์จะแสดงบนจอแสดงข้อมูลในครัวของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด

ติดตามคำสั่งซื้อแบบง่ายๆ

คำสั่งซื้อจะแสดงตามลำดับที่ได้รับ ซึ่งจะทำให้กระบวนการสั่งซื้อชัดเจนและสามารถติดตามได้

ความสามารถในการปรับขนาดด้วย Open API

ด้วยการนำเสนอ API แบบเปิด KDS Manager จึงสามารถบูรณาการกับระบบ Point of Sale (POS) หรือ Kiosk ทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทำงานร่วมกับระบบต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

การใช้ประโยชน์จากความสามารถเหล่านี้ ทำให้ KDS Manager ปรับปรุงการจัดการคำสั่งซื้อ ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของการดำเนินงานร้านอาหาร

ระบบจัดการคิวและการแสดงผล

ในร้านฟาสต์ฟู้ด เมื่ออาหารพร้อมรับประทาน มักจะมีการประกาศด้วยเสียง เช่น "ออร์เดอร์หมายเลข 77 ออกแล้ว" อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่ลูกค้าอาจประสบปัญหาในการได้ยินการประกาศดังกล่าว โดยเฉพาะเมื่ออยู่ไกลจากจุดรับอาหารหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง ทำให้ไม่ทราบว่าตนเองได้รับอาหารที่เสิร์ฟ

 

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ การมีจอแสดงหมายเลขออร์เดอร์ในร้านสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างมาก โดยให้วิธีการติดตามความคืบหน้าของออร์เดอร์ที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น Q-Manager ของ LG SuperSign QSR ช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นดิจิทัล ยืนยันว่าลูกค้าได้รับข้อมูลตั้งแต่ช่วงที่เตรียมอาหารจนกระทั่งอาหารพร้อมรับ

จอแสดงคิวที่แสดงหมายเลขคำสั่งซื้อของลูกค้าและสถานะการเสร็จสมบูรณ์ จะถูกเน้นไว้ท่ามกลางจอแสดงต่างๆ ในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด

ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า:

ลูกค้าสามารถดูหมายเลขคำสั่งซื้อของตนได้จากหน้าจอแสดงผลเมื่อใด ซึ่งจะช่วยลดความสับสนและเวลาในการรอคอย

ปรับปรุงการดำเนินงานภายในร้านค้า:

คำแนะนำที่ใช้งานง่ายสำหรับบริการต่างๆ ช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อได้โดยไม่ต้องเข้าคิว ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มผลผลิตภายในร้านเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคิวอีกด้วย

โดยการนำ Q-Manager มาใช้ ร้านอาหารจานด่วนจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีประสิทธิภาพและน่าพึงพอใจมากขึ้น