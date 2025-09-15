LG Soundbar SC9S , LG OLED TV'nizle mükemmel uyum sağlayarak sinema salonu kalitesinde bir ses deneyimi sunar. LG OLED evo C Serisi için özel tasarlanmış WOW Bağlantı Parçası ile soundbarınızı uyumlu LG TV'nize sorunsuzca monte edebilirsiniz. 3.1.3 kanal yapısı ve 400W çıkış gücüyle odanızı dolduran etkileyici bir ses ortamı yaratır. Dolby Atmos, DTS:X ve IMAX Enhanced teknolojileri sayesinde her sahnede güçlü ve gerçekçi bir ses deneyimi yaşarsınız. WOW Orkestra özelliği, TV'nizle uyumlu olarak ses alanını genişleterek daha derin bir ses sahnesi oluşturur. AI Oda Kalibrasyonu Pro, odanızın akustiğine göre ses ayarlarını otomatik yaparak iyi ses performansını elde etmenizi sağlar. Üç Seviyeli Uzamsal Ses teknolojisi, sanal bir ses kubbesi oluşturarak çevresel ses deneyimini artırır. LG SC9S, LG OLED TV'nizle mükemmel uyum sağlayarak ev sinema deneyiminizi bir üst seviyeye taşır.

*Bahsedilen ürünler hakkında detaylı bilgi için ürün sayfalarını ziyaret ediniz.