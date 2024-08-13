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LG Sanal Showroomu
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LG Sanal Showroomu
Chrome, Firefox, Safari ve Edge'in en son sürümünü kullanmanızı tavsiye ederiz..
 Giriş
 Giriş
Tüketici elektroniğinde dünya lideri bir marka olan LG Electronics olarak tutkumuzun başlangıç noktası, her zaman hayatı güzelleştiren yenilikler olmuştur. LG imzası taşıyan ve hayatınızın her anında bulunan TV ve Ses Sistemleri, Beyaz Eşya, İklimlendirme Çözümleri, Monitör, Projektör olmak üzere bireysel ve kurumsal ürünlerimiz ile kullanıcılara hak ettikleri daha iyi bir yaşamı sunma vizyonuyla hareket ediyoruz. LG olarak, "Senden Öğreniyorum" ilkesi ile daha kaliteli ve insan hayatına fayda sağlayacak ürünler için tüm gücümüzle Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyor ve kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmaya, onların yaşamlarını daha güzel, daha iyi, daha pratik ve eğlenceli bir hale getirmeye yönelik ürünlerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. LG ile sezgisel, duyarlı ve daha çevre dostu ürünler tasarlıyor;  "Daha İyi Bir Yaşam İçin Teknoloji" ilkesiyle yaşam tarzınıza uyan en uygun ev elektroniği ürünlerini ve en son teknolojik gelişmeleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.
 