LG 於 IFA 展示最新顯示器系列產品

【2016年09月07日，台北訊】LG 連續三年於 21:9 顯示器產品產業中保持領導地位，今年於 2016 IFA 大展推出兩款新型 21:9 UltraWide™ 顯示器。38吋 UltraWide™ 曲面顯示器 (38UC99) 及 144Hz IPS 21:9 曲面 UltraWide™ 電競專用顯示器 (34UC79G)，帶領消費者見證 LG 在顯示器上的創新成就。兩台機種均搭載了最新的顯示器技術，並強化 LG UltraWide™ 21:9 超寬螢幕的強勁優勢：寬廣的可視角、鮮明的色彩呈現及高度的可用性。

LG 今年於 2016 IFA 大展推出兩款新型 21:9 UltraWide™ 顯示器，38UC99型與 34UC79G型。

38UC99型 21:9 曲面顯示器除了寬廣的外型設計外，更擁有先進超廣角 QHD+ (3840 x 1600) 解析度，及涵蓋 99% sRGB 的廣闊色域，是重視螢幕視覺表現之消費者的第一選擇。該型顯示器不僅畫質清晰，在提供生動的影像表現之餘，消費者更能透過其他便利的設計，獲得無可比擬的使用體驗。38UC99型顯示器的卓越表現無疑是視覺內容創作者、資料分析師、及其他多工專業人士最理想的工作首選。

38UC99型顯示器為第一款搭載 USB Type-C 插槽的 UltraWide™ 21:9 超寬曲面的顯示螢幕，提供未來強大的連接便利功能。技術先進的 USB 插槽，允許消費者傳輸資料的同時為其他裝置充電，如智慧手機或筆電等，每一插槽均單獨編碼以避免產生干擾。該顯示器同時擁有 USB 3.0 快速充電技術讓消費者可以更加隨心所欲地設定專屬功能，消費者可利用易於操作的 OSC 滑鼠控制選單及智慧閱讀模式控制內建軟體，並儲存各項個人化顯示功能。

38UC99型 21:9 曲面顯示器在娛樂效果的表現上，就如同身為工作站的驚人效率一樣令人驚豔。此外，內建的兩個 10W 藍芽喇叭，在 85Hz 重低音音域輸出表現優異，大幅豐富了消費者在低音頻層面的聽覺體驗。於影像表現上，反應時間僅 1毫秒，大大降低了快節奏游戲中常出現的影像殘留問題，更重要的是，本型螢幕搭載的 AMD FreeSync™ 處理器讓遊戲畫面順暢執行，免除影像卡住或畫面如撕裂感般的困擾。

38UC99型顯示器為第一款搭載 USB Type-C 插槽的 UltraWide 21:9 超寬曲面的顯示螢幕，提供未來強大的連接便利功能。

34UC79G型顯示器是全球第一款配備 144Hz IPS 21:9 曲面 UltraWide™ 電競螢幕，具有高速刷新頻率及低影像殘留的特點，可免除惱人的影像殘留，無縫顯示遊戲畫面。此外，其 IPS 顯示功能有助校正色彩顯示，於任何角度觀賞均無扭曲失真。34UC79G型螢幕擁有的黑色場景穩定器及動態同步模式使其成為符合玩家需求的遊戲顯示平台。黑色場景穩定器可提供額外的對比增強，玩家能藉此看清隱蔽於黑暗場景的深色物體；動態同步模式有助降低輸入時的延遲，讓玩家享受節奏快速且即時的遊戲體驗。

本款螢幕同時提供十字準星功能，讓玩家在玩 FPS 類型的遊戲時，能在畫面獲得固定定位，增強準確性，其中，也有許多設計能改善許多過去妨礙遊戲體驗的困擾，如可調整螢幕的高度及傾斜度，或是有效降低滑鼠接線纏擾的滑鼠線掛勾。34UC79G型顯示器獨特的曲面設計及 21:9 的畫面比例，為 FPS、RTS、或 MMORPG 玩家帶來世界級遊戲體驗。

LG 電子家庭娛樂公司總裁 Brian Kwon 表示：「有鑒於消費者已相當習慣使用平板及智慧手機等裝置，使得對桌上型電腦依賴度下降，廠商是否能提供結合更多功能與便利性的螢幕就顯得更加重要，LG 是第一個在業界生產 21:9 寬螢幕產品的品牌，因為我們理解現代消費者在工作及娛樂上的全新轉變，並深知這樣的產品可以讓我們的客戶在各領域保持領先地位。」

34UC79G型顯示器是全球第一款配備 144Hz IPS 21:9 曲面 UltraWide™ 電競螢幕，具有高速刷新頻率及低影像殘留的特點。

1 比較基準為截至 2016年8月能購得知最大 21:9 螢幕產品。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。