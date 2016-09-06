2016 IFA 大展 LG 發表全新智慧家電計畫

【2016年09月06日，台北訊】LG 於 2016 IFA 大展發表多項智慧家電計畫，開幕當天展示與世界最大電商公司 Amazon 合作的智慧家居生態系統，並公開物聯網領域成長的方法，運用開放合作關係、作業平台、及開放連結等，以消費者使用基礎，提供最理想的智慧科技。此外，LG 為了滿足歐洲消費者對於環保意識的需求，研發出搭載 Centum System™ (懸吊式系統設計) 的超高效能洗衣機與電冰箱。此設計可使效能提升並減少能源消耗，更低於能源效益等級 A+++ 認證門檻 60%，榮登歐洲最高能源效益評比。同時使用常內裝於汽車的先進阻尼系統，可降低噪音至僅 67分貝，低於其它歐洲市場的滾筒式洗衣機， 並提供業界首創 20年的保固服務。

LG 於 2016 IFA 大展發表多項智慧家電計畫，開幕當天展示與世界最大電商公司 Amazon 合作的智慧家居生態系統。

LG 智慧家居策略 展示全新物聯網生態系統

● LG SmartThinQ™ Hub

LGSmartThinQ™ Hub 已可與 Amazon Echo 的個人智慧助理相容，消費者將不需透過手機，僅憑聲音即可控制、連接至 LG 家電，消費者者亦可透過 Amazon Dash 的整合功能及 SmartThinQ™ 感應器，一鍵輕鬆訂購家用品。擁有 SmartThinQ™ 感應器的洗衣機不但在衣物洗滌完成時通知您，還能協助完成訂購洗潔劑的程序。此外，LG 於 2016 IFA 一併展出全新的物聯網配件，包含 SmartThinQ 燈泡、SmartThinQ 插頭、及 SmartThinQ 動態感測器等，全系列產品均可整合於 SmartThinQ Hub 平台及感測器中。

● InstaView Door-in-Door™ 門中門魔術空間智慧對開冰箱

LGInstaView Door-in-Door™ 門中門魔術空間智慧對開冰箱，配備 29吋透明觸控 LCD 螢幕及微型電腦 AtomTM 處理器之 Intel® 電腦棒，消費者可透過螢幕及窗口一覽冰箱內部物品，只要於螢幕輕敲兩下，即可開啟 Knock-On 功能。於 2016 IFA 會場展出的此項產品還支援數種實用 APP，方便使用者瀏覽食譜、播放音樂、觀賞影片，甚至進行線上購物。

● LG SIGNATURE 智慧冰箱

LG SIGNATURE 智慧冰箱，能透過先進感測技術，包含設置於門面上之感應器，收集環境資訊、內外濕度、及使用者習慣，以適應消費者不同的使用風格。冰箱內部的溫度感應器能偵測放入的食品是否處於溫熱狀態，並依此增加風扇強度達傳統冷度的 30% (1)。LG SIGNATURE 冰箱配備 2百萬畫素的超廣角內部鏡頭，方便消費者於採購時透過手機掌握儲藏的食品品項及數量。

LG 電子生活家電與空調公司的總裁兼 CEO Jo Seong-jin 表示：「與創新產業龍頭合作是 LG 強化智慧家居方案的核心策略，我們深信，比起封閉系統，透過開放與合作產生的差異化物聯網科技，將為我們的消費者帶來更多便利。」

LG SmartThinQ™ Hub 已可與 Amazon Echo 的個人智慧助理相容，消費者將不需透過手機，僅憑聲音即可控制、連接至 LG 家電。

LG InstaView Door-in-Door™ 門中門魔術空間智慧對開冰箱，只要於螢幕輕敲兩下，即可開啟 Knock-On 功能。

LG Centum System™ (懸吊式系統設計) 節能、降噪稱霸歐洲市場

LG 於 2016 IFA 大展公開亮相一系列配備 Centum System (懸吊式系統設計) 的超高效能洗衣機與電冰箱，不僅有效降低能源消耗與運轉時所產生的噪音，為了展現 LG 對此優異技術的支持，還提供業界首創 20年的保固服務。

● LG Centum System (懸吊式系統設計) 電冰箱

LG 最新電冰箱將冷藏庫置於下方，強調驚人的節能效果，比能源效益等級 A+++ 更低 30% 的電力，而共同展示的另一款電冰箱，則比能源效益等級 A+++ 更低 10% 的電力。LG 電冰箱如此突出的表現，來自採用創新的直驅變頻壓縮器。除此之外，德國電機工程、電子及資訊科技協會 (VDE)，也針對直驅變頻壓縮器的 20年運轉壽命，予以認證肯定 (2)。

LG Centum System 最新電冰箱將冷藏庫置於下方，強調驚人的節能效果，比能源效益等級 A+++ 更低 30% 的電力。

LG Centum System 電冰箱，採用創新的直驅變頻壓縮器。

● Centum System (懸吊式系統設計) 洗衣機

LGCentum System (懸吊式系統設計) 洗衣機，高速運轉的洗衣機上疊架起世上最高的撲克牌城堡，展現卓越的低震動度，此獲得世界紀錄的歷史性過程也都記錄在影片中，且各主要社群媒體網站點閱率已超過百萬次瀏覽 (https://youtu.be/97SVzMNOjlY)。LG 同時創下另外一項新紀錄，使用 18,072顆燈泡，來創造世上最大的燈泡影像，所使用的照明電力，則等同於自單一的 Centum System (懸吊式系統設計) 電冰箱，於一年內可節省的電力 (http://youtu.be/P-dAC06a3nU) (3)。

LG 電子生活家電與空調公司的總裁兼 CEO Jo Seong-jin 表示：「透過金氏世界紀錄的認證，LG 十分自豪我們的 Centum System (懸吊式系統設計技術) 依舊為引領業界的代表，LG 在 2016 IFA 發表令人驚豔的產品，此項策略即是未來持續努力拓展歐洲家電市場涵蓋範圍的最佳保證。」

LG Centum System 洗衣機，可於高速運轉的洗衣機上疊架起世上最高的撲克牌城堡，展現卓越的低震動度。

(1) 比較基準為 LG 傳統對開式冰箱。

(2) 檢測執行乃依照 LG 內部加速 20年運轉壽命實驗方法所辦理。結論則是根據實驗室的檢測，並考量加速及適當使用狀況而來。所預估使用之運轉壽命並不構成任何相關保證。

(3) 自Centum System™ 懸吊式系統設計電冰箱一年內所省下的電力預估為 198.8度，等於 18,072顆燈泡照明 1小時所需之電力。以上數據乃依照 LG 電容 GBB60 系列最基本能源規範而來，藉以達到比能源效益等級 A+ 與 A+++ 更省電 20% 的標準 (依照歐盟第 1060/2010 號能源標籤規範)。實際節省之能源則依據個別客戶之使用模式而有所差異。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。