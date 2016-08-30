LG X Series上市揮灑個性魅力風格 X Fast極速傳載超暢快X Power耐久電量超長效 時尚外型結合實用功能X戰力造就獨特體驗

【2016年08月30日，台北】台灣 LG 電子今日宣布發表全新「X系列」智慧型手機，因應消費者現在最重視的網路速度與大電量需求，率先推出具有時尚簡約外型與自我風格的 LG X Fast (X5) 及 LG X Power (X3)，提供實惠的價格並搭配各項實用功能，讓消費者能夠依照自身需求輕鬆擁有個性化獨特體驗，X Fast 讓消費者能夠使用 3CA 網路盡享極速傳輸快感，XPower 則提供 4100毫安培的超大電量與快速充電技術，使消費者無論是抓寶、追劇都能享受暢快不間斷的行動生活。LG X Fast (X5) 建議售價 NT$15,900元，共有幻翼白、狂影黑兩色，9/1日起於中華電信、遠傳電信、以及神腦門市販售；LG X Power (X3) 建議售價 NT$5,990元，共有幻翼白、沙暴金、馳電藍三色，9/15日起在台灣大哥大門市販售。9/1日至 9/30日凡購買 X Series 全系列機種即贈送 X-Men 專屬背蓋及複合式充電組。

台灣 LG 電子行動通訊事業部協理鄭相天表示：「LG 極為重視消費者在手機使用上的實際需求與體驗，推出因應各種不同族群需要的全新 X系列，以實惠的價格，同時提供消費者更個性化的智慧型手機選擇。同時，我們發現台灣消費者最注重網路傳載速度、電量與快速充電功能，因此搶先推出能支援 3CA 網路服務的 XFast 與具備 4100毫安培超大電量的 XPower，以獨特的時尚極簡外型及實用功能，滿足台灣消費者需求。加上最近手遊盛行，人人瘋抓寶，X Fast 與 XPower 正是最適合消費者的絕佳選擇。」

LG X Fast (X5) 建議售價 NT$15,900元，共有幻翼白、狂影黑兩色，讓消費者能夠使用 3CA 網路盡享極速傳輸快感。

LG X Power (X3) 建議售價 NT$5,990元，幻翼白、沙暴金、馳電藍三色同步上市，帶給消費者輕薄有型的選擇。

LG X Fast 首款平實價格搭載 3CA 網路功能智慧生活無限暢行

LG X Fast (X5) 搭載 5.5吋 QHD 內嵌式觸控螢幕，可支援高畫質解析畫面，提供消費者最佳的視覺體驗，並配備指紋辨識功能，加強個人的隱私保護。LG X Fast 是首款同時支援 3CA 三頻聚合服務並且具備實惠價格的智慧型手機，讓消費者能以平實價格體驗超高速穩定的飆網過程，隨時享受暢快無阻的行動生活。

● 3CA極速飆網智慧超速新體驗

首款以平實價格提供支援 3CA 三頻聚合網路服務的智慧型手機，享受隨心所欲的飆速體驗，不論何時何地，都能享有最暢快無阻的行動生活。

● 指紋辨識功能個人隱私有保障

配備指紋辨識，透過指紋即可快速解鎖及授權，加強保護個人資料及隱私。

● 時尚外型搭配 Rear Key 一指操控超便捷

X Fast 除了秉持一貫的流線型設計外，並提供幻翼白，狂影黑兩種不同的簡約選擇，同時具有 Rear Key 設計，讓使用者不論調整音量、操控電源以及自拍時，皆能一指操控，更享快速便捷。

LG X Fast (X5) 是首款支援 3CA 三頻聚合服務並且具備實惠價格的智慧型手機，並配備指紋辨識功能，加強個人的隱私保護。

LG X Fast (X5) 除了秉持一貫的流線型設計外，同時具有 Rear Key 設計，讓使用者不論調整音量、操控電源以及自拍時，皆能一指操控。

LG X Power 耐久電量結合輕薄外型快速充電提升行動效率

LG X Power (X3) 搭載 5.3吋 HD 內嵌式觸控螢幕，除提供消費者最佳的視覺享受，具備 4100毫安培的超大電量，外型同樣秉持時尚設計，機身厚度僅 7.9mm，幻翼白、沙暴金及馳電藍三色同步上市，帶給消費者輕薄有型的選擇，支援快速充電，可減少 50% 的充電時間，除此之外，也可透過 OTG 將電力輸出至其他行動裝置。

● 超大電量輕薄有型可作行動電源

具備 4100毫安培超大電量，也可透過 OTG 將電力輸出至其他行動裝置。

● 快速充電技術再升級

支援快速充電，充電速度提升 50%，行動效率更提升。

LG X Power (X3) 具備 4100毫安培的超大電量，外型同樣秉持時尚設計，機身厚度僅 7.9mm。

LG X Power (X3) 支援快速充電，可減少 50% 的充電時間，也可透過 OTG 將電力輸出至其他行動裝置。

全方位功能引領行動通訊新風潮盡享智慧生活的精采時刻

LG X Fast (X5) 及 LG X Power (X3) 皆搭載獨特臉部偵測自拍功能，可在自拍時自動進行人臉辨識並開啟快門，內建八種不同膠片效果，可在拍攝前預覽選擇效果，除了提升消費者的拍照體驗外，更可輕鬆捕捉與家人好友的歡樂時光，增添拍攝過程中的樂趣；同時，可透過內建功能列快速上傳至社群平台，隨時分享精采生活的每一刻。

● 臉部偵測自拍

內建臉部偵測自拍功能，僅需擺好姿勢，臉部自動對焦兩秒後，即可輕鬆自拍，給予消費者清晰絕佳的自拍體驗，捕捉生活的精采時刻。

● 快速分享精采生活

只要輕觸功能列即可顯示社群平台圖示，立即上傳照片，隨時分享精采生活的每一刻。

● 豐富膠片效果增添拍攝樂趣

內建搭載八種不同的膠片效果，可在點選快門拍攝前先行選擇效果，讓捕捉到的快樂回憶更加有趣，配合灰階、模糊、魚眼等不同模式，讓拍攝作品更獨特，享受更多拍攝樂趣。

● LG Backup備份功能資料建檔簡單快速

將兩隻手機背對背放置，即可以無線方式傳輸資訊，提供消費者最便捷的備份功能。

● 全新 UX5.0 介面提供絕佳使用體驗

全新設計的UX5.0單層介面，App存取簡單又直接。

● 世界時鐘功能全球時間輕鬆知曉

將滑桿拉至任何城市的上方，就能查詢當地的時間變化。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。