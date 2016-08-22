LG OLED 電視連續五年橫掃歐洲影音協會 (EISA) 大獎

【2016年08月22日，台北訊】LG OLED TV 今年連續第五年榮獲歐洲影音協會 (EISA) 頒發歐洲最佳精品電視之殊榮！歐洲影音協會 (EISA) 大獎，由來自 20個歐洲國家的面板專家、共計 50名多媒體雜誌編輯所組成之評審團，每年皆挑選創新產品並依照它們的應用科技、研發設計與創新能力等標準加以評比。

身為歐洲精品電視大獎 (European High-End TV Award) 贏家，LG SIGNATURE 系列 OLED TV (65吋 G6型號) 被評審譽為「藝術的完美呈現」，讚賞其螢幕的純黑對比呈現出令人驚豔的絕美影像，而 LG SIGNATURE 系列 OLED TV 支援 HDR 10 與 Dolby Vision™ 兩項市場最佳規格功能也是獲得評審團高度青睞的原因。

LG 家庭娛樂部門的總裁兼執行長 Brian Kwon 表示：「能夠連續五年獲得歐洲影音協會 (EISA) 最具聲望大獎，我們感到萬分榮幸，此獎項的肯定，證實了我們對 LG SIGNATURE 系列 OLED TV 的信念，也呼應我們在科技及工程上的優越工藝，成就出絕美屏息的清晰畫面及革命性的創新設計。」

另外一款 LG 電視，LG UH770V SUPER UHD 超高畫質電視，也榮獲歐洲智慧型電視大獎 (European Smart TV Award)，其令人驚豔的影像品質及其搭載的 webOS 3.0 直覺互動式使用者介面平台備受肯定。而 LG 行動通訊公司所推出的 LG G5 智慧手機，則另榮獲 EISA 歐洲最佳行動創新 (European Mobile Innovation) 獎項，其模組化設計概念及全金屬機身應用深獲評審青睞。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。