LG放「價」了！ 經銷商聯合購物趴驚喜開跑 完成FB打卡簽到步驟 即有機會抱回LG OLED TV大獎 購買指定家電產品樂享五大好康回饋

【2016年08月18日，台北訊】台灣 LG 電子致力發展滿足不同消費者需求的優質產品，不只以創新技術獲得市場一致認可與好評，更定期規劃各種優惠驚喜活動，以最大的誠意在價格上回饋消費者，今年更於淡季期間，逆勢推出經銷商聯合促銷，雙搶人氣及買氣，為消費者提供一個輕鬆選購換季家電、喜迎中秋溫馨的團圓時光。「LG放價了 經銷商聯合購物趴」邀請消費者於 2016/08/20 至 2016/09/18 活動期間，至 LG 全台指定經銷商店 (掛有活動布旗之經銷通路) 購買 LG 系列家電，即可享有五大好康貼心回饋，親至店內打卡並完成 FB 簽到步驟，還有機會抽中旗艦商品 LG OLED TV！此外，「COOL夏好禮 最驚喜」優惠活動，持續贈送至 2016/09/30，多項好禮讓消費者時時享有最禮遇的選購機會。

LG 家電營銷部羅時景副總表示：「LG 家電產品今年依然席捲各大市場，在眾多領域上都創下相當出色的銷售表現。為乘勝追擊並同時回饋長期支持的消費者，LG 首次於農曆 7月逆勢推出「LG放價了 經銷商聯合購物趴」活動，在家電市場普遍平淡的時節裡以價格向大家展現我們最大的誠意，讓更多人將好產品帶回家，實際體驗 LG 家電帶來貼心、輕鬆又驚艷的居家方案。」

2016年08月20日至 2016年09月18日活動期間，至 LG 全台指定經銷商店購買 LG 系列家電，即可享有五大好康貼心回饋。

「COOL夏好禮 最驚喜」優惠活動，持續贈送至 2016年09月30日，多項好禮讓消費者時時享有最禮遇的選購機會。

FB 來店簽到集氣 即有機會抽 LG OLED TV 大獎

LG 雙搶人氣及買氣！凡於 2016/08/20 至 2016/09/18 活動期間，親至 LG 指定經銷商店完成打卡簽到步驟，集氣打卡超過 6000名即有機會抽中 LG OLED TV。LG 2016年以「決勝畫質 主宰視界」為決心推出全新系列電視新品，其中 OLED TV 更將高動態範圍影像功能發揮至超乎想像的效果，被譽為是目前市場上最佳的載具。同步支援 Dolby Vision 及 Ultra HD Premium 兩種規格，實現以往電視產品望塵莫及的境界，不論是業界專業人士還是追求高階影像娛樂效果的消費者都給予一致的正面評價。LG 此次不僅將週週抽出幸運粉絲，集氣打卡超過 1000名粉絲再加碼抽 LG 無線直立式吸塵器 (濕拖版)；集氣超過 3000名粉絲，加碼抽 LG 掃地機器人 (變頻版)。希望在暑假期間，大家除了玩手遊抓寶以外，也可以適時的轉移陣地，至 LG 經銷商店參觀逛逛，加入一舉奪得 OLED TV 高價寶物的行列！

買再抽！LG 酬賓放暑價 買指定家電上網登錄再抽明星商品

為讓消費者感受到 LG 十足的心意，在炎熱夏季中可以盡情享受好逛又好買的樂趣，「LG放價了 經銷商聯合購物趴」特別設置最受歡迎的 Outlet 專區及促銷專區，LG 多款廣受好評的電視機種皆以優惠價販售，提供更多消費者一起踏入「主宰視界」的頂級生活行列；冰箱、洗衣機及空調等智慧家電同時祭出多種超值價格，款式多元，輕鬆滿足消費者不同的居家方案及使用需求。凡於活動期間至指定經銷商購買 LG 系列家電，上 LG 官網完成「產品註冊登錄」即可參加抽獎，獎品有 LG 65型 UHD TV、LG G5、LG PuriCare™ 空氣清淨機等多項熱門商品。眾多好康回饋讓消費者感受到 LG 滿滿體貼的心意，盡情享受購物拿好禮的樂趣。

凡於活動期間至指定經銷商購買 LG 系列家電，上 LG 官網完成「產品註冊登錄」即可參加抽獎。

買就送！COOL 夏好禮最驚奇 購買 LG 指定家電享多項好康帶回家

LG 於七月展開的「COOL夏好禮 最驚喜」家電活動深獲消費者熱烈迴響，此次經銷商聯合購物趴更延續這一氣勢，讓消費者於購物時可一併享有此優惠內容。其中購買迷你洗衣機更享 NT$19,900元優惠 (原價NT$21,900)，再加贈 7-11 商品卡 NT$1,000元及洗衣紙兩盒，上網登錄還可抽 LG PuriCare™ 空氣清淨機。此外，凡於活動期間購買 LG Styler 智慧電子衣櫥，還可免費享有 VIP 到府教學服務一次，讓消費者感受到 LG 滿滿的貼心禮遇。

凡於活動期間購買 LG Styler 智慧電子衣櫥，可免費享有 VIP 到府教學服務一次，讓消費者感受到 LG 滿滿的貼心禮遇。

LG放價了 經銷商聯合購物趴 來店即享5大驚喜好康

1. FB 簽到禮，集氣抽 OLED TV：

● 活動時間：2016/08/20(六) 至 2016/09/18(日)

● 活動內容：活動期間內親至 LG 指定經銷商店，完成以下簽到步驟，即可有機會抽中 LG OLED TV 等超值大獎。

步驟1：到指定經銷商店面打卡 (見 QR code 查詢 or 掛有活動布旗之店點)。

步驟2：參觀並尋找 LG 明星商品，並與任一明星產品合照上傳至 LG TW 官方粉絲團的活動專頁。

步驟3：留言「我想抽 LG OLED TV」# LG OLED，並歡迎 Tag 一位朋友。即完成抽獎資格。

● 抽獎獎項：週週抽出 30名幸運粉絲，LG 請你喝 85℃下午茶 (85℃下午茶 100元組合兌換卷一張)。

集氣超過 1000名粉絲，加碼抽一台 LG 無線直立式吸塵器 (濕拖版)。

集氣超過 3000名粉絲，加碼抽一台 LG 掃地機器人 (變頻版)。

集氣超過 6000名粉絲，加碼抽一台 LG 55型 OLED TV。

● 抽獎日期：8/25、9/1、9/8 每週四及 9/19 抽出幸運得主，並於次日 LG 台灣粉絲團活動網頁公告名單與領取辦法。

2. 酬賓特惠價：Outlet 專區、促銷專區。請詳見 DM 內容，以店面實機為準。

3. 買就送好禮：

● COOL 夏好禮最驚喜：即日起至 9/30 購買 LG 指定洗衣機、冰箱、小家電、智慧電子衣櫥及冷氣，就送 LG 直立式吸塵器、過敏防護清潔吸頭、咖啡機等多項好禮。

詳細活動內容請上：https://www.lghatw.com/HA_SP(Jul-Sep)/

● 迷你洗衣機優惠方案：即日起至 9/30 購買迷你洗衣機，享優惠價 NT$19,900元 (原價NT$21,900)，再加贈 7-11 商品卡 NT$1,000元及洗衣紙 2盒，上網登錄再送 LG PuriCare™ 空氣清淨機 (型號：PS-V329CS)。

● 即日起至 9/30，凡購買 LG Styler 智慧電子衣櫥可享 VIP 到府教學服務。(購買每台 Styler 僅限使用一次到府教學服務)

4. 買再登錄抽：

● 活動說明：活動期間，凡至指定經銷商購買 LG 系列家電 (不含 IT 及手機商品)，上 LG 官網 (www.lg.com/tw) 完成「產品註冊登錄」即可參加抽獎。愈早購買，中獎機會愈高。

● 活動及抽獎日期：登錄日期 2016/08/20(六) 凌晨00:00 至 2016/09/20(二) 晚上23:59 截止。

公告於 LG 官網活動專頁中獎名單。

● 抽獎獎品：週週抽 5名 - 活動期間，每週抽出 5位幸運兒可獲得「新光三越禮卷 3000元」。

滿月抽 15名 - 2016/09/21 再抽出 15位幸運兒可獲得以下獎項：

頭獎：65型4K TV (型號：65UH650T) 乙名。

二獎：LG G5 手機 (型號：LGH860) 乙名。

三獎：LG PuriCare™ 空氣清淨機 (型號：PS-V329CS) 乙名。

四獎：21:9 液晶顯示器 (型號：29UM58) 兩名。

五獎：無線藍牙耳機 (型號：HBS-1100) 五名。

六獎：Pocket photo 口袋相印機 (型號：PD251) 五名。

5. 分期零利率，享受真輕鬆：活動期間內，凡刷卡購買 LG 全系列家電商品，可享有信用卡 12-24期分期零利率優惠；分期專案請洽各經銷商。合作銀行：玉山銀行、中國信託、仲信資融、國泰世華、花旗銀行、台新銀行、澳盛銀行、遠東國際商銀、台北富邦銀行。

● 活動官網：http://www.lg.com/tw 或 http://www.lgevent-tw.com/branding/2016augsp/

● 活動專線：0800-898-899 (星期一至星期五，9:00~12:00、13:30~18:00)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。