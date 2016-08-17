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「Life’s Good with Hope 希望。傳愛」
【2016年08月16日，台北】台灣 LG 電子在地深耕，不僅致力帶給消費者美好生活，回饋社會同樣不遺餘力。LG 連續四年推動「Life’s Goodwith hope 希望。傳愛」公益活動，長期關注偏鄉弱勢孩童。從 2013年開始，LG 每年參與喜憨兒基金會「送希望到偏鄉」計畫，挹注愛心餐盒至偏鄉小學，今年適逢台灣 LG 電子成立 15周年，LG 更擴大認養，共捐贈 3,666個愛心餐盒，全台共有 916位偏鄉孩童受惠。中秋佳節前夕，台灣 LG 電子董事長金載承，更率領北中南員工，挽袖擔任一日志工，於忙碌的月餅製作時期，幫助喜憨兒分擔辛勞。
台灣 LG 電子董事長金載承表示：「LG 在台灣市場深耕 15年，十分感謝台灣消費者的支持，也希望可以對社會需要略盡綿薄。連續四年參與『送希望到偏鄉』計畫，透過愛心營養餐盒，表達對偏鄉孩童的照顧，就是我們致力關懷偏鄉弱勢孩童的長期目標；另外選拔大學生志工團隊實現敢夢計畫，也是另一個我們支持偏鄉的行動；未來，我們將持續以實際行動回饋社會，延續『Life’s Goodwith hope 希望。傳愛』的精神，帶動更多正面力量。」
台灣 LG 電子連續四年與喜憨兒基金會合作，於中秋節前夕擔任一日志工。
適逢台灣 LG 電子成立 15周年，LG 擴大認養愛心餐盒，共捐贈 3,666個愛心餐盒，916位偏鄉孩童受惠。(最左為喜憨兒基金會胡玉芳處長、右二為台灣 LG 電子董事長金載承)
LG 董事長號召北中南員工齊捲袖 中秋佳節為憨兒分憂解勞
因為和喜憨兒基金會多年合作建立良好互動與默契，LG 了解每逢中秋佳節，是喜憨兒基金會最忙碌的時刻，為此，台灣 LG 電子董事長金載承親自率領北中南員工，於中秋節前夕與喜憨兒一同製作月餅，為憨兒一年一度最忙碌的出貨時節增添助力。LG 志工們全程參與憨兒製作中秋禮盒的步驟與細節，從揉麵糰、壓模成形，到包裝製作，全神貫注一點也不馬虎，憨兒樂觀開朗的個性，也讓製作過程充滿意想不到的歡笑。連續四年參與此計畫的 LG 員工表示：「雖然每年相處的時光不多，但看見喜憨兒基金會用心付出的身影總是深受感動，因此即便工作繁忙，卻還是每年報名，希望能盡到一點點心力。」
LG 員工全程參與憨兒製作中秋禮盒的步驟與細節，從揉麵糰、壓模成形，到包裝製作，全神貫注一點也不馬虎。
台灣 LG 電子董事長金載承，率領員工，挽袖擔任一日志工，於忙碌的月餅製作時期，幫助喜憨兒分擔辛勞。
台灣 LG 電子董事長金載承親身體驗，了解喜憨兒平日工作。
第二屆敢夢計畫回響熱烈 大學生帶領偏鄉孩童「Open Your 愛，Open Your Eyes」
另外，LG 自去年首創「敢夢計畫」攜手大學生走入偏鄉陪伴孩童計畫，引發熱烈迴響，今年第二屆敢夢團隊也在七月份啟航，以行動延續愛心，散播到更多偏鄉角落。LG 有感於大專院校服務性社團，普遍存在經費來源不足而無法盡情發揮創意，帶給孩童更多元的幫助，去年首次發起「敢夢計畫」。第一次舉辦，成績斐然，經全台各社團提案，最後誕生十組敢夢團隊，LG 提供每組 3萬元敢夢基金，於暑期前進偏鄉紀錄感人故事。今年，更二度攜手全台大專院校學生，以「Open Your 愛，Open Your Eyes」為主題，號召大哥哥大姊姊，為偏鄉孩童體驗不同生活的敢夢提案，用大學生的愛心發揮創意，帶領孩童「Open Your Eyes」開啟新的視野。
經過半年的籌備與選拔，選出十組敢夢團隊，現正值暑期長假，大學生紛紛進入偏鄉執行計畫。台灣 LG 電子廣告行銷部經理李嘉惠表示，「今年入選的十組敢夢團隊提各有特色，有人搭配單車環島，熱血揮灑汗水，展開服務長征；有人帶領孩童深入偏鄉當地特有文化，透過手做，感受傳統工藝的藝術；有人利用自身科技所學，打造聲光效果，營造太空體驗之旅，滿足偏鄉孩童成為太空人的夢想，豐富多樣的活動內容，正是除了物資外，孩子們最需要的心靈富足，這也是 LG 發起這個計畫的心意。」而辛苦籌備的大學生，也最直接的感受偏鄉孩童真誠回饋，有了經費的支持，讓他們能更無後顧之憂的發揮最大的創意，為彼此留下難忘的生命經歷。相關的敢夢計畫活動花絮與照片，正陸續公布在 LG 台灣官方 FB 上，歡迎前往給予敢夢團隊支持與鼓勵。未來，也將有更完整的過程紀錄精彩呈現，請持續關注「Life’s Goodwith hope 希望。傳愛」敢夢計畫活動官網：http://www.lghope.com/2016/。
2016年 LG 全新敢夢計畫，十組大學生正值暑期長假，犧牲玩樂時光前進偏鄉，與偏鄉孩童留下難忘的生命經歷。(圖為國立勤益科技大學 國際志工服務社)
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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節能減碳心革命 LG引領環保潔淨生活態度 15/08/2016
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