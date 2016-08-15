節能減碳心革命 LG引領環保潔淨生活態度

【2016年08月15日，台北】文明加速發展，地球的自然資源配額包括淨水和乾淨空氣的消耗速度也再度加快。隨著環保意識抬頭，如何能保有愛護地球的生活態度，是現代消費者的必備思維。LG 考量消費者需求，致力於環境保護，貼心多項節能減碳的心革命產品，讓愛地球的心意融入智慧生活中。LG 勁速洗滾筒洗衣機，有效縮短洗程時間、減少水電能源消耗，讓夏季換洗衣物也能隨心所欲；LG 門中門魔術空間冰箱可有效阻擋冷空氣流失，是家中的節能環保小幫手；LG 節能電視，年減碳量相當 460個大安森林公園吸碳量，讓全家人一起在歡樂中實現環保生活態度。當然空汙的狀況也是不容忽視，尤其中元普渡期間，傳統習俗的拜拜燒金紙，空氣中充滿無形且影響身體健康的懸浮粒子，LG PuriCare™ 空氣清淨機可迅速淨化空氣，帶給消費者清新健康的生活環境。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「多年來 LG 的智慧科技為消費者帶來更便利的生活，但除了創新技術的研發，LG 更以地球保育為己任，帶來省水、節能與淨化等多項產品，讓消費者不僅感受產品的優異性能，更能兼顧環保效益，全面性的貼心設計，是 LG 給消費者一貫的承諾。」

LG 勁速洗滾筒洗衣機 洗衣省水、省時又省力

酷熱的夏季，剛踏出門沒多久就汗如雨下，衣物容易造成細菌滋生，增加洗衣頻率及用水量。LG 勁速洗滾筒洗衣機，搭載業界首創 TurboWash™ 勁速洗功能，能縮短 14分鐘的洗程，大幅降低洗衣時間；加上洗清噴射水流配合高速旋轉讓水穿透衣服，改變傳統洗衣浸泡的過程，輕鬆達到省水、省時的最佳效果。

LG 勁速洗滾筒洗衣機，搭載業界首創 TurboWash 勁速洗功能，能縮短 14分鐘的洗程，大幅降低洗衣時間。(圖為 WD-S19TVD)

Door-in-Door™ 門中門魔術空間冰箱降低冷流流失層層把關

一到夏季，冰涼飲料成為消暑聖品，LG 冰箱獨創的 Door-in-Door™ 門中門魔術空間，只需按下簡易按鈕，不需要開啟整台冰箱即可開啟門中門小門，減少大開冰箱門次數避免冷空氣流失，輕鬆拿取常用的零食，減少多達 41% 的冷空氣流失，讓食物的新鮮度更持久。同時 LG 獨創的直驅變頻壓縮機透過減少摩擦點，提供使用者更精準的冷流控制，確保降低能耗與噪音等級，讓冰箱使用更省電環保，並長達 10年保固。

LG 冰箱獨創的 Door-in-Door 門中門魔術空間，不需要開啟整台冰箱即可開啟門中門小門，減少多達 41% 的冷空氣流失。(圖為GR-DBF80G)

LG 節能電視愛地球 一年減少驚人碳排量

炎熱天氣不想外出，待在家裡與家人悠閒享受歡樂時刻的同時，也能成為環保鬥士！LG 多項電視產品獲經濟部能源局節能認證，每年 110萬台 LG 節能電視可降低的碳排放量，相當於 460座大安森林公園年吸碳量1。觀看電視節目的娛樂時刻，還能輕鬆減碳愛地球降低家庭用電量，全家一起加入愛護地球的行列。

1 全台電視年銷量以 110萬台計算，以 LG 65UH650T型號電視與非標章機種電視比較測量為基準，年減低二氧化碳量為 0.157公噸。資料來源為行政院環保署、節能標章全球資訊網。

LG 多項電視產品獲經濟部能源局節能認證，每年 110萬台 LG 節能電視可降低的碳排放量，相當於 460座大安森林公園年吸碳量。(圖為 UH650T)

LG PuriCare™ 空氣清淨機空汙危害一鍵搞定

空氣品質亮紅燈，不易察覺的懸浮微粒潛藏於四周環境，尤其農曆七月中元節將至，傳統祭拜燒金紙的習俗，讓燃燒後的細微灰燼殘存在空氣中並容易影響身體健康。LG PuriCare™ 大龍捲蝸牛空氣清淨機、PuriCare™ 超淨化大白空氣清淨機，創新的四合一技術，結合「精準偵測」、「專家級雙重顯示」、「主動淨化」、「智慧變頻馬達」，為消費者的健康做好把關。LG PuriCare™ 搭配三道高科技防護濾網，濾網極致淨化至 PM0.02，不僅可精準偵測直徑小於 1.0微米的細微粉塵，更提供四個顏色的空氣顯示燈，快速辨別空氣品質，主動淨化肉眼看不見的空汙；加上 Smart Inverter Motor 智慧變頻馬達，大幅降低噪音至 20分貝，讓消費者擁有純淨且低噪的環保高品質生活。

LG PuriCare 大龍捲蝸牛空氣清淨機

LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機，搭配三道高科技防護濾網，可精準偵測直徑小於 1.0微米的細微粉塵。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站http://www.lg.com/tw。