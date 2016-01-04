LG V10「湛海藍」、「雅緻米」新色登場

【2015年12月21日，台北】面對影音世代風潮，LG 秉持不斷創新的精神，持續推出滿足消費者需求的智慧型手機。LG V10 擁有強大多媒體功能，不僅滿足消費者的行動影音需求外，更能輕鬆紀錄與編輯精采生活，引領行動生活全新趨勢。在歲末之際，台灣 LG 電子推出最強旗艦攝錄 LG V10 新色「湛海藍」與「雅緻米」，打造最唯美的冬季奇機。LG V10 搭載業界首創雙前置鏡頭，帶著 V10 與好友聖誕聚餐，搭配超廣角自拍功能，輕鬆捕捉多人相聚歡樂瞬間；獨創 Manual Mode 專業攝錄模式與內建防手震功能，可透過手動調整多項設定，讓消費者能完美捕捉跨年煙火絢爛景致，留下永恆難忘回憶。LG V10 冬季新色「湛海藍」與「雅緻米」，12/29 於中華電信獨家開賣，建議售價 NT$23,900元。此外，同時推出「早鳥禮購機送」活動，於 2015/12/31 前購買 V10 並於 2016/1/5 前上網登錄，即送「原廠電池充電組」及「防撞保護邊框」乙組，數量有限送完為止。

台灣 LG 電子通信市場行銷部協理鄭相天表示：「LG V10 自上市後獲得眾多消費者的好評，以領先業界的多媒體功能，帶給消費者前所未有的行動體驗。在歲末年終之際，回應消費者的殷殷期盼，特別推出兩款新色「湛海藍」與「雅緻米」，不僅提供消費者購機新選擇，更期盼藉由 LG V10 獨特的美學設計，能讓消費者充分展現自我魅力，散發自信的光采。」

在歲末之際，台灣 LG 電子推出最強旗艦攝錄 LG V10 新色「湛海藍」與「雅緻米」，打造最唯美的冬季奇機。

LG V10 搭載業界首創雙前置鏡頭，帶著 V10 與好友聖誕聚餐，搭配超廣角自拍功能，輕鬆捕捉多人相聚歡樂瞬間。

LG V10 獨創 Manual Mode 專業攝錄模式與內建防手震功能，可透過手動調整多項設定，讓消費者能完美捕捉跨年煙火絢爛景致，留下永恆難忘回憶。

LG V10 新色「湛海藍」與「雅緻米」打造消費者出色魅力

LG V10 獨特 Dura Guard 不鏽鋼邊框及 Dura Skin 彈性矽膠背蓋，兼具高雅時尚及堅韌耐用的特色，展現不凡質感。歲末年終回應廣大消費者的呼喚，LG 推出兩款絕美新色「湛海藍」與「雅緻米」。「湛海藍」背蓋顏色如同深邃的海洋，相機鏡頭更呈現寶石般的高貴光澤，散發出理智且沉穩的氣息，同時搭配流光銀色邊框設計，在燈光照耀下更顯典雅出眾；「雅緻米」在純淨的白色中加入溫暖且清新的元素，宛如冬晨喝下的第一口溫潤奶茶，格外令人感到暖意，配上出眾的玫瑰金邊框設計，更顯唯美浪漫，為生活注入出色且脫俗的個人風格。

「湛海藍」背蓋顏色如同深邃的海洋，相機鏡頭更呈現寶石般的高貴光澤，散發出理智且沉穩的氣息，同時搭配流光銀色邊框設計，在燈光照耀下更顯典雅出眾。

「雅緻米」在純淨的白色中加入溫暖且清新的元素，宛如冬晨喝下的第一口溫潤奶茶，格外令人感到暖意，配上出眾的玫瑰金邊框設計，更顯唯美浪漫。

LG V10創新科技打造頂尖多媒體功能導演個人專屬璀璨記憶

聖誕平安夜之際，最適合與家人好友團聚共享聖誕大餐，LG V10 首創的雙前置鏡頭設計，擁有 120度角超廣角自拍視野，一次盡收多人團體畫面，營造耶誕溫馨自拍樂趣；同時，也能選擇標準 80度角自拍，打造最具個人特色的自拍相片，傳遞佳節祝福。此外，聖誕佳節搭配美麗的燈海景緻，台北街頭充滿著濃厚的節慶氣息，V10 延續 LG G4 的強大夜拍功能，搭配 F1.8 超大光圈與 Manual Mode 拍照專業模式，完美捕捉夜景瞬間，為今年留下最精采的回憶。

為迎接 2016年的到來，台北101 打造史上最長跨年煙火秀，LG V10 具備頂尖的多媒體功能，內建 Manual Mode 攝錄專業模式，不僅可手動調整 ISO 值、白平衡等設定，更結合 OIS 光學防手震等特色，能完美捕捉煙火在台北夜空所綻放的絢麗色彩，讓煙火美麗的瞬間化作永恆的回憶，此外，透過 V10 內建的短片模式編輯，還可將煙火秀剪輯成精華片段，並使用快速分享功能，可上傳至社群媒體，與好友家人共同分享難得的夜晚景緻。

LG V10早鳥禮購機送

即日起至 12/31 (四) 購買 LG V10，並於 2016/1/5 前完成資料登錄，即可獲得「原廠電池充電組」及「防撞保護邊框」，數量有限，送完為止。詳請請參考活動網站。

● 活動日期：2015/11/06 (五) ~ 2015/12/31 (四)

● 登錄日期：2015/12/07 (一) 00:00 ~ 2016/01/05 (二) 23:59

● 活動網址：http://www.lgmobiletw.com/

● 登錄需具備：1. 手機IMEI序號、2. 購買憑證影本

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。