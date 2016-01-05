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LG 2016 CES大展 智慧家庭生態系統再升級
【2015年01月05日，台北訊】物聯網 (IoT) 時代來臨，相互串聯的智慧生活被視為是未來居家結構的主流模式，為了滿足消費者的期待，LG 於 2016年 CES 國際消費性電子大展中發表最新的物聯網生態系統產品 ── SmartThinQ™ Hub，除了能做為智慧感測器與連網家電的閘道器，還具備個人行事曆提醒功能，造型優雅配備 3.5吋彩色 LCD 顯示器，能連接手機應用程式，輕鬆與家中智慧家電與智慧感測器互通資訊。此外，一直以來受到廣大關注的 webOS 系統也推出了最新 3.0版本，除了簡易操作、輕鬆上手的介面外，更通過 UL (全球頂尖測試與認證機構) 測試，驗證與居家物聯網 (IoT) 設備的相容性，內建專利的 IoTV 應用程式，可控制許多 LG 智慧裝置，提供智慧家庭管理功能。
LG 於 2016年 CES 國際消費性電子大展中發表最新的物聯網生態系統產品 ── SmartThinQ_ Hub，除了能做為智慧感測器與連網家電的閘道器，也能連接手機應用程式，輕鬆與家中智慧家電與智慧感測器互通資訊。
webOS 系統推出最新 3.0版本，通過 UL (全球頂尖測試與認證機構) 測試，驗證與居家物聯網 (IoT) 設備的相容性，內建專利的 IoTV 應用程式，可控制許多 LG 智慧裝置，提供智慧家庭管理功能。
品牌合作 SmartThinQ Hub 功能更完備
SmartThinQ Hub 延伸 LG SmartThinQ 平台功能，不但可監視，更可操控家電如洗衣機、冰箱、烤箱、清潔機器人、冷氣與各種感測器。SmartThinQ Hub 在 LG 智慧家庭平台系統裡扮演重要的核心角色，能收集智慧家電的資訊，以及透過 Wi-Fi、Zigbee 或藍牙連接至 SmartThinQ 感測器等裝置。從家電上接收的資訊會在 LCD 螢幕上顯示通知，也能透過內建音響廣播，有如智慧居家系統的中心總指揮。如同其他 LG 家電產品，SmartThinQ Hub 擁有十分美觀的設計，金屬機身外殼有香檳金與黑色兩種選擇。稍微傾斜的 LCD 顯示器方便消費者觀看訊息，高規格音響可播放串流音樂也可連接藍牙，播放智慧手機或平版電腦中的音樂。
此外，SmartThinQ Hub 具有強大的兼容性，只要裝置支援 AllJoyn® Alliance 開放原始碼架構，就能與其他廠牌或服務提供商的裝置搭配使用。近期 LG 和全球第二大硬碟連鎖零售商 Lowe's 組成合夥關係，整合 LG 智慧裝置及 Lowe's Iris 智慧居家服務。LG 和各種服務供應商進行合作，成為 LG 智慧居家系統的優勢，藉由結合安全、節能、空氣品質調節、便利等各種特性，提供更完整的服務。
「SmartThinQ Hub 的出現，即是我們相信更接近智慧家庭未來的一種體現。」LG 電子家電與空調公司總裁暨執行長 Jo Seong-jin 表示：「未來，我們將以更開放的態度，並與其他企業領導者結合更堅強的夥伴關係，使消費者能享受到智慧家庭科技所帶來的無限可能與便利。」
SmartThinQ 感測器能接收 SmartThinQ Hub 從 Wi-Fi、Zigbee 或藍牙連接傳送的智慧家電的資訊。
SmartThinQ Hub 從家電上接收的資訊會在 LCD 螢幕上顯示通知，也能透過內建音響廣播，有如智慧居家系統的中心總指揮。
如同其他 LG 家電產品，SmartThinQ Hub 擁有十分美觀的設計，金屬機身外殼有香檳金與黑色兩種選擇，也可播放智慧手機或平版電腦中的音樂。
內建專利 IoTVwebOS3.0 使用範圍更多元
LG 電子的 webOS 3.0 作業系統被視為智慧電視產業中操作最簡便，最輕鬆上手的作業系統。LG 2016年的智慧電視系列，內建專利的 IoTV 應用程式，可運用 webOS 3.0 提供智慧居家管理功能，控制許多 LG 智慧裝置。當家電與 LG 智慧電視連接後，各種裝置的狀態會顯示電視螢幕上，作為消費者與裝置之間的介面，消費者可透過電視螢幕控制特定的家電產品，例如透過 Wi-Fi 或有線連接的冰箱、空調或洗衣機等，還可調整房間燈光的亮度，或改變空調的溫度設定。此外，LG webOS 3.0 已經通過 UL (全球頂尖測試與認證機構) 驗證，應用於 OLED TV 與 UHD TV 上。
LG 電視家庭娛樂公司資深副總裁暨電視產品規劃負責人 Sam Kim 表示：「我們始終將客廳電視為智慧家居的中心，因此設計配有 webOS 3.0 的 LG 智慧電視時，這一直是我們的核心理念。LG 將繼續提供最佳的使用者體驗，並開發超越消費者期待的創新物聯網家用產品。」
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com/tw。
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