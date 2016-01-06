LG 2016CES大展 推出全新Sound Bar音響與顯示器

【2015年01月06日，台北訊】LG 電子於 2016年國際 CES 大展發表全新智慧 Sound Bar 音響系統 SH7，其具備無線重低音喇叭，完美呈現音樂的低音表現，讓音效表現更加豐富與飽滿。同時透過無線連線功能，可與 Music Flow P7 與 P5 巧妙搭配，打造完美環繞劇院享受。多樣的創新技術，引領全新家庭影音娛樂新趨勢。SH7 Sound Bar 同時擁有流線感的外型設計，可自然完美融入居家環境，為家庭生活打造全新美學。此外，LG 電子觀察到電腦對於人們在工作及休閒上扮演著不可或缺的角色，因應趨勢於 2016年 CES 大展展示其全新 21:9 UltraWide™ 系列及多款顯示器新品，提供消費者最高效的工作表現與最豐富的電玩娛樂感受。

LG 家庭娛樂部門的總裁兼執行長 Brian Kwon 表示：「Music Flow 系列已經成功地讓 LG 在消費性音響產業佔有一席之地。同時我們最新的 Sound Bar，更是讓 LG 在全世界最大型的消費性電子商品展中，讓大家注意到我們最先進的音響產品，獲得目光焦點的最好機會。」

LG 電子顯示器與個人電腦部門主管 Jang Ik-hwan 表示：「我們對於能夠在 CES 上向全世界的觀眾展示顯示器最新創新，一直都感到非常振奮。LG 的創新一直都超乎消費者的期望，我們所創造的產品具有令人驚嘆的美感及無與倫比的使用者體驗。」

LG 全新 Sound Bar 音響系統 打造最震撼的家庭劇院

LG 電子 2016年 CES 大展推出全新 Music Flow Sound Bar 系列，能夠以其豐富的音效品質與反應快速的設定，大幅提升家庭劇院的觀賞體驗。SH7 Sound Bar 具有時尚流線的設計，能夠與室內陳設巧妙搭配。SH7 具有無線的重低音喇叭單體，可呈現豐富的低音層次，使喇叭的音效輸出更加細膩。同時，全新 Sound Bar 系統擁有簡單的一鍵設定，讓家庭劇院系統得以極為容易地進行安裝，並能在電視遙控器上直接使用基本的 Sound Bar 功能，使操作更具直覺性。

LG 最新款的 Sound Bar 音響也支援全新的「自適應聲音控制」(Adaptive Sound Control, ASC) 功能，讓裝置能夠自動配合多種媒體類型改變音效設定，能獲得最佳的音效。具備藍牙、Google Cast™ 以及 Auto Music Play 功能讓聆聽者可選用多種內容選項，提升連線能力。有了 Wi-Fi 與藍牙連線能力的支援，LG 新款 Sound Bar 讓使用者能夠自動在不同類型的內容與最佳效果的連線方式間進行切換。

LG Sound Bar 與 Music Flow 無線音響快速便利的連線能力，能讓智慧型手機的音樂內容輕鬆從 Music Flow 播放。LG P7 與 P5 音響提供無線環境，讓您隨時隨地都能聽到美妙動人的聲音。

LG 電子 2016年 CES 大展推出全新 Music Flow Sound Bar 系列，能夠以其豐富的音效品質與反應快速的設定，大幅提升家庭劇院的觀賞體驗。(圖為SH7)

超廣角21:9 UltraWide™螢幕 多工體驗打造絕佳效率

LG 電子在 2016年 CES 大展上展示最新款的 21:9 UltraWide™ 顯示器及 4K 電競顯示器，所有的設計都是為了讓專業使用者擁有最佳效率與最棒的娛樂體驗。34型 21:9 的 Curved UltraWide™ 顯示器 (34UC98) 搭載 Thunderbolt™ 2 技術，並擁有 3440 x 1440 QHD 的螢幕的大型顯示畫面、提升圖像品質的 IPS 技術以及流暢的功能，是為符合遊戲玩家到數位媒體工作者等各類使用者的需求所特別設計，對內容創造者與觀看者來說，都能享有全方位的多媒體體驗。

LG 34UC88 具備寬廣的 21:9 Curved UltraWide™ 顯示器，提供令人驚豔的 QHD 影像。LG 的 Ultra HD 4K 顯示器 (27UD68) 則提供同樣震撼的影像，讓遊戲體驗不同於以往。兩款顯示器都搭載 AMD 最新的 FreeSync 功能，將可幫助遊戲玩家感受更流暢的遊戲體驗，不再被抖動或破碎的影像干擾。

同時，LG 電子也同步展出平面型的 21:9 UltraWide™ 顯示器 (34UM88)，它能為攝影師與視覺設計師等高度仰賴影像精確重現的數位專業人士，提供完美工作站。這款顯示器更廣闊的可視範圍擴大了工作空間，能夠並排檢視相片以及同時進行多個應用程式的作業，能有效提升生產力。此外，搭載 Thunderbolt™ 2 相容能力，對於進行大型圖像與影像檔案作業的藝術家來說，同樣是不可或缺的功能。

在 CES 大展上，還同時推出 LG Ultra HD 4K 顯示器 (27UD88)，這款 27吋的顯示器是專為創意專業人員所設計，搭載最新的 USB-C 連接埠技術。這款顯示器代表著新一代的電腦連接能力，讓使用者可以用跟專用電源線一樣快的充電速度對筆記型電腦進行充電，同時以 USB 3.0 的速度傳輸資料。單一的連接線讓使用者能夠將筆記型電腦連接至外部顯示器，同時將顯示器作為電源供應來源，省去多準備一條線的麻煩。27UD88 也提供包含廣受歡迎的 Rec. 709 與 SMPTE-C 播放標準等色彩預設值，讓使用者能夠根據在顯示器上的內容，快速簡單地調整畫面。

除了獨家的色彩增豔 IPS 顯示技術外，LG 還將在 2016年顯示器系列產品中，推出各種令人驚豔的設計元素。頂級 Infinity Display 機種 (24MP88) 薄不可見的底座，以及優雅精緻的 ArcLine 支架，為這款產品增添不凡品味，與 IPS 顯示器相得益彰。

LG 電子在 2016年 CES 大展上展示最新款的 21:9 UltraWide 顯示器及 4K 電競顯示器，所有的設計都是為了讓專業使用者擁有最佳效率與最棒的娛樂體驗。(圖由左至右為 24MP88、27UD88、34UC98)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com/tw。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、電子看板與商用顯示器等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 OLED TV 等先進技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者體驗智慧型電視科技的完整效益。LG 承諾將以曾獲獎項加持的4K OLED TV、ULTRA HD TV與webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站 www.LG.com。