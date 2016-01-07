2016 CES 大展 LG 創新家電全面進化

【2016年01月07日，台北訊】2016 拉斯維加斯 CES 大展，LG 多款智慧家電升級，為居家生活帶來更聰明的新選擇。LG 全新 CordZero™ 系列產品升級，HOM-BOT Turbo+ 清潔機器人搭載業界首創擴增實境技術 (AR, Augemented Reality)，消費者透過使用者介面，能藉由任何智慧型手機的相機鏡頭發出指令給吸塵器，指定需要額外打掃的區域；LG 推出新一代更大型商用版 Styler 智慧電子衣櫥，總容量達到六件衣物，並搭載 Wi-Fi 技術，讓消費者在任何地方皆能使用。

LG 全新 CordZero™ 系列產品升級，HOM-BOT Turbo+ 清潔機器人搭載業界首創擴增實境技術 (AR, Augemented Reality)，消費者能藉由任何智慧型手機的相機鏡頭發出指令給吸塵器，指定需要額外打掃的區域。

CordZero™系列升級 創新技術帶來便利新體驗

LG 在 2016年 CES 電子展中推出 CordZero™ 無線生活系列的升級產品，以 HOM-BOT Turbo+ 清潔機器人為主打，搭配業界首創擴增實境技術，其中也包括 CordZero™ 圓筒式吸塵器、CordZero™ 直立式吸塵器以及 CordZero™ 抗敏除螨機，省去惱人的電線，提供優質的打掃清潔體驗。

● HOM-BOT Turbo+ 清潔機器人：用智慧科技輕鬆打掃

HOM-BOT Turbo+ 清潔機器人在居家樂趣 (Home-Joy) 的智慧功能中，運用擴增實境技術，打造全新使用者界面，讓消費者能藉由智慧型手機的相機鏡頭直接對吸塵器發出指令，指定需要額外打掃的區域，消費者只需要輕觸影像上需要打掃的部分，HOM-BOT Turbo+ 清潔機器人便會移動到正確地點並開始打掃；另外，配有 Triple Eye™ 三鏡頭感應器，能記錄包含天花板等週遭區域，並追蹤已打掃過的區域，前方的攝影機具還具有居家察看 (Home-View) 及居家守衛 (Home-Guard) 的功能。

居家察看 (Home-View) 功能可傳送即時資訊到主人的智慧型手機，主人可遠端遙控 HOM-BOT Turbo+ 清潔機器人，隨時打掃家裡；啟動居家守衛 (Home-Guard) 功能時，若 HOM-BOT Turbo+ 清潔機器人感應家中有任何物品被移動，便會傳送家裡內部的照片給已配對的智慧型手機，讓消費者感覺更加安全與放心。

HOM-BOT Turbo+ 清潔機器人搭載 Robonavi™ 智慧型軟體系統，運用機器人的雙 CPU 可迅速做出方向性決策，能讓 HOM-BOT Turbo+ 清潔機器人在消費者家中聰明導航，並迴避樓梯等障礙；配有智慧變頻馬達的 LG 最新型智慧吸塵器，強大又耐用，並有為期十年的保固，讓消費者長久安心。

HOM-BOT Turbo+ 清潔機器人配有 Triple Eye™ 三鏡頭感應器，能記錄包含天花板等週遭區域，並追蹤已打掃過的區域，前方的攝影機具還具有居家察看 (Home-View) 及居家守衛 (Home-Guard) 的功能。

HOM-BOT Turbo+ 清潔機器人搭載 Robonavi™ 智慧型軟體系統，運用機器人的雙 CPU 可迅速做出方向性決策，能讓 HOM-BOT Turbo+ 清潔機器人在消費者家中聰明導航，並迴避樓梯等障礙。

● CordZero™ 無線吸塵器、除螨機：沒有電線，沒有煩惱

LG 的 CordZero™ 圓筒式無線吸塵器，由新款 PowerPack™ 80V 鋰電池供給電源，在一般模式下吸力強大，並能持續運轉長達 40分鐘，且相較於傳統 2000瓦有線吸塵器，清潔效能提升 10%，LG 智慧變頻馬達驅動，馬達比傳統吸塵器馬達平均體積小 76%、重量輕 65%、效率提升 24%。

另外，LG 為 CordZero™ 圓筒式無線吸塵器搭配新式人體工學握把，其靈感來自於飛機的飛行控制桿。新型握把能夠從各個方向輕鬆操控吸塵器，無須將吸塵器軟管的重量壓在使用者的手腕或背部。另一個先進功能是 RoboSense™ 自動跟隨技術，其自動位置辨識科技 (Automatic Location Recognition) 與主動追蹤輪軸技術 (Active Following Wheel)，吸塵器會追蹤使用者，並保持固定距離，清掃時不再須要拖著吸塵器走。

LGCordZero™ 無線生活系列吸塵器最後一項產品為配有 Dual PowerPack™ 雙電池組的多功能 CordZero™ 直立式無線吸塵器，以及具有 Dual Punch™ 雙拍打震動片功能的 CordZero™ 抗敏除螨機，可保持床墊乾淨，無塵蟎與有害過敏原。

LG 的 CordZero™ 圓筒式無線吸塵器，由新款 PowerPack™ 80V 鋰電池供給電源，在一般模式下吸力強大，並能持續運轉長達 40分鐘，且相較於傳統吸塵器，清潔效能提升 10%，LG 智慧變頻馬達驅動，比傳統吸塵器馬達平均體積小 76%、重量輕 65%、效率提升 24%。

LG CordZero™ 直立式無線吸塵器配有 Dual PowerPack™ 雙電池組。

LG CordZero™ 抗敏除螨機具有 Dual Punch™ 雙拍打震動片，可保持床墊乾淨，無塵蟎與有害過敏原。

LG Styler智慧電子衣櫥 收納空間更擴大

LG 獨家的 Styler 智慧電子衣櫥，能讓整個衣櫃更清新，衣服不再濕答答，也不須再用具有腐蝕性的清潔劑，對於需要特殊照料的衣物，像是大衣、毛衣、羊毛製品、毛皮與皮革製品等，只要按下 Styler 直覺式觸控面板的按鍵，LG 專屬的 TrueSteam™ 技術便會開始去除衣物、帽子與圍巾上超過 99.9% 的病菌與細菌。英國過敏症基金會 (British Allergy Foundation, BAF) 與 Intertek 等各大知名產品檢測機構，均已證實 Styler 的蒸氣消毒功能有效程度。

2016年 LG 為讓更多消費者體驗如此便利的智慧型家電，推出新一代更大型商用版的 Styler，帶來更足夠的空間，來收納各類包含上衣、大衣以及嬰兒服等細緻衣物。「擺動衣架」(Moving Hanger) 上可放置最多五件衣物，機器會以 220RPM 的速度在蒸氣中搖動衣物，以減少異味與皺紋。另外，設計時尚之玻璃門內的平整褲裝功能 (Pants Crease Care) 亦已擴充，能夠容納更大尺碼，最大腰圍 48吋的褲子，讓兩條褲管都能呈現完美摺痕；其它強化功能還包含 Wi-Fi 相容能力，讓使用者能夠從網路下載自訂的清潔行程到智慧型手機上，Styler 還能發送推播通知，並顯示用電量資訊。LG 已於 2015年一直致力於各家大型旅館與商務中心進行大範圍的 Styler 實地測試，以確保其功能符合 B2B 市場的需求。2016年，LG 也持續正在發展各種讓最新款 Styler 出現在旅館與其他營業場所的機會。

LG 電子生活家電與空調公司的總裁兼 CEO Jo Seong-jin 表示：「我們從 Styler 使用者收到許多正面的回饋，我們決定擴充產品線，納入針對商務市場的更大型機型，來幫助使用者衣物常保乾淨清新。我們最新款的 Styler 證明了 LG 持續在家電上突破創新，也證明了我們何以繼續領導全球家電市場。」

2016年 LG 推出新一代更大型商用版的 Styler，帶來更足夠的空間，來收納各類包含上衣、大衣以及嬰兒服等細緻衣物。「擺動衣架」(Moving Hanger) 上可放置最多五件衣物，機器會以 220RPM 的速度在蒸氣中搖動衣物，以減少異味與皺紋。

LG Styler 智慧電子衣櫥在設計時尚之玻璃門內擴充平整褲裝功能 (Pants Crease Care)，能夠容納更大尺碼，最大腰圍 48吋的褲子，讓兩條褲管都能呈現完美摺痕。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。