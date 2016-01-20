LG 全新智慧藍牙揚聲器 Sound360 與 Music Flow P5

【2016年01月20日，台北訊】台灣 LG 電子宣佈推出智慧藍牙揚聲器 Sound360 及 Music Flow P5，讓消費者不論何時何地，都能享受音樂帶來的美好生活。LG Sound360 具有美型圓弧瓶身設計，可連續播放音樂 20小時，從早晨泡咖啡吃早餐，到睡前看書休息，Sound360 用美妙的跳動音符，點綴每天最愉悅的生活情調；輕巧適合攜帶的 Music Flow P5，適合在周末與三五好友出外旅行，或搭配春節九天連續假期，無線串流音樂為郊遊或旅行打造最最 FUN 肆的音樂派對。LG Sound360 在台推出牛奶白、草莓紅兩色，建議售價 $6,990，新春特惠價 $5,990，購買即贈 KK BOX 90天免費體驗卷；LG Music Flow P5 共有極光黑、超跑紅、青檸綠三色，建議售價 $3,990，新春特惠價 $2,990，購買即贈 KK BOX 30天免費體驗卷。

台灣 LG 電子家庭娛樂產品部協理金祥均表示：「現代人生活壓力大，音樂已成為多數人必需品，透過享受動聽的音樂，來舒緩與放鬆緊張的情緒。為讓更多消費者可以隨時隨地享受音樂帶來的美好，LG 因應趨勢推出全新產品 Sound360 及 Music Flow P5，讓聆聽音樂無界限，打造長時間 FUN 肆歡樂的音樂盛宴。此外，Sound360 及 Music Flow P5 具備獨特的外型，與繽紛的色系，完美提升消費者生活品味，展現最出色的態度。」

台灣 LG 電子宣佈推出智慧藍牙揚聲器 Sound360 及 Music Flow P5，讓消費者不論何時何地，都能享受音樂帶來的美好生活。

超高電池續航力 打造專屬音樂生活品質

LG 全新智慧藍牙揚聲器 Sound360 將電池續航力大大提升，打造一整天 Non-Stop 的音樂盛會，配備 5,200mAh 超大容量電池，可支援連續播放高達 20小時，讓消費者一整天都能品嘗音樂帶來的好心情，冬晨緩緩醒來搭配咖啡香，慵懶爵士樂開啟美好的一天；悠閒午後在公園散步，花香搭配著 Bossa Nova，舒緩緊張的工作情緒；睡前書香與茶香，搭配藍調歌手的節拍起伏，為一天劃下完美句點；週末不妨轉化心情，帶著 Music Flow P5 去旅行，支援連續播放 15小時，FUN 肆搖滾樂或律動節奏的舞曲電音，帶領消費者 HIGH 翻週末假期，打造最熱力四射的奔放活力。

LG Sound360 將電池續航力大大提升，打造一整天 Non-Stop 的音樂盛會，配備 5,200mAh 超大容量電池，可支援連續播放高達 20小時。

帶著 Music Flow P5 去旅行，支援連續播放 15小時，FUN 肆搖滾樂或律動節奏的舞曲電音，帶領消費者 HIGH 翻週末假期，打造最熱力四射的奔放活力。

360度極致立體音效結合自動音效調校 營造室內音樂青春派對

LG 智慧藍牙揚聲器提供絕佳完美音質，Sound360 搭載獨特 360度立體音場設計，聲音飽滿且能均勻擴散於空間中，在任何角度都能感受音樂的完美表現，並帶來清晰且平衡的絕佳音樂體驗，宛如親臨現場聆聽般動人，讓消費者自然沉浸在舒適且高雅的音樂氛圍中；Music Flow P5 則提供完美中、高音的音樂表現，將音樂旋律中的音調完整呈現，帶來動感的音樂節奏，營造出歡樂的派對氛圍。此外，Sound360 及 Music Flow P5 都搭載 LG 獨創的 Sound Engine 自動音效調教技術，在音樂播放中即時調校，使高、中、低音都能平衡表現，同時也能將高音與低音效果增強，打造最極致的行動音樂體驗。

LG 智慧藍牙揚聲器搭載獨創的 Sound Engine 自動音效調教技術，在音樂播放中即時調校，使高、中、低音都能平衡表現，同時也能將高音與低音效果增強，打造最極致的行動音樂體驗。

Sound 360獨特圓弧瓶身設計 Music Flow P5繽紛色彩 讓音樂更添品味

LG 不僅帶給消費者絕佳的音樂享受，更以獨特的外型設計與多樣的色系提供，自然且完美融入消費者各式生活情境中，LG Sound360 採用圓弧瓶身設計，如同花瓶一般具有獨特品味，並提供牛奶白、草莓紅兩色，不管是在餐桌上、客廳中或臥室裡都能完美成為居家裝飾物，為家中更增添質感；Music Flow P5 不僅擁有現代感的外觀設計，更具有極佳輕便的特性，僅重 470克，讓消費者可輕鬆隨身攜帶，並提供極光黑、超跑紅、青檸綠三色，青春酷炫的設計是出門與好友派對的最佳夥伴。

LG Sound360 採用圓弧瓶身設計，如同花瓶一般具有獨特品味，並提供牛奶白、草莓紅兩色，不管是在餐桌上、客廳中或臥室裡都能完美成為居家裝飾物，為家中更增添質感。

Music Flow P5 不僅擁有現代感的外觀設計，更具有極佳輕便的特性，僅重 470克，讓消費者可輕鬆隨身攜帶，並提供極光黑、超跑紅、青檸綠三色，青春酷炫的設計是出門與好友派對的最佳夥伴。

Music Flow Bluetooth 專屬APP讓音樂更搖擺

搭配 LG 專屬「Music Flow Bluetooth」app，透過手機「搖聲一變」，不論是重節拍的搖滾音樂，或是舒適輕柔的爵士樂，只要透過搖動手機，都能立即將音樂傳送播放；同時，「Music Flow Bluetooth」app 更支援 Dual Play 雙喇叭配對立體聲模式，只要連結兩台 Music Flow 產品，不論是 Sound360 或是 Music Flow P5，都能相互配對成左右聲道，輕易享受立體環繞所帶來的震撼感受，體驗絕佳的音樂品質。此外，LG Sound360 更支援 NFC 播放功能，只要手機開啟 NFC 功能，將手機輕輕滑過 Sound360，即可立即享受 Sound360 所帶來的音樂饗宴。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2013年營收達531億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動通訊、冷氣空調、洗衣機及冰箱製造商的領導廠商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com/tw。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、電子看板與商用顯示器等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 OLED TV 等先進技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者體驗智慧型電視科技的完整效益。LG 承諾將以曾獲獎項加持的4K OLED TV、ULTRA HD TV與webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站 www.LG.com。