We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 全新智慧藍牙揚聲器 Sound360 與 Music Flow P5
【2016年01月20日，台北訊】台灣 LG 電子宣佈推出智慧藍牙揚聲器 Sound360 及 Music Flow P5，讓消費者不論何時何地，都能享受音樂帶來的美好生活。LG Sound360 具有美型圓弧瓶身設計，可連續播放音樂 20小時，從早晨泡咖啡吃早餐，到睡前看書休息，Sound360 用美妙的跳動音符，點綴每天最愉悅的生活情調；輕巧適合攜帶的 Music Flow P5，適合在周末與三五好友出外旅行，或搭配春節九天連續假期，無線串流音樂為郊遊或旅行打造最最 FUN 肆的音樂派對。LG Sound360 在台推出牛奶白、草莓紅兩色，建議售價 $6,990，新春特惠價 $5,990，購買即贈 KK BOX 90天免費體驗卷；LG Music Flow P5 共有極光黑、超跑紅、青檸綠三色，建議售價 $3,990，新春特惠價 $2,990，購買即贈 KK BOX 30天免費體驗卷。
台灣 LG 電子家庭娛樂產品部協理金祥均表示：「現代人生活壓力大，音樂已成為多數人必需品，透過享受動聽的音樂，來舒緩與放鬆緊張的情緒。為讓更多消費者可以隨時隨地享受音樂帶來的美好，LG 因應趨勢推出全新產品 Sound360 及 Music Flow P5，讓聆聽音樂無界限，打造長時間 FUN 肆歡樂的音樂盛宴。此外，Sound360 及 Music Flow P5 具備獨特的外型，與繽紛的色系，完美提升消費者生活品味，展現最出色的態度。」
台灣 LG 電子宣佈推出智慧藍牙揚聲器 Sound360 及 Music Flow P5，讓消費者不論何時何地，都能享受音樂帶來的美好生活。
超高電池續航力 打造專屬音樂生活品質
LG 全新智慧藍牙揚聲器 Sound360 將電池續航力大大提升，打造一整天 Non-Stop 的音樂盛會，配備 5,200mAh 超大容量電池，可支援連續播放高達 20小時，讓消費者一整天都能品嘗音樂帶來的好心情，冬晨緩緩醒來搭配咖啡香，慵懶爵士樂開啟美好的一天；悠閒午後在公園散步，花香搭配著 Bossa Nova，舒緩緊張的工作情緒；睡前書香與茶香，搭配藍調歌手的節拍起伏，為一天劃下完美句點；週末不妨轉化心情，帶著 Music Flow P5 去旅行，支援連續播放 15小時，FUN 肆搖滾樂或律動節奏的舞曲電音，帶領消費者 HIGH 翻週末假期，打造最熱力四射的奔放活力。
LG Sound360 將電池續航力大大提升，打造一整天 Non-Stop 的音樂盛會，配備 5,200mAh 超大容量電池，可支援連續播放高達 20小時。
帶著 Music Flow P5 去旅行，支援連續播放 15小時，FUN 肆搖滾樂或律動節奏的舞曲電音，帶領消費者 HIGH 翻週末假期，打造最熱力四射的奔放活力。
360度極致立體音效結合自動音效調校 營造室內音樂青春派對
LG 智慧藍牙揚聲器提供絕佳完美音質，Sound360 搭載獨特 360度立體音場設計，聲音飽滿且能均勻擴散於空間中，在任何角度都能感受音樂的完美表現，並帶來清晰且平衡的絕佳音樂體驗，宛如親臨現場聆聽般動人，讓消費者自然沉浸在舒適且高雅的音樂氛圍中；Music Flow P5 則提供完美中、高音的音樂表現，將音樂旋律中的音調完整呈現，帶來動感的音樂節奏，營造出歡樂的派對氛圍。此外，Sound360 及 Music Flow P5 都搭載 LG 獨創的 Sound Engine 自動音效調教技術，在音樂播放中即時調校，使高、中、低音都能平衡表現，同時也能將高音與低音效果增強，打造最極致的行動音樂體驗。
LG 智慧藍牙揚聲器搭載獨創的 Sound Engine 自動音效調教技術，在音樂播放中即時調校，使高、中、低音都能平衡表現，同時也能將高音與低音效果增強，打造最極致的行動音樂體驗。
Sound 360獨特圓弧瓶身設計 Music Flow P5繽紛色彩 讓音樂更添品味
LG 不僅帶給消費者絕佳的音樂享受，更以獨特的外型設計與多樣的色系提供，自然且完美融入消費者各式生活情境中，LG Sound360 採用圓弧瓶身設計，如同花瓶一般具有獨特品味，並提供牛奶白、草莓紅兩色，不管是在餐桌上、客廳中或臥室裡都能完美成為居家裝飾物，為家中更增添質感；Music Flow P5 不僅擁有現代感的外觀設計，更具有極佳輕便的特性，僅重 470克，讓消費者可輕鬆隨身攜帶，並提供極光黑、超跑紅、青檸綠三色，青春酷炫的設計是出門與好友派對的最佳夥伴。
LG Sound360 採用圓弧瓶身設計，如同花瓶一般具有獨特品味，並提供牛奶白、草莓紅兩色，不管是在餐桌上、客廳中或臥室裡都能完美成為居家裝飾物，為家中更增添質感。
Music Flow P5 不僅擁有現代感的外觀設計，更具有極佳輕便的特性，僅重 470克，讓消費者可輕鬆隨身攜帶，並提供極光黑、超跑紅、青檸綠三色，青春酷炫的設計是出門與好友派對的最佳夥伴。
Music Flow Bluetooth 專屬APP讓音樂更搖擺
搭配 LG 專屬「Music Flow Bluetooth」app，透過手機「搖聲一變」，不論是重節拍的搖滾音樂，或是舒適輕柔的爵士樂，只要透過搖動手機，都能立即將音樂傳送播放；同時，「Music Flow Bluetooth」app 更支援 Dual Play 雙喇叭配對立體聲模式，只要連結兩台 Music Flow 產品，不論是 Sound360 或是 Music Flow P5，都能相互配對成左右聲道，輕易享受立體環繞所帶來的震撼感受，體驗絕佳的音樂品質。此外，LG Sound360 更支援 NFC 播放功能，只要手機開啟 NFC 功能，將手機輕輕滑過 Sound360，即可立即享受 Sound360 所帶來的音樂饗宴。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2013年營收達531億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動通訊、冷氣空調、洗衣機及冰箱製造商的領導廠商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com/tw。
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、電子看板與商用顯示器等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 OLED TV 等先進技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者體驗智慧型電視科技的完整效益。LG 承諾將以曾獲獎項加持的4K OLED TV、ULTRA HD TV與webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站 www.LG.com。
- 上一步
LG x 台灣大哥大 新年獨家好禮活動 18/01/2016
- 下一步
LG V10 新色再出擊！「湖光藍」在台上市 28/01/2016
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/20160120-lg-sound360-music-flow-p5.html isCopied
paste