LG V10 新色再出擊！「湖光藍」在台上市

【2016年1月28日，台北】史上最強攝錄旗艦 LG V10 新色再出擊！為提供消費者更多「出色」的新選擇，LG 推出春節新色「湖光藍」，為歲末年終的忙碌生活，帶來最療癒的心情。LG V10 具備引領業界的多媒體功能，搭載首創 Manual Mode 攝錄專業模式，讓消費者在即將到來的春節九天連續假期中，不管與好友出外遊玩或與家人吃團圓飯，都能完美捕捉歡聚時刻；同時，LG V10 搭配 32 bit Hi-Fi 數位類比轉換器，提供絕佳的音樂品質，讓消費者在假期中也能享受動人的音樂，增添歡樂氣氛。LG V10 春節新色「湖光藍」，建議售價 NT$23,900，2/1 於中華電信獨家開賣，購買即贈「原廠電池充電組」。

台灣 LG 電子通信市場行銷部協理鄭相天表示：「LG V10 自上市以來，以強大的多媒體功能，打造前所未有的行動影音生活，全球消費者有目共睹。除了規格上帶來全新的突破外，LG 更期望在機身外觀上帶給消費者完整且多樣的選擇，因此繼聖誕跨年節慶推出「湛海藍」與「雅緻米」唯美雙色後，今年春節再接再厲推出療癒色系「湖光藍」，讓購機選擇更多樣，期盼在即將來臨的春節中，為消費者帶來新年新氣象。」

LG 期望在機身外觀上帶給消費者完整且多樣的選擇，因此繼聖誕跨年節慶推出「湛海藍」與「雅緻米」唯美雙色後，今年春節再接再厲推出療癒色系「湖光藍」。

史上最強攝錄旗艦 LG V10 新色再出擊！為提供消費者更多「出色」的新選擇，LG 推出春節新色「湖光藍」，為歲末年終的忙碌生活，帶來最療癒的心情。

LG V10 春節新色「湖光藍」，建議售價 NT$23,900，2/1於中華電信獨家開賣，購買即贈「原廠電池充電組」。

LG V10新色「湖光藍」營造出色品味營造療癒心境

LG V10 在外觀設計上具有不凡的質感與品味，典雅的機身更擁有堅韌耐用的特性。為提供消費者多元的色系，在春節來臨之前，推出療癒新色「湖光藍」。「湖光藍」擁有如湖水般撫慰人心的淡藍色，營造出平靜沉穩的氣質，為忙碌的歲末年終生活，增添些許安定感，撫平疲憊的心情。同時相機鏡頭更有如淡藍鑽石般，展現最有自信的閃亮色彩，並完美搭配沉穩的流光銀色邊框，帶領行動生活美學更上一層樓。此外，LG V10 擁有獨特第二個人化螢幕，不僅可在第二螢幕上自訂個人化應用程式，更能打造專屬的個性化簽名，讓外觀上更添個人特色。

LG V10 在外觀設計上具有不凡的質感與品味，典雅的機身更擁有堅韌耐用的特性，為提供消費者多元的色系，在春節來臨之前，推出療癒新色「湖光藍」。

「湖光藍」擁有如湖水般撫慰人心的淡藍色，營造出平靜沉穩的氣質，為忙碌的歲末年終生活，增添些許安定感，撫平疲憊的心情。

LG V10 相機鏡頭更有如淡藍鑽石般，展現最有自信的閃亮色彩，並完美搭配沉穩的流光銀色邊框，帶領行動生活美學更上一層樓。

LG V10極致多媒體功能 捕捉春節連假美好瞬間

九天春節連續假期，是與家人好友出外踏青的絕佳時機，不妨帶上最強攝錄旗艦 LG V10 去旅行，紀錄假期最歡樂的時光。LG Ｖ10 具備獨創的 Manual Mode 攝錄專業模式，透過手動調整 ISO 值與白平衡等設定，最適合與好友或家人探索美麗秘境，無論是日月潭的湖光景致、阿里山上的日出曙光，或九族櫻花祭的絢麗多姿，新春美景盡收眼底，素人也可以拍攝出大師級作品；此外，LG V10 首創的雙前置鏡頭設計，能打造超廣角 120度自拍視野，最適合春節時與全家族團圓聚餐，或與家鄉好友相聚聯繫感情時，一次將所有人通通收錄，即時上傳即時分享。

春節連續假期出外旅遊時，若擔心塞車掃興，不妨來首動人的音樂轉換心情。LG V10 搭載 32 bit Hi-Fi數位類比轉換器，為行動生活打造絕佳的音樂饗宴，同時隨機附贈由專業耳機品牌 AKG，所協助研發的 Quad Beat 3 高音質耳機，完美呈現最飽滿渾厚的低音表現及明亮清晰的高音效果，將真實音域豐富展現，彷彿親臨演唱會或派對現場般地震撼。

LG V10跨界結合拉花冠軍林東源 鼓勵消費者追求自我不放棄

LG V10 秉持 Be You 的理念，攜手台灣咖啡拉花冠軍林東源，鼓勵消費者追求自我不放棄。台灣第一咖啡拉花達人林東源為了創造出最美麗的拉花，跑遍世界各地學習，只為了最單純的咖啡信念，19年來每天不斷堅持練習 16個小時，最終綻放出最獨一無二的蝴蝶拉花。因此，LG 與林東源共同演繹 Be You 精神，自1月5日廣告影片上線以來，廣受網友熱烈討論，並已累積突破百萬點擊率，為 LG V10 再創新話題。

LG V10 跨界結合台灣第一拉花達人林東源，用台灣第一的專業，在世界展翅高飛：https://www.youtube.com/watch?v=KHIgyCHrSEM

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。