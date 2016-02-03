LG Pocket photo 3.0系列 新年迎接新朋友 超萌LINE FRIENDS熊大限定版 情人節甜蜜上市 買就送專屬Popo相本 幸福紀錄溫暖相伴

【2016年02月03日，台北訊】甜蜜浪漫的西洋情人節即將來臨，台灣 LG 電子宣布推出 LG Pocket photo 3.0 LINEFRIENDS 熊大限定版，將風靡全球的超萌熊大與旗下熱門明星商品結合，為消費者提供最佳的情人節禮物選擇！延續 LG Pocket photo 3.0 系列纖薄輕巧的特色，重量僅 221公克、機身僅 2cm高，讓情侶們隨身攜帶出遊也毫不感受到額外的負擔；而隨拍隨印、即分享的樂趣，更為旅行增添許多美妙專屬的回憶及情境。此外，LG LINEFRIENDS 熊大限定版搭配呆萌可愛的熊大造型專用袋及逗趣的熊大表情貼紙，讓女孩可以隨心情改變 Popo 的機身造型，在各種場合使用，都能快速成為眾人羨慕的焦點，感受男友貼心寵溺的愛意。LG Pocket photo LINE FRIENDS 熊大限定版歡樂好友價 NT$5,990元，即日起至2月29日前購買，就送 Popo 情人節相本一只，珍藏與情人間最甜蜜幸福的時刻。

台灣 LG 電子家庭娛樂產品部協理金祥均表示：「LG Pocket photo 自推出以來即在口袋相印機市場扮演領導的地位，為持續帶給消費者驚喜的感動，LG 結合時下年輕人最喜歡的卡通人物，推出 LINE FRIENDS 熊大限定版，讓準備度過一個美滿情人佳節的消費者們，能擁有最甜蜜可愛的禮物。同時我們觀察到智慧型手機已成為隨身相機，但許多消費者不只照相，更希望透過實體相片來保存記憶裡的美好時刻，LG Pocket photo 正能滿足消費者需求，隨拍即印的風潮將更加擴大席捲。」

LG Pocket photo LINE FRIENDS 熊大限定版歡樂好友價 NT$5,990元，即日起至 2月29日前購買，就送 Popo 情人節相本一只，珍藏與情人間最甜蜜幸福的時刻。

女孩們的口袋必備清單 超無辜LINE FRIENDS熊大限定版Popo上市

LINE FRIENDS 熊大每次出現都能輕易融化大批女性消費者，這次更一躍成為 LG 最新推出的 Pocket photo 限定版主角，隨時陪伴在女孩身旁，記錄每次甜蜜時光。因應情人節將至，LG 推出最暖心的 Pocket photo LINE FRIENDS 熊大限定版，包含 LINE 熊大造型 Popo 專用袋及可愛熊大表情貼紙，通通於超萌 LINE FRIENDS 禮盒中一次擁有！除了呆萌的熊大機身，喜歡多變造型的女孩，更可以將可愛熊大表情貼紙貼於機身上，貼紙可依照每天心情重複使用，任意變換自已專屬的熊大造型。而透過 LG Pocket photo app 進行照片編輯，還可製作出一張張多彩豐富的照片，內建超過 30種適合情人或朋友的內建圖框，滿足消費者在不同情境的需求，既可輕鬆展現浪漫的公主情懷、亦可簡單轉換成女孩們間最私密的對話與回憶。

喜歡多變造型的女孩，可以將可愛熊大表情貼紙貼於機身上，貼紙可依照每天心情重複使用，任意變換自已專屬的熊大造型。

即編、即印、即貼、即分享四大特色 精美相本化身冬季最溫暖禮物

手做禮物最能打動人心，除了向最愛的人獻上最可愛的熊大限定版 Popo 之外，製作一本專屬的情人節相本更能為自己的貼心舉動大大加分。此外，LG Pocket photo 隨拍隨印，只要輕搖你的智慧手機 (目前此功能適用於 Android 系統手機)，搭配專屬 Zink 相紙，完全無需額外添購墨水和色帶，就能將美好回憶化作一張張色彩鮮艷的甜蜜照片，大大減低手做耗時的刻板印象。LG Pocket photo 編輯功能多元，搭配超強 App，多種濾鏡及分割效果可為相片製造更多創意；而透過列印在相片上的專屬 QR code，還可隨時與朋友分享心情，不論相隔多遠的親人們都能同步感受到喜悅幸福的氛圍。凡於活動期間內購買 LG Pocket photo LINE FRIENDS 熊大機，即可獲得精美相本一只，共可收藏六十張相片，讓消費者隨心所欲的製作自己最有創意的照片，並寫下真摯的甜言蜜語，在寒冷的情人節中為喜歡的人送上溫暖的情意。除了 LINE FRIENDS 熊大機，還有 Hello Kitty 限定版可供選擇，粉嫩亮麗的外型實現女孩們盡情展現浪漫公主風的願望，在情人節中更顯甜蜜。

LG Pocket photo 隨拍隨印，只要輕搖你的智慧手機，搭配專屬 Zink 相紙，完全無需額外添購墨水和色帶，就能將美好回憶化作一張張色彩鮮艷的甜蜜照片。

LINE 熊大限定版禮盒，超級可愛的熊大皮套可以保護你最喜歡的 LINE 熊大限定版 PoPo 及收藏隨身小物唷！

LG Pocket photo 口袋相印機情人節限定活動

● 活動時間：2016年01月01日起至02月29日止。

● 活動辦法：於活動期間購買 LG Pocket photo 3.0 口袋相印機，就送 Popo 情人節相本 (數量有限，送完為止)，還可以參加「還本樂金週週抽，全額免費月月送」抽獎活動。

● 指定機型：

LINE FRIENDS 熊大限定版 PD239SF (NT$5,990)

Hello Kitty 限定版 PD239SP (NT$5,490)

璀璨金 PD239G (NT$5,490)

甜心粉 PD239PH / 陽光藍 PD239BH / 優雅白 PD239WH / 淘氣黃 PD239YH (NT$4,990)

● 活動官網：http://www.lg.com/tw

LG Pocket photo LINE FRIENDS 熊大限定版規格表

● 型號：PD239SF

● 建議售價：$5,990

● Bluetoothv：4.0

● NFC Tagging：有

● 解析度：313 x 600dpi

● 速度：60秒

● 電池類型：Li-Polymer (7.4V，500mA)

● 充電時間：1小時

● OS 支援列印：Android、iOS

● 社群網站：Facebook、Twitter

● 相框：有

● 分隔照片：有

● 照片檔案格式：JPEG、PNG

● 機身尺寸 (寬 x 高 x 深)：76 x 126 x 20mm

● 機器重量：221g

● 內容物：熊大限定版皮套、熊大可愛表情貼紙

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2013年營收達531億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動通訊、冷氣空調、洗衣機及冰箱製造商的領導廠商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com/tw。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、電子看板與商用顯示器等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 OLED TV 等先進技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者體驗智慧型電視科技的完整效益。LG 承諾將以曾獲獎項加持的4K OLED TV、ULTRA HD TV與webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com。