台灣 LG 援助南台地震災區居民重建家園

【2016年2月8日，台北訊】南台灣 6日凌晨發生規模 6.4 地震，造成房屋倒塌及民眾傷亡，各界紛紛慷慨解囊，台灣 LG 集團總計將捐出新台幣五百萬元予台南市政府社會局救助金專戶，期望能幫助災民度過難關。同時，台灣 LG 電子為協助南台地震受災戶重建家園所需，宣布凡台南及高雄地區受災戶之 LG 家電可提供免費服務，包含免費家電檢測，並免收取家電維修的勞務費用，請洽災區之 LG 直營服務站，希望幫助受災戶早日恢復日常生活機能。

台灣 LG 電子深耕台灣多年，將企業救災化作實際行動，針對台南及高雄地震災區提供家電商品損壞維修服務優惠，即日起至 3/31，凡台南及高雄地震災區居民所購買之 LG 家電商品因本次南台地震而損毀進行維修者，維修勞務費用全部免費；家電零件維修部分，零件費用低於 2,000元以下全部免費、超過 2,000元以上提供七折優惠，受災戶可透過免付費服務專線 0800898899 直接與 LG 服務聯繫。LG 服務中心為全國第一家通過 SGS ISO 9001 認證家電服務商，春節期間即使是非上班時間，消費者也可利用語音系統留言，LG 服務中心將會儘速回覆，提供家電服務協助。

台灣 LG 電子將秉持企業社會責任，持續關注災情，協助災區重整，期望可以透過企業力量，陪伴大家一起度過這最艱難的時刻。更希望受災戶能早日回歸正常生活軌道，也願逝者安息、傷者康復、生者平安。

【關於LG電子】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。