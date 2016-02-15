LG 首支超級盃廣告 LG OLED TV 好萊塢巨星連恩•尼遜演繹來自未來的電視科技

【2015年02月05日，台北訊】在這場大賽開打之前，LG 電子 (LG) 發布了首支超級盃廣告，由票房巨星連恩•尼遜 (Liam Neeson) 與新系列 LG SIGNATURE OLED TV 合作。這支廣告由執行製作雷利•史考特和導演傑克•史考特這對父子檔合作，展現了 LG 的一貫承諾 - 將未來的電視帶給今日的消費者。

LG 電子發布了首支超級盃廣告，由票房巨星連恩·尼遜與新系列 LG SIGNATURE OLED TV 合作，在 LG 最新旗艦款 OLED TV — 一張極致優雅、令人讚嘆的超薄玻璃面板上，以完美純黑、無與倫比的對比度及真實的色彩。

這支廣告由執行製作雷利·史考特和導演傑克·史考特這對父子檔合作，展現了 LG 的一貫承諾 -將未來的電視帶給今日的消費者。

這支廣告將著重在 LG 如何以革命性 OLED TV 技術，把未來的家庭娛樂趨勢帶給今日的消費者，重點在 LG 最新旗艦款 OLED TV — 在一張極致優雅、令人讚嘆的超薄玻璃面板上，以完美純黑、無與倫比的對比度及真實的色彩，完整呈現出 OLED 技術的優越畫質，唯有 OLED 技術才能造就這種獨特的鏡面顯像設計 (Picture-on-Glass) 美學。

知名導演也是該廣告的執行製作雷利•史考特說：「這是一支強而有力，關於成為革新領導者並且能夠創造明日科技的的動態短片。」

廣告中扮演 "來自未來的人" 的連恩•尼遜，身負將未來電視提供給今日世界欣賞的重責大任，就如同 LG 在 OLED TV 領域的持續開拓創新，讓消費者能有更好的視覺饗宴。連恩•尼遜表示：「我的角色是來自未來的神秘男人，經由時空旅行回到現在的世界，帶著一個非常重要的任務，同時也呈現出我們內心對未來渴求的那份好奇心。」這支 LG 廣告由傑克•史考特導演，他表示：「我們的目標是創造你前所未見的世界，用 OLED 打造的獨一無二的世界。」

LG 的廣告借重了兩位好萊塢大人物雷利•史考特和傑克•史考特的專業知識和創造力，除了獲獎的電影作品，他們的廣告片也相當知名，兩位皆在過去的擁有相當成功的大作，其中包括雷利•史考特於 1984年為麥金塔電腦所製作的廣告，以及傑克•史考特的出色廣告片 — 百威啤酒的 "迷途小狗" (Lost Dog)。

LG 的廣告借重了兩位好萊塢大人物雷利·史考特和傑克·史考特的專業知識和創造力，除了獲獎的電影作品，他們的廣告片也相當知名，兩位皆在過去的擁有相當成功的大作。

連恩•尼遜繼在上一季被稱為 YouTube 上最多觀看次數的超級盃廣告 - 著名的部落衝突 (Clash of Clans) 廣告之後，這將是他的第二支超級盃廣告，為他不斷增加的娛樂圈黃金履歷再添一筆。繼連恩•尼遜和雷利•史考特上次在 2005年的動作片王者天下 (Kingdom of Heaven) 共同合作後，這次合作最新 LG 廣告保證將同樣精采。連恩•尼遜說：「雷利和傑克是個了不起的創意團隊，我完全不必擔心這部廣告的成果。」

屢獲殊榮的 LG SIGNATURE 全新系列中的 OLED TV 最近被 Engadget 網站評為 2016年 CES 官方最佳獎項 (Official Best of CES® 2016) 中的最佳電視產品，不僅是因為驚人的畫質，也因為其美學設計，頂尖的 OLED 面板具有不可思議的薄度 (約十分之一英寸)，採用半透明的玻璃背板及纖長前置 Sound Bar，呈現現代工藝和設計的傑作。

雷利•史考特說：「第一眼我就被它的外形所震驚—輕薄美麗，簡潔優雅。」

旗艦款 77型和 65型的獨特 LG OLED TV 擁有出色的對比度和色彩，以及 4K 超高解析度 (4K Ultra HD) 和高動態範圍影像 (HDR) 功能。由 UHD 聯盟認證的 Ultra HD Premium，該系列支援了由領先全球的廣播電視公司、電影製作公司和消費性電子產品製造商所制定公認的業界標準高動態範圍影像 (HDR) 格式，包括 HDR10 和杜比視覺™ (DolbyVision™) 技術，業界首例能相容於所有格式。

不像液晶顯示器的 LED 背光只能在螢幕上的局部暗部，獨創的自體發光面板讓螢幕中的每個像素都是一個獨立的發光體，可單獨開啟及關閉，因此即使有明亮的物體與深暗部位相鄰，OLED TV 也能呈現明快鮮豔的色彩和豐富的暗部細節，不像一般液晶電視會因為漏光而出現光暈效果。

廣告中在引人注目的 LG 全新系列 SIGNATURE 帶領之下，2016年 LG OLED TV 的陣容包含四款共八種型號，每款都搭載 LG 全新 webOS 3.0 智慧型電視平台，配備先進的新功能，使得 LG 電視包括廣播電視、串流服務和外接設備等的內容找尋與切換更簡易與快速。

LG Man From The Future Full Commercial |OLED TV 連結：https://www.youtube.com/watch?v=PzLfPx-8OuM

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com/tw。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、電子看板與商用顯示器等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 OLED TV 等先進技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者體驗智慧型電視科技的完整效益。LG 承諾將以曾獲獎項加持的4K OLED TV、ULTRA HD TV與webOS TV來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com。