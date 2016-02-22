LG G5 首款模組化智慧型手機公開亮相

【2016年2月21日，巴塞隆納】LG 電子今日發表萬眾矚目的智慧型手機 LG G5，全新設計除了擁有可滑出拆卸式電池的時尚金屬機身之外，模組化 Modular Type 設計也提供更出色的智慧手機體驗。G5 能夠搭配許多 LG Friends 系列選配裝置，轉換為數位相機、Hi-Fi 播放器與其他多種個人智慧裝置。

LG G5 具備時尚的鋁合金金屬機身設計，以及能瞬間將用過的電池更換為充飽電的可滑出拆卸式電池，在視覺體驗上帶來遠超過上一代旗艦機皇 G4 帶給消費者的震撼。

第一，G5 的 135度超廣角鏡頭讓消費者能在標準鏡頭與廣角鏡頭間做選擇，決定是否要將更多景色囊括進影像中；第二，透過 Always-on 待機螢幕，無需喚醒 LG G5 便能快速取得時間、日期、聯絡人等即時通知；第三，智慧型手機 5.3吋顯示面板搭載 3D Arc Glass 微曲弧形玻璃，創造出柔和的曲面，並透過先進的 microdizing 過程讓電鍍鋁處理提昇到全新的境界，呈現出更平滑多彩的金屬表面。

此外，LG G5 的絕緣天線以隱藏式設計的方式融入金屬機身當中而不破壞金屬外殼的無縫外觀；LG 的設計師透過加入閃亮切割 (Shiny Cut) 邊緣，將金屬機身的概念更進一步呈現，並且增加對比感和更好的「手感」。

LG 電子今日發表萬眾矚目的智慧型手機 LG G5，全新設計除了擁有可滑出拆卸式電池的時尚金屬機身之外，模組化 Modular Type 設計也提供更出色的智慧手機體驗。G5 能夠搭配許多 LG Friends 系列選配裝置，轉換為數位相機、Hi-Fi 播放器與其他多種個人智慧裝置。

LG G5 具備時尚的鋁合金金屬機身設計，以及能瞬間將用過的電池更換為充飽電的可滑出拆卸式電池，在視覺體驗上帶來遠超過上一代旗艦機皇 G4 帶給消費者的震撼。

LG 首款模組化智慧型手機

LG 創新的模組化 (Modular Type) 設計能讓 LG G5 輕易轉換為數位相機、Hi-Fi 播放器與其他各種個人化智慧科技裝置，並且更是世上首次保留了傳統可替換式電池設計，並將其融合至全金屬一體成型機身中。

● LG CAM Plus

LG CAM Plus 是款可裝置於抽取式電池插槽中的多功能相機模組，提供專業單眼相機的舒適握感及便捷操作。LG CAM Plus 提供相機開關鍵、快門、錄影、Zoom in/out 轉盤、LED 顯示等實體按鈕與舒適手握感。同時也提供只能在單眼相機裡才能找到的直覺化自動對焦與曝光鎖定功能。當專業相機模組安裝於 LG G5 時，能提供 1,200mAh的額外電量，延長拍攝時間，並帶來更多樂趣。

LG CAM Plus 是款可裝置於抽取式電池插槽中的多功能相機模組，提供專業單眼相機的舒適握感及便捷操作。LG CAM Plus 提供相機開關鍵、快門、錄影、Zoom in&out 轉盤、LED 顯示等實體按鈕與舒適手握感。

● LG Hi-Fi Pluswith B&O PLAY

LG Hi-Fi Plus with B&O PLAY 是 LG 為滿足希望在智慧型手機上聽見與一般只能在高級音響設備上聽到的高級音質的消費者，而特別與 B&O Play 一同開發的創新可攜式高傳真數位類比轉換器 (Hi-Fi DAC) 音樂播放器。LG LG Hi-Fi Plus 的出色之處在於其極簡高雅的北歐設計以及頂級的音效技術。除了先前在 V10 上推出的 32-bit Hi-Fi DAC 高傳真數位類比轉換器所內嵌的升頻 (upsampling) 的技術外，LG Hi-Fi Plus 也實際支援 32-bit、384KHz 的高音質音源回放。LG Hi-Fi Plus 除了能和 LG G5 結合使用之外，也可透過與智慧型手機或 PC 連線，作為獨立高傳真數位類比轉換器使用。

LG Hi-Fi Plus with B&O PLAY 是 LG 為滿足希望在智慧型手機上聽見與一般只能在高級音響設備上聽到的高級音質的消費者，而特別與 B&O Play 一同開發的創新可攜式高傳真數位類比轉換器 (Hi-Fi DAC) 音樂播放器。

超廣角鏡頭與先進的使用者體驗

LG 身為智慧型手機相機久負盛名的領導品牌，LG G5 配置兩個後相機：標準的 78度鏡頭以及現今智慧型手機中拍攝角度最廣的 135度超廣角鏡頭。其中 135度超廣角鏡頭能提供比其他智慧型手機相機更加寬廣 1.7倍的視角，更超出肉眼視角 15度。使用 135度超廣角鏡頭能讓使用者輕易拍攝更多景物、更高的建築，以及人數更多的團體照，而無需再自行遠離拍攝物。

LG G5 內建更多強大的相片效果，包括畫面凸顯、底片效果，以及自動拍攝。畫面凸顯 (Pop-out Pictures) 功能結合了標準與廣角鏡頭所拍攝的影像，創造出藝術相框的效果；底片效果 (Film Effect) 能在影像上添加九種不同的模擬底片；而自動拍攝 (Auto Shot) 則是強化後的相機使用者體驗功能，能夠自動進行人臉辨識並拍攝出完美的自拍相片。

Always-on 待機螢幕 提升便利性

LG G5 上的 5.3吋 QHD IPS Quantum 顯示面板提供恆亮待機功能，這是 IPS 面板智慧型手機上的首創。在 LG V10 的第二個人化螢幕首先推出後，Always-on 待機螢幕功能已擴大延伸至主螢幕中，可持續顯示時間、日期與電池狀態，儘管螢幕處於休眠模式也一樣。這同時也表示消費者即使是身在重要的會議當中，或者手上已經沒有多餘的空間來操作手機，也能夠隨時一目了然的查看時間。

為將耗電降到最低，LG 重新設計了顯示螢幕的驅動 IC 記憶體與電量管理功能，這樣顯示螢幕的背光源便只會照亮整體顯示螢幕的一小部分。仰賴這種技術，Always-on 待機螢幕每小時僅需要 0.8% 的電池電量便能作業。在消費者每日高達 150次打開智慧型手機卻只是確認時間的狀況下，經過一天之後，LG G5 的 Always-on 待機螢幕將對當日的電池電量使用時間造成顯著性的差異。

日光清晰模式 (Daylight Mode) 是 LG G5 另一個先進的顯示功能，自動亮度技術能提供 G5 出色的戶外能見度。日光清晰模式也能檢測環境光源條件，並根據結果立即增加或調降顯示螢幕的亮度，最大亮度可達 850nits。就算消費者的雙眼尚未適應周圍不同的光線條件，G5 早已經準備好了。

眾多選配裝置

此次針對 G5，LG 推出了一套典範轉移的智慧型手機生態系 (ecosystem) — LG Playground。透過 LG Playground，LG 致力於強化與各合作夥伴的連結，引進各種設備與配套方案，充分發揮 LG Playground 的功能並將其效益最大化。

LG 推出一系列選配裝置作為生態系的一部份，並將其取名為 LG Friends，在提供超越傳統智慧型手機界限之新行動體驗的同時，也傳遞更多樂趣。

此次針對 G5，LG 推出了一套典範轉移的智慧型手機生態系 (ecosystem) — LG Playground。透過 LG Playground，LG 致力於強化與各合作夥伴的連結，引進各種設備與配套方案，充分發揮 LG Playground 的功能並將其效益最大化。

● LG 360 VR

LG 360 VR 為透過專用線路與 LG G5 連線的獨有虛擬實境眼鏡，能模擬從 2米外觀看 130吋電視的視覺。LG 360 VR 除了出色的外型設計外，同時還可摺疊，讓消費者能輕易攜帶，隨時隨地觀賞虛擬實境內容。有別於其他需要插入智慧型手機的 VR 裝置，LG 360 VR 僅重 118公克 (4.16盎司) 只有其他競品 VR 眼鏡重量的三分之一，並提供 639ppi 的解析度。LG 360 VR 同時相容於使用 LG 360 全景相機所擷取的 360度全景影音內容與所有的 Google Cardboard 內容。

LG 360 VR 為透過專用線路與 LG G5 連線的獨有虛擬實境眼鏡，能模擬從 2米外觀看 130吋電視的視覺。LG 360 VR 除了出色的外型設計外，同時還可摺疊，讓消費者能輕易攜帶，隨時隨地觀賞虛擬實境內容。

● LG 360 CAM

LG 360 CAM 為一架全方位 360度環景攝影機，裡面配有兩組 1,300萬畫素 200度廣角相機，並內建 1,200mAh 電池以及可以透過 microSD 卡進行擴充的 4G 記憶體。LG 360 CAM 能夠輕鬆的連結 LG G5，並讓消費者自行創造 360度全景影像。LG 360 CAM 運用三支麥克風錄製並呈現 2K 影片以及 5.1 環繞聲道，協助消費者毫不費力的創作高品質的 360度全景影音內容。同時透過與 Google 的合作，LG 360 全景相機拍攝的影像能夠上傳至 Google 街景系統與 YouTube360，增加與他人分享創意內容的樂趣。此外這些 360度全景影音內容同時能在 LG 360 VR，或其他可讀取 360度全景內容的智慧型手機或裝置中呈現。

LG 360 CAM 為一架全方位 360度環景攝影機，裡面配有兩組 1,300萬畫素 200度廣角相機，並內建 1,200mAh 電池以及可以透過 microSD 卡進行擴充的 4G 記憶體。

● LG Rolling Bot

LG Rolling Bot 是能如同球般滾動，並利用內建的 800萬畫素相機擷取影像與影片的選配裝置。Rolling Bot 不僅僅具備娛樂功能，更能夠用作居家安全系統及寵物照護，同時能與智慧家電相容成為居家中控遙控器。消費者能透過具備 Wi-Fi 功能的網路攝影機，在世界各處使用 LG G5 監控居家內部。

● LG Tone Platinum™

LG TONE Platinum™ (HBS-1100) 作為 LG TONE 系列的最新藍牙耳機，其出色的音質獲得 Harman Kardon® Platinum 評等。LG TONE Platinum™ 配有能將音質失真降到最低的平衡電樞單體設計，讓 LG TONE Platinum 能夠提供絕美的清晰純淨音質。另外，這還是全球首款配有 aptXTM HD 編解碼器的藍牙耳機，能在無線裝置中以無與倫比的音質提供無損壓縮的 24-bit 音源。

● H3 by B&O Play

H3 by B&O Play 是一具備主動降噪功能的高性能耳機，同時能夠與 LG Hi-Fi Plus 高品質的音效相融合。此為專為喜愛音樂的發燒友，以及將音質效能視作智慧型手機優先考量的消費者所設計，同時 H3 by B&O Play 能與所有 Android 智慧型手機相容使用。

● LG Smart Controller

透過 LG Smart Controller，能讓消費者輕鬆控制空拍機。運用 LG Smart Controller，消費者能即時透過 LG G5 檢視來自空拍機的影像串流，並透過 LG Smart Controller 上的操縱桿來操控無人駕駛的飛行器。

● LG Friends Manager

LG Friends Manager 為 LG G5 獨家功能，為能讓 G5 便利地與 LG Friends 連線的控制應用程式。LG Friends Manager 能自動偵測附近的 LG Friends 裝置，並且僅需三個簡單步驟便能快速連線，減少許多配對裝置的麻煩。

效能更高，效率更快

LG G5 帶來許多創新的設計，徹底改變現在的行動生活方式，例如：

● Qualcomm® Snapdragon™ 820 處理器

LG G5 配有強大且省電的 Qualcomm Snapdragon 820 處理器，能夠提供 64-bit 效能、Adreno 530 顯示晶片與低電量 Hexagon DSP 等功能，以及專為提供高解析度 DSLR 品質影像與進一步節電功能所設計的 Qualcomm Spectra™ 14-bit 雙影像訊號處理器。另外 Snapdragon 820 處理器具有內建的 X12 LTE modem，能支援最高 600 Mbps 的 Cat.12 下載速度，以及最高 150Mbps 的 LTE Cat.13 上傳速度。

與過去的 Snapdragon 810 相比，Qualcomm Technologies 最先進的 CPU 架構提供雙倍速度與節電效能。Adreno 530 顯示晶片展現快上 40% 的顯示效能，以及最高 40% 的節電效能。Snapdragon 支援 4K 拍攝與影片回放，並有著比 1080p 高出四倍的解析度，讓消費者能夠以驚人的精細度與清晰度觀賞並捕捉生活中的重要一刻。該處理器同時針對 VR 做了優化處理，能產生品質優良的影像畫面以及栩栩如生的色彩，以提供 G5 使用者終極的 VR 體驗。

● aptX™ HD： 24-bit 高傳真無線音源

LG G5 配有能支援藍牙傳遞 24-bit 音效的 aptX HD 編解碼器，能透過無線連線提供豐富且清晰的音質，並不會發生任何損耗。與 LG TONE Platinum 搭配時，消費者能體驗品質絕佳的高傳真音質，就如同聆聽原始音源一般。

● Qualcomm® Quick Charge™ 3.0

LG G5 提供 Qualcomm Quick Charge 3.0 快速充電功能。透過智慧演算法，Quick Charge 3.0 比上一代速度增進 27%，效率提高 45%。

● 低耗電定位估算 (LPLE) 技術

新增加的低耗電定位估算技術，讓 LG G5 具有絕佳的電池壽命。此解決方案透過改善定位式 App 的耗電量，將電池效率提升了 41.9%。

「全新的 LG G5 將鼓勵消費者重新探索行動生活的真實樂趣，」LG 電子行動通訊公司總裁暨執行長 Juno Cho 表示，「所謂的 LG G5 及 LG Friends，是 LG 內部無數專家持續追求智慧型手機領域革新與獨特可能性的結果。我想一旦消費者花點時間使用 LG G5，他們都會給予堅實的肯定。」

LG G5 主要規格

● 晶片組：Qualcomm® Snapdragon™ 820 處理器

● 顯示螢幕：5.3吋 QHD IPS Quantum 顯示面板 (2560 x 1440 / 554ppi)

● 記憶體：4GB LPDDR4 RAM / 32GB UFS ROM / microSD (可高達 2TB)

● 相機：後置主鏡頭 - 標準 1600萬畫素、廣角 800萬畫素

自拍前置鏡頭 - 800萬畫素

● 電池：2,800mAh (可拆卸)

● 作業系統：Android 6.0 Marshmallow

● 大小：149.4 x 73.9 x 7.7mm

● 重量：159g

● 網路：4G LTE / 3G / 2G

● 連線方式：Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / USB Type-C / NFC / Bluetooth 4.2

● 顏色：銀色 / 鈦黑色 / 金色 / 粉色

*規格可能隨著市場不同而有所變動

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。