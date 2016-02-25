全新K系列出擊！ LG K10 在台上市 絕佳品味完美呈現 生活探險輕鬆記錄

【2016年2月25日，台北訊】LG 全新 K系列手機出擊！台灣 LG 電子今天宣布推出 LG K10，搭載 5.3吋 HD 內嵌式觸控面板，並採用 LG 獨創 2.5D Arc Glass 微曲弧形玻璃螢幕，除了具備顯真明亮的色彩效果，流線型外觀更添質感；此外，機身外型設計採用如鵝卵石般的圓潤邊角及編織紋背蓋，打造最具現代感的工藝美學。LG K10 搭載 1,300萬畫素自動對焦主鏡頭及 500萬畫素自拍鏡頭，並結合獨特的自拍感應手勢、聲控快門及自拍補光模式，帶領消費者體驗自拍樂趣。LG K10 建議售價 $5,990，提供風尚藍、簡逸白兩種顏色選擇，3/1起於遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星開賣，首購即贈側邊透視感應皮套及螢幕保護貼乙組 (數量有限，送完為止)，打造最有型的行動生活體驗。

台灣 LG 電子通信市場行銷部協理鄭相天表示：「LG 為滿足不同消費族群在行動生活上的需求，特別打造全新 K系列手機，來回應年輕族群喜愛隨時記錄與分享生活探險，且注重外型的需求。因此，LG 特別推出全新 K10，不僅具備 LG 引領業界的相機技術、最具個性的機身設計，更擁有平實的價格，讓年輕消費者輕鬆擁有絕佳行動生活體驗。」

LG 全新 K系列手機出擊！台灣 LG 電子今天宣布推出 LG K10，搭載 5.3吋 HD 內嵌式觸控面板，並採用 LG 獨創 2.5D Arc Glass 微曲弧形玻璃螢幕，除了具備顯真明亮的色彩效果，流線型外觀更添質感。

LG K10 具備 500萬畫素的自拍鏡頭且支援自拍感應手勢，並結合獨家 Cheese Shutter 聲控快門，輕鬆享受自拍樂趣，同時具備補光模式，讓消費者無須擔心周遭光源不足。

獨特面板還原超高顯真 圓弧機身引領有「型」生活

LG K10 搭載 5.3吋 HD 內嵌式觸控面板，具備逼真的色彩效果及明亮的顯示，即使在戶外艷陽高照下，也能完美呈現畫面。同時，搭配獨家的 2.5D Arc Glass 微曲弧形玻璃螢幕，流線型的線條讓 5.3吋大螢幕更添質感；此外，邊角採鵝卵石般的圓潤設計，側面邊框無多餘按鍵，視覺與觸感上更顯簡潔精煉，背蓋具備獨特編織紋設計，外觀更顯不凡魅力。

LG K10 邊角採鵝卵石般的圓潤設計，側面邊框無多餘按鍵，視覺與觸感上更顯簡潔精煉，背蓋具備獨特編織紋設計，外觀更顯不凡魅力。

● 獨特微曲弧形面板 展現絕佳顯真色彩

配備 5.3吋 HD 內嵌式觸控面板，擁有清晰明亮的極致畫質，同時搭配 LG 創新 2.5D Arc Glass 微曲弧形螢幕，機身周邊較薄的設計讓手感握起來舒適且穩固，極窄螢幕邊框更讓螢幕可視範圍變大，美型外觀更顯時尚潮流，為消費者帶來不凡的行動生活體驗。

● 圓潤邊角設計 更顯獨特品味

機身設計擁有如鵝卵石般的圓潤邊框與邊角，同時搭配典雅的編織紋背蓋，不僅讓整體外型更顯時尚美型外，更提升使用上的絕佳握感與舒適度；機身邊框則採無按鍵設計，透過獨特 Knock Code 喚機解鎖與鏡頭下方的快捷鍵便可開機或拍照，大大地提升了使用上的便利性。

引領全新拍照趨勢 獨特語音聲控拍攝打造自拍樂趣

LG K10 提供給消費者最獨特的拍照體驗，具備 500萬畫素的自拍鏡頭且支援自拍感應手勢，並結合獨家 Cheese Shutter 聲控快門，輕鬆享受自拍樂趣，同時具備補光模式，讓消費者無須擔心周遭光源不足；主鏡頭則為 1,300萬畫素，具備輕點即拍與快速對焦功能，輕易捕捉移動中所見到的每一個珍貴時刻，並能透過獨特 QuickMemo+ 功能，即時編輯即時上傳，與家人好友分享自己的生活探險。

LG K10 搭載 1,300萬畫素主鏡頭，透過輕點即拍與快速對焦功能，即使正在溜滑板或騎腳踏車移動中，也能輕易捕捉精采瞬間。

● 多項實用自拍功能 打造最「Fun」的自拍樂趣

LG K10 的 500萬畫素自拍鏡頭支援 Cheese Shutter 聲控快門，及自拍感應手勢，引領全新自拍趨勢，只要透過說話或手勢，即可立即啟動自拍快門；同時透過螢幕上的補光模式，即使在昏暗的環境下，也能拍出完美自拍照。

● 出「攝」拍照體驗 捕捉專屬精采回憶

LG K10 搭載 1,300萬畫素主鏡頭，透過輕點即拍與快速對焦功能，即使正在溜滑板或騎腳踏車移動中，也能輕易捕捉精采瞬間；拍完照後還可透過獨家 QuickMemo+ 立即編輯，並即時上傳至社群媒體，與家人好友分享自己捕捉到的歡樂回憶。

效能卓越出眾 盡情享受行動生活

LG K10 搭載 1.14GHz 八核心處理器及雙卡雙待特色，讓行動效能更加倍，並加上 2,300mAh 可替換式電池，高效續航不斷電的特色，讓全天都能感受最充實的行動生活。此外，搭配 LG K10 獨家側邊透視感應皮套，消費者無須開蓋就能一指操控，行動效率最出色。

LG K10 搭載 1.14GHz 八核心處理器及雙卡雙待特色，讓行動效能更加倍，並加上 2,300mAh 可替換式電池，高效續航不斷電的特色，讓全天都能感受最充實的行動生活。

● 1.14GHz 八核心處理器

高效性能的處理器，打造流暢的行動體驗。

● 2,300mAh 可替換式電池

可替換式電池設計，即使長時間使用也不斷電。

● 雙卡雙待

LG K10 支援雙卡雙待，滿足消費者的多門號需求，生活效率加倍。

● 側邊透視感應皮套

LG K10 專屬側邊透視感應皮套有別以往直立式手機保護套，不須開蓋即可透過側邊操控，不僅可立即查看時間與訊息通知，更可一指滑動來接聽電話，行動生活更加便利。

LG K10 專屬側邊透視感應皮套有別以往直立式手機保護套，不須開蓋即可透過側邊操控，不僅可立即查看時間與訊息通知，更可一指滑動來接聽電話，行動生活更加便利。

LG K10規格表

● 顏色：風尚藍、簡逸白

● 尺寸：146.6 x 74.8 x 8.8mm L*W*D

● 重量：140g

● 顯示器：5.3吋 HD 內嵌式觸控顯示器

● 處理器：Media Tek MT6753 1.14 GHz Octa core 八核心處理器

● 作業系統：Android™ 6.0 Marshmallow

● SIM卡類型：Dual Nano SIM (雙卡雙待)

● 儲存空間：ROM - 16GB、RAM - 2GB

● 擴充槽：microSD™ 記憶卡 (最高支援 32GB, 需另購)

● 通訊協定：4G LTE - FDD 700/850/900/1800/2100/2600

Cat.4

TDD 2300

● 相機：主鏡頭 - 1,300萬畫素

自拍鏡頭 - 500萬畫素

補光模式、Gesture Shot 自拍感應手勢、Cheese Shutter 聲控快門、Tap & Shot 輕點即拍

● 電池：2,300 mAh 可替換充電式鋰電池

● 其他功能：Knock Code喚機解鎖、QuickMemo+、Rear Key 快捷鍵、FM 收音機

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。