【聲明稿】LG真善美Smart淨速型直驅變頻直立式洗衣機面板銘牌文字誤植聲明

聲明稿

針對2016年1月上市之LG真善美Smart淨速型直驅變頻直立式洗衣機面板銘牌文字誤植，台灣LG電子特此聲明如下：

一、 LG真善美Smart淨速型直驅變頻直立式洗衣機型號WT-D156SG、WT-D156VG、WT-D166WG、WT-D166VG、WT-D176SG、WT-D176VG共六款，產品面版銘牌印刷文字將「筒槽清潔」誤植為「筒槽殺菌」。

二、 LG產品皆通過品管測試，面板銘牌文字誤植並不影響產品功能及品質，消費者可放心使用。惟因真善美系列筒槽清潔與蒸善美系列筒槽殺菌功能實有差異，為免消費者混淆，本公司提供以上六款洗衣機產品之面板銘牌文字更正服務。歡迎消費者與LG客服聯繫，LG服務人員將協助免費到府檢查與更換。

三、 面板銘牌文字更正申請期間：即日起~2016年5月底

四、 面板銘牌文字更正申請方式：

1. LG電子24小時免付費專線： 0800-898-899

2. LG官網：https://www.lg.com/tw/support/repair-service/schedule-repair

LG台灣官網>售後服務與維修>維修服務 (故障內容描述請輸入[面板銘牌文字更正] )

五、 台灣LG電子的經營理念一直秉持為顧客創造價值，感謝廣大台灣消費者的支持，LG未來也將持續以專業及熱情，為消費者提供最好的服務。

台灣樂金電器股份有限公司 敬上