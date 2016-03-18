LG TWIN Wash 全球首創一機雙洗分類洗淨 雙倍效率 LG Styler 市場首見一機多用 衣物管家提供品味好生活

【2016年03月18日，台北】台灣 LG 電子今日宣布推出 LG TWIN Wash 雙能洗洗衣機及 LG Styler 智慧電子衣櫥，以全球首見的創新科技，為家電市場帶來全新優質的居家生活方案。LG TWIN Wash 雙能洗提供革命性的洗滌方式，上置 LG 滾筒洗衣機，下搭 3.5公斤迷你洗衣機，將分類清洗且省時省空間的優勢發揮至最大。LG Styler 智慧電子衣櫥則帶來全新的居家護衣生活型態，消費者可在家輕鬆打理心愛衣物，一次完成殺菌除臭、除皺及烘乾等多項需求，減少送乾洗的次數，不僅方便且降低乾洗化學藥劑的危害。一機多用的強大功能搭配簡約時尚的嵌入設計，讓 LG Styler 成為隨時為您把關好「品味」的專屬管家，提供衣物最貼心的即時保養。

LG TWIN Wash 雙能洗建議售價 NT$55,800 起；LG Styler 智慧電子衣櫥建議售價 NT$59,900。

即日起至3月31日，凡購買 LG TWIN Wash 雙能洗指定型號，回函即贈送 7-11 商品卡最高 NT$6,000；凡於台北電器空調 3C 影音大展預購 LG Styler 智慧電子衣櫥，回函即贈送 LG Cord Zero 抗敏除螨機乙只，數量有限，送完為止！

台灣 LG 電子 Smart 生活家電商品企劃 Team 文京珍協理表示：「LG 在家電市場的成績有目共睹，為了實現對消費者的承諾，我們不斷在產品的創新及研發上尋求突破，以各種方式為使用者打造更美好的居家型態。LG TWIN Wash 雙能洗洗衣機將徹底解決消費者需分批處理特殊衣物的困擾；而 Styler 智慧電子衣櫥則以專業的護衣方案，為使用者創造一個前所未見的衣物護理模式。我們相信這兩款產品將徹底改變許多消費者舊有家事的處理節奏，體驗更加隨心輕鬆的智慧生活。」

左起 LG 家電營銷部副總羅時景、LG Smart 生活家電代言人隋棠、台灣 LG 電子董事長 金載承。

台灣 LG 電子今 (18) 日宣布推出 LG TWIN Wash 雙能洗洗衣機及 LG Styler 智慧電子衣櫥，為家電市場帶來全新優質的居家生活方案。

LG TWIN Wash 雙能洗提供革命性的洗滌方式，上置 LG 滾筒洗衣機，下搭 3.5公斤迷你洗衣機，將分類清洗且省時省空間的優勢發揮至最大。圖上方滾筒為 WD-S19TVD。

LG TWIN Wash 雙能洗建議售價 NT$55,800 起。即日起至 3月31日，凡購買 LG TWIN Wash 雙能洗指定型號，回函即贈送 7-11 商品卡最高 NT$6,000。圖上方滾筒為 F2721STWV。

LG Styler 智慧電子衣櫥建議售價 NT$59,900。凡於台北電器空調 3C 影音大展預購 LG Styler 智慧電子衣櫥，回函即贈送 LG Cord Zero 抗敏除螨機乙只，數量有限，送完為止！

LG 滾筒洗衣機可搭配迷你洗衣機，打造一機雙洗的洗衣方案，實現分類清洗又可一次完成的輕鬆家事生活。

LG TWIN Wash 上下「衣」起洗 雙倍好效率

LG 洞悉消費者需求，首創 TWIN Wash 雙能洗洗衣機，LG 滾筒洗衣機可搭配迷你洗衣機，打造一機雙洗的洗衣方案。消費者可將需要特別處理的精緻衣物、深色衣物或些微髒汙的運動服放至下方的 Mini Wash 迷你洗衣機，實現分類清洗又可一次完成的輕鬆家事生活。

● 分開洗

LG Mini Wash 迷你洗衣機容量精巧，非常適合洗滌需特殊處理的衣物，包含貼身衣物、女性內衣、精緻衣物、運動服、深色衣服等。在日常洗滌中需要被獨立清洗的衣物不再是困擾，可獲得最輕鬆的解決方案。

● 省時間

LG 新推出的勁速大滾筒擁有領先業界 21公斤的超大容量，搭配 Mini Wash 迷你洗衣機即可再增加 3.5公斤的洗衣量，可一次清潔更多種類的衣物，免去需要額外手洗或二次洗衣的疲累及時間，可有更多時間陪伴家人。

● 省空間

LG Mini Wash 迷你洗衣機可直接安裝於 LG 滾筒洗衣機下方，不需要再尋找額外的地方來放置。

● 時尚設計

符合人體工學的設計，讓使用者能更容易投放衣物與擁有更廣的內部視角；而傾斜式門蓋則讓消費者不需彎腰即可輕易拿取衣物。此外，整合於洗衣機門上一體成形的觸控面板，則更添洗衣機外觀的時尚感。

● NFC Tag on 雲端客製洗衣行程

透過 NFC Tag on 技術讓智慧型手機與 LG 家電產品快速配對，不僅可因應需求即時下載最適合的洗衣行程洗衣，不用更換洗衣機也可立即擁有新的洗衣行程。還可直接用手機診斷洗衣機問題，免去撥打客服的麻煩。

LG 勁速洗滾筒洗衣機

業界首創 TurboWash™「勁速洗」功能，大幅降低洗衣時間，可再縮短 14分鐘洗衣時間。雙洗劑水噴灑功能讓濃縮洗劑水可更快速的滲透到衣物上；而洗清噴射水流可配合高速旋轉讓水穿透衣服，進行快速和有效的清洗；離心力轉動則在洗滌和清洗之前，利用高速旋轉筒槽，增進洗劑溶解和洗衣效果。此外，LG 獨創 6MotionDD™ 媽媽手洗功能，提供六種模擬媽媽手洗動作，衣物洗得更潔淨之餘又能給予最溫柔的呵護。消費者可依需求選擇 15公斤至 21公斤等六款滾筒洗衣機，LG 皆使用 DD 直驅變頻馬達並提供 10年保固。

LG Mini Wash 迷你洗衣機

擁有 3.5公斤的最大洗衣量，同樣使用 DD 直驅變頻馬達，可創造三種媽媽手洗動作：拍、搓、搖，細心保護衣料不受損。獨創的抽屜式底座洗衣機可減少家電的置物空間，LED 全觸控式操作面板則讓媽媽們可以分開選取想要洗衣行程，將創新設計及時尚外觀完美結合。

LG Mini Wash 迷你洗衣機擁有 3.5公斤的最大洗衣量，同樣使用 DD 直驅變頻馬達，可創造三種媽媽手洗動作：拍、搓、搖，細心保護衣料不受損。圖為 WT-D350W。

LG Mini Wash 獨創的抽屜式底座洗衣機可減少家電的置物空間，LED 全觸控式操作面板則讓媽媽們可以分開選取想要洗衣行程，將創新設計及時尚外觀完美結合。圖為 WT-D350V。

LG Styler 個人專屬衣物管家 提供最有「品味」居家生活

於國外推出後即廣受消費者熱烈討論的 LG Styler 智慧電子衣櫥即將正式在台上市！只要 30~40分鐘即可在家輕鬆完成殺菌、除皺或烘乾等多項需求，面對不需要時常清洗或不方便常送乾洗的心愛衣物，LG Styler 提供最細心快速的護衣方案，全新的衣物管理模式將徹底改變消費者對居家生活的想像。

● 蒸氣殺菌

LG Styler 殺菌率高達 99.9%，能有效減少衣物上的細菌及塵螨，並去除異味。此外，蒸氣殺菌亦可消滅童裝、玩偶、運動服及枕頭等寢具上的過敏原，因此也相當適合用為烘被或簡單清理枕頭等。

● 平整衣物

LG Styler 擁有獨特蒸氣護理技術和擺動衣架模式，有助於保持衣物外觀整潔、平整除皺、氣味清新。同時門邊的褲子摺痕保養器能在平整褲子皺褶的同時，也讓褲子中間的摺痕線更筆挺，可用於不同類型的西裝褲及休閒褲，有助於忙碌的上班族打理平時衣著。

● 清新除臭

LG Styler 擁有 TureSteam™ 技術和獨特的擺動衣架模式，只需一鍵輕觸，難以打理的心愛衣物即可迅速得到特別護理，同時內置的香氛盒有助去除異味，亦可以讓消費者選用自己喜歡的香水等噴灑於香氛紙上，經過清新除臭處理，讓您每天都有好心情。

● 高級烘乾 (輕柔烘乾)

不是用傳統高溫烘乾 (75-80度C) 的衣物，LG Styler 可提供低溫輕柔烘乾 (50-55度C)，恢復衣物蓬鬆效果的同時亦較不傷衣料，提供高級衣物最貼心的呵護保養。

● 智慧功能

可將專用的個人整衣行程下載至手機 App 中，再透過 NFC 觸控上傳至 LG Styler 智慧電子衣櫥，規劃專屬的整衣指南。

● 典雅設計

LG Styler 纖細的尺寸與崁入式設計，可輕鬆與家中家具自然的搭配結合，絲毫不顯突兀，進一步襯托出使用者的居家裝潢品味。

LG Styler 智慧電子衣櫥只要 30~40分鐘即可在家輕鬆完成殺菌、除皺或烘乾等多項需求，提供最細心快速的護衣方案。

LG Styler 殺菌率高達 99.9%，能有效減少衣物上的細菌及塵螨，並去除異味。

LG Styler 擁有 TureSteam 技術和獨特的擺動衣架模式，只需一鍵輕觸，難以打理的心愛衣物即可迅速得到特別護理。

不是用傳統高溫烘乾 (75-80度C) 衣物，LG Styler 可提供低溫輕柔烘乾 (50-55度C)，恢復衣物蓬鬆效果的同時亦較不傷衣料，提供高級衣物最貼心的呵護保養。

即日起預購 好禮買就送！

凡於活動期間，購買 LG 生活家電指定型號，回函即贈精緻好禮！購買 LG TWIN Wash 雙能洗指定型號，回函贈 7-11 商品卡最高 NT$6,000。展場預購 LG Styler 智慧電子衣櫥，回函贈 LG Cord Zero 抗敏除螨機乙只，數量有限，送完為止！

● LG TWIN Wash 雙能洗

活動期間：2016/03/01~2016/03/31

指定型號：

● LG Styler 智慧電子衣櫥

活動期間：2016/03/18~2016/03/21 (台北電器空調 3C 影音大展期間)

2016/04/01~2016/06/30

指定型號：購買 LG Styler 智慧電子衣櫥 (E523BR)，回函即贈 LG CordZero 抗敏除螨機乙只 (VH9200DSW)。

【LG TWIN Wash 雙能洗產品規格表】



【LG TWIN Wash 雙能洗產品規格表】



【LG TWIN Wash 雙能洗產品規格表】



【LG Styler 智慧電子衣櫥產品規格表】

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至www.lg.com/tw。