LGWatch Urbane 2nd Edition 注入時尚基因 首款支援 LTE 通話功能的高科技手錶 智慧「錶」現「腕」美通訊 行動生活無限聯繫

【2016年03月28日，台北訊】台灣 LG 電子今日宣布推出首款支援 LTE 通話功能的時尚智慧型腕錶 Watch Urbane 2nd Edition，圓形大錶盤設計配備 1.38吋 P-OLED 高畫質螢幕，搭載不鏽鋼機身與低過敏性的彈性矽膠錶帶，打造兼具優雅時尚及潮流運動風格的智慧型腕錶。Watch Urbane 2nd Edition 內建最新 Android Wear 系統以及 570mAh 超強電力，待機狀態下續航力可達 40小時，支援 Wi-Fi 無線上網、輕鬆翻轉手腕快速切換訊息，享受無拘無束的行動生活。OK Google 語音介面和 LG Pulse 心跳監測的人性化設計，Watch Urbane 2nd Edition 可化身行動秘書，提升生活效率。LG Watch Urbane 2nd Edition 建議售價 NT$14,900，將於 4/1 在中華電信開賣。

台灣 LG 電子通信市場行銷部協理鄭相天表示：「LG 希望融合時尚潮流與運動風尚，打造一款能夠滿足消費者工作場域與休閒活動不同需求的智慧型腕錶，Watch Urban 2nd Edition 正是這個概念的完美呈現。Android Wear 最新系統的手勢操作、手繪表情符號功能，讓使用者搶先體驗智慧生活的便利與樂趣。未來 LG 也將持續推出各種可穿戴型智慧裝置，提供消費者不同的行動生活選擇。」

台灣 LG 電子宣布推出首款支援 LTE 通話功能的時尚智慧型腕錶 Watch Urbane 2nd Edition。

LG Watch Urbane 2nd Edition 智慧型腕表，4月1日中華電信獨家開賣。

LG Watch Urbane 2nd Edition 智慧型腕表，建議售價 NT$14,900。

LG Watch Urbane 2nd Edition 為首款支援 LTE 通話功能的 Android Wear 高科技手錶，行動生活無限聯繫。

LG 融合時尚潮流與運動風尚推出 LG Watch Urbane 2nd Edition，打造一款能夠滿足消費者工作場域與休閒活動不同需求的智慧型腕錶。

彈性低敏矽質錶帶搭配 1.38吋 P-OLED 高解析度螢幕 超強電力提供長效作業時間

LG Watch Urbane 2nd Edition 採用 1.38吋全圖形 P-OLED 螢幕，解析度 480 x 480pixels，畫質表現細膩，並採用 Gorilla® Glass 第三代玻璃表面，加強防護力。570mAh 超長效電力，與前代相比提升 25% 電量，增加 4小時使用時間。

● 1.38吋全圖形 P-OLED 面板 隨時隨地清晰可見：

搭載 1.38吋 P-OLED 面板，348ppi 畫質高亮度高彩度，色彩鮮活，影像逼真，即使在室外使用一樣清晰可見。

● 圓弧表背設計 長時間配戴維持舒適手感：

Watch Urbane 2nd Edition 融合人體工學的錶背設計及耐久低敏的彈性矽膠錶帶，長期佩戴依然舒適不黏膩。

● IP67 防塵防水 自在帶著走：

IP67 生活防塵防水等級讓 Watch Urbane 2nd Edition 適合各種場合佩戴。從日常商務、休閒運動到時尚 Party 皆能錶現個人風範。

內建最新 Android Wear 1.5 人性化操作 隨心所欲提升智慧生活

Watch Urbane 2nd Edition 搭載 Android Wear 1.5 系統，新增上網功能可以透過 Wi-Fi 或藍牙無線連接手機，並加入手勢操作功能與手繪表情符號，讓互動通訊更具趣味性。Watch Urbane 2nd Edition 內建各種人性化的應用程式，如 OK Google 語音操控和 LG Pulse 心跳速率感應器等，讓使用者輕鬆掌握生活節奏，時時刻刻維持最佳狀態。動態式錶盤還可以快速切換不同錶面，創造獨特的使用者經驗。

● 支援 LTE 通話 隨時隨地無限聯繫：

首款支援 LTE 通話的 Android Wear 手錶，結合獨立 SIM 卡和電信資費方案，數據連線與通話傳訊不設限，並透過雲端科技與手機連結，使用者即使機不在手，仍能隨時掌握最新訊息。而內建 Wi-Fi 以及獨立 SIM 卡的使用，讓消費者自由選擇連線功能，智慧生活不斷線。

● 人性化手勢操控 人機一體增添互動樂趣：

Android Wear 1.5 加入全新的手勢操作功能，透過翻轉手腕的動作，就能上下切換訊息內容。而回覆訊息時，用手指在錶面上塗鴉，Watch Urbane 2nd Edition 即會自動辨識圖案，轉換成相關的 emoji 表情符號，增添互動趣味。

● 內建多項貼心工具 化身個人秘書與家庭醫師：

Watch Urbane 2nd Edition 內建多個便利的應用程式，OK Google 能隨時透過語音發送簡訊或播放音樂，Smart Notification 包含行事曆通知和位置提醒功能，時時掌握生活步調。LG Pulse 監測心跳速率，讓使用者放心邁開大步，無後顧之憂。

LG Watch Urbane 2nd Edition 規格表

● 顏色：礦晶黑

● 錶殼：316L 不鏽鋼製，磨光金屬表面

● 尺寸：直徑 44.5mm，厚度 14.2mm

● 顯示器：1.38吋圓形 P-OLED (480 x 480，348ppi)

● 晶片組：1.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 400

● 記憶體：768MB/4GB eMMC

● 電池：570mAh

● 連線功能：藍牙版本 4.1、W-Fi® 連線功能、支援 GPS

● 感應器：9軸 (陀螺儀 / 加速度感測針 / 指南針) / 氣壓針 / PPG (心跳感測器)

● 防護等級：IP67 認證

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。同時也透過整合獨特、優雅設計以及直覺式UX功能來協助強化行動使用體驗，LG致力帶領消費者邁入科技匯流與物聯網的新時代，讓智慧型手機、平板、穿戴式裝置、家電用品與行動電子產品之間的連接能力極致發揮。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com。