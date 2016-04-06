LG 推出家電居家關懷服務 免費到府冷氣健檢貼心把關家電健康

【2016年04月06日，台北】天氣漸漸回溫，夏天即將來臨，冷氣是不可或缺的夥伴，為迎接炙熱的夏天，LG 率先推出「貼心關懷 冷氣健檢」服務，由專業的工程人員親自到府進行標準化的例行檢查，檢視久未使用的冷氣狀況，確保運作正常，為酷暑做好準備。凡曾購買過 LG 冷氣者，皆可於 4/1 ~ 4/30 期間至 LG 官網報名，獲得免費冷氣健檢的機會。參與此項活動經認證，還能參加回函加碼回饋活動。

購買過LG冷氣者，皆可於04/01~04/30期間至 LG 官網報名，獲得免費冷氣健檢的機會。參與此項活動經認證，還能參加回函加碼回饋活動。

「LG家電 居家關懷」貼心冷氣健檢服務

● 活動時間：2016年4月1日至2016年4月30日。

(商品購買需於2016年5月15日前、回函申請贈品截止日為2016年5月31日)。

● 適用通路：LG 全省特約專售店

● 活動辦法：

1.「LG冷氣 關懷健檢」

○ 凡曾購買 LG 冷氣的消費者，即可申請免費 LG 冷氣健檢，每人限申請一次，歡迎致電 LG 消費者服務專線 0800-898-899 或至 LG 官網線上維修服務頁面登記。(https://www.lg.com/tw/support/repair-service/schedule-repair)

○ 僅限家用冷氣機種，不包含商用機種。

○ 活動件數有限、以優先報名為準。

○ 此項服務僅限台灣本島，不包含離島。

2.「家電加碼回饋」

○ 凡參與本次「家電居家關懷服務」活動者，於至 LG 特定專售店購買 LG 家電 (不含手機)，指定期間回函並附上購買證明，即可獲得精美禮品。總金額達新台幣 $15,000元以上，即贈正官庄禮盒一組；新台幣 $30,000元以上可獲得西堤牛排優惠券兩張。

○ 購買日期須於同一日、同一經銷商，不限台數、LG 家電皆適用此方案。

○ 回函填妥請一併附上相關文件 (個人資料告知事項寄同意書與保證卡正本)，經審核確認，方可獲得禮品。

● 詳情請洽 LG 官網活動公告頁面http://www.lghomecaring.com/

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。