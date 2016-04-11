「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」2016 敢夢計畫起跑 全新主題「Open Your 愛，Open Your Eyes」 再度攜手大學生夢想起飛 為偏鄉孩童打開全新視野

【2016年4月11日，台北】台灣 LG 電子在台深耕 15年，多年來關懷偏鄉弱勢孩童，推動「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，2015年攜手年輕學子，首度舉辦敢夢計畫，邀請大專院校服務性社團學生前進偏鄉，成為偏鄉孩童的夢想導師，獲得廣大迴響。今年，LG 延續了去年的感動，將持續舉辦第二屆敢夢計畫，以「Open Your 愛，Open Your Eyes」為主題，邀請全台年輕學子打開心中的愛，實際了解偏鄉孩童的需要，提出最符合小朋友們的夢想提案，為偏鄉孩童開啟更廣闊的視野。此外，為了讓更多人一起為偏鄉孩童的夢想讚聲，LG 邀請萬人人氣表特正妹擔任愛心校園特派員，號召大學生共同集氣募愛。

台灣 LG 電子董事長金載承表示：「台灣 LG 電子不僅致力於讓消費者有更好的生活，對於台灣社會弱勢關懷也十分關心，特別對於偏鄉弱勢孩童更是關注，除了多次與喜憨兒基金會合作，去年首次邀請大學生一起參與敢夢計畫。今年我們將持續向下扎根，舉辦第二屆敢夢計畫，期待可以得到更多支持，為偏鄉孩童帶來更多的鼓勵。」

第二屆敢夢計畫，以「Open Your 愛，Open Your Eyes」為主題，邀請全台年輕學子打開心中的愛，提出最符合小朋友們的夢想提案，為偏鄉孩童開啟更廣闊的視野。

「Open Your 愛，Open Your Eyes」全新主題帶來嶄新視野

LG 持續關懷偏鄉弱勢孩童，2015年首次舉辦敢夢計畫，由全國大專院校踴躍的投稿中，選出 10組敢夢團隊前進偏鄉服務。「每個寒暑假，都會固定到偏鄉國小陪伴孩子，他們永遠以真誠的笑容回應，讓我們即使面臨經費不足，仍設法申請補助，只為了一年兩次的見面機會。」2015年敢夢計劃最佳夢想團隊 - 遠東科大夢想家團隊林緯翔同學說，「或許不會因為我們的陪伴就改變他們的一生，但若在孩子心中種下希望的種子，也許能激發他們對未來做夢的勇氣。」台灣 LG 電子在大學生身上看到了相同的熱忱，除了幫助偏鄉孩童，更希望藉由資助年輕學子，創造更多愛的循環，因此，LG 決心舉辦第二屆敢夢計畫，再次牽手大學團隊一起「送希望到偏鄉」。

「也許他們的夢想，只是想去海邊看個海而已」2015敢夢團隊分享成果時，說出了許多偏鄉孩童的小心願。因為城鄉差距越來越大，都市孩子習以為常的事物，卻是這些偏鄉孩童成長中遙不可及的夢想，絕大多數的偏鄉孩童沒什麼機會走出家鄉，因此對於外面的世界格外嚮往，他們的夢想可能很簡單，或許只是想去海邊走走，或是看看台北101 長什麼樣子。孩子真誠的笑容，鼓舞了我們對生命的感動。台灣 LG 電子不斷思考，什麼樣的計畫，能讓孩子獲得更多？因此 2016年第二屆敢夢計畫，以「Open Your 愛，Open Your Eyes」為主題，「Open Your 愛」不僅再次攜手大學生前進偏鄉，為偏鄉關懷注入暖流；「Open Your Eyes」希望藉由大學生的夢想提案，為小朋友們擴大視野一圓夢想，開啟探索世界的勇氣。

台灣 LG 電子在大學生身上看到了相同的熱忱，除了幫助偏鄉孩童，更希望藉由資助年輕學子，創造更多愛的循環，因此，LG 決心舉辦第二屆敢夢計畫，再次牽手大學團隊一起「送希望到偏鄉」。

愛心宣傳發酵 表特正妹、敢夢團隊為愛集氣至偏鄉

為了號召更多大學生「Open your 愛」，給予偏鄉孩童更多的關懷，台灣 LG 電子邀請 2015年敢夢團隊「國立政治大學指南服務隊」，拍攝充滿熱情活力的宣傳照片，傳遞他們的服務熱忱，邀請更多新的熱血鬥士，一起為偏鄉孩童實現夢想。同時，為了讓更多大學生了解 LG 敢夢計畫的熱情與感動，今年特別邀請了人美心也美的表特正妹，擔任敢夢計畫校園特派員，走訪校園與大學生親身接觸。透過分享讓大學生進一步感受到敢夢計畫的精神與感動，並讓更多人一起來參與，將「Open Your 愛，Open Your Eyes」的主題更擴大傳播。

台灣 LG 電子邀請 2015年敢夢團隊「國立政治大學指南服務隊」，拍攝充滿熱情活力的宣傳照片，邀請更多新的熱血鬥士，一起為偏鄉孩童實現夢想。

「LG 希望。傳愛」- 2016敢夢計畫即日起開始徵件

第一階段

● 活動日期：2016年4月1日起至5月31日止

● 活動內容：各團隊須事前對欲服務之國小進行夢想大調查，了解該國小孩童的小小夢想（例如：XX國小的孩子因家鄉於南投山裡，沒有機會看到海，加上父母繁忙沒有多餘的時間與孩子外出遊玩，使孩子們對於海邊有著憧憬），並依照需求發揮創意，提出最感動並可執行的敢夢計畫，舉辦主題活動開拓孩童視野，啟發對未來的夢想。參與同學可將企劃案傳至「LG 希望。傳愛活動專屬信箱」，第一階段 10組入選者可分別獲得 3萬元夢想基金，實踐孩童的夢想。

● 活動信箱：lgcsr@prestigepr.com.tw

第二階段

● 活動日期：2016年07月01日至09月05日止

● 活動內容：敢夢計劃入選者於暑假期間進行偏鄉兒童關懷計劃，並以手機產品記錄今年度敢夢計畫執行內容，並在指定日期前傳至活動指定網站，透過公開票選後榮獲最佳夢想團隊獎勵評選前三名者，可再獲得多項 LG 優質好禮。

● 詳細報名方法及更多內容請參考以下網站連結：http://www.lghope.com/2016/

「LG希望。傳愛」- 表特正妺校園宣傳活動

● 活動辦法：台灣 LG 電子邀請活潑熱情的表特正妹擔任校園特派員，進入大學邀請大學生一同「Open Your 愛」，在校園特派員熱情分享敢夢計畫的感動後，與特派員拍照上傳打卡，並於 LG 粉絲專頁按讚，表達對敢夢計畫的支持，即可獲得 LG 精美小禮物。

● 活動場次：

○ 國立台北科技大學

活動日期：4月16日

活動地點：台北市大安區忠孝東路三段1號－第二教學大樓

○ 國立清華大學

活動日期：4月24日

活動地點：新竹市東區光復路二段101號－湖畔鏡廳

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。