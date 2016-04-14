梅雨季備戰打擊殘留濕氣及居家過敏原 LG TWIN Wash 雙能洗提供全新洗衣解決方案 21公斤大容量自由組裝搭配家事專用變形金剛

【2016年04月14日，台北】梅雨季節即將報到，一連多天的陰雨讓待洗衣物堆積如山，濕冷氣候更易成為塵蟎等許多過敏源的最佳溫床，居家環境衛生失守成為許多主婦們關心的議題。為解決消費者困擾，台灣 LG 電子發表全新洗衣概念的 LG TWIN Wash 雙能洗洗衣機，上置 LG 勁速洗滾筒洗衣機，下選 MiniWash 迷你洗衣機，立即多增 3.5公斤洗衣量，讓媽媽們有效率的分類眾多待洗衣物，守護家人健康。

LG 勁速洗滾筒洗衣機擁有領先業界 21公斤超大容量，首創 TurboWash™「勁速洗」功能，可大幅降低洗衣時間，再縮短 14分鐘。Mini Wash 迷你洗衣機則適合洗滌需特殊處理的衣物，包含貼身衣物、女性內衣、運動服、淺色衣服等，可大幅節省手洗或二次分批洗衣的時間和精力，成為現代家庭的最佳好幫手。此外，因應台灣潮濕氣候，LG TWIN Wash 雙能洗洗衣機更具備蒸、烘功能，19公斤勁速洗滾筒洗衣機可以蒸汽殺菌除塵蟎、快速烘乾衣物，即使梅雨季節也無所畏。

台灣 LG 電子 Smart 生活家電商品企劃 Team 文京珍協理表示：「台灣氣候潮濕，每當梅雨季節來臨，許多受過敏困擾的民眾，健康也開始拉起警報，為了讓消費者們可以隨時保持居家環境清潔，LG TWIN Wash 雙能洗提供革命性的洗滌方式，將分類清洗且省時省空間的優勢發揮至最大。上置 19 或 21公斤的加大容量能一次解決在濕冷季節中需要時常清洗寢具衣物以抑制塵螨孳生的需求，更能提供一般三代同堂或家有嬰幼兒家庭全新洗衣方案，免除消費者需要分批處理特殊衣物或不同材質衣料的困擾。」

LG 勁速洗滾筒洗衣機擁有領先業界 21公斤超大容量，首創 TurboWash™「勁速洗」功能，可大幅降低洗衣時間，再縮短 14分鐘。

LG TWIN Wash 雙能洗洗衣機，上置 LG 勁速洗滾筒洗衣機，下選 Mini Wash 迷你洗衣機，立即多增 3.5公斤洗衣量，讓媽媽們在濕冷梅雨季時有效率的分類眾多待洗衣物，守護家人健康。上方圖為 21公斤滾筒 F2721STWV。

LG TWIN Wash 雙能洗洗衣機具備蒸、烘功能，19公斤勁速洗滾筒洗衣機可以蒸汽殺菌除塵蟎、快速烘乾衣物，即使梅雨季節也無所畏。上方圖為滾筒 WD-S19TVD。

LG TWIN Wash 上下「衣」起洗 雙倍好效率

LG 全球首創 TWIN Wash 雙能洗洗衣機，消費者可以 LG 勁速洗滾筒洗衣機再搭配迷你洗衣機，創造一機雙洗的洗衣新方案。需要特別處理的精緻衣料、輕微髒汙或深色衣物用下方的 MiniWash 迷你洗衣機清洗，可創造三種媽媽式手洗動作：拍、搓、搖，細心保護衣料不受損，並且一次完成分類清洗，獨創的抽屜式底座洗衣機還能減少居家使用空間，讓大家能輕鬆享受更省時、省力、省空間的洗衣時光。

連結 NFC Tag on 雲端客製洗衣 智慧新科技

上方的 LG 勁速洗滾筒洗衣機首推 21 及 19公斤的超大容量，可依 LG 滾筒顏色選搭銀白兩色的 LG Mini Wash 迷你洗衣機，自由組裝成最適合自家的家事用變形金剛。連結 NFC Tag on 雲端客製洗衣行程，透過 NFC Tag on 技術就可讓智慧型手機與 LG 家電產品快速配對，即時下載各種洗衣行程、用手機診斷洗衣機問題，成為領先智慧科技的行家。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 83,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。