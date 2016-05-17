LG 新機精銳盡出精采生活全面進化 LG Stylus 2 & Stylus 2 Plus 打造無與倫「筆」書寫樂趣 LG K8 動於型喜於「攝」隨手捕捉繽紛時刻

【2016年05月12日，台北訊】看好台灣中階手機市場成長力道強勁，台灣 LG 電子今日宣布推出三款雙卡雙待新機 --- LG Stylus 2、LG Stylus 2 Plus 以及 LG K8，以經濟實惠的價格、搭配高規格與高 CP值的全新機種選擇，滿足不同消費者的使用需求。LG Stylus 2 建議售價 NT$7,990，推出鉑金棕、舒芙白及潑墨黑三種顏色，5/16 起於中華電信、遠傳電信以及台灣之星門市開賣；LG Stylus 2 Plus 建議售價 NT$10,900元，推出鉑金棕、麥浪金及潑墨黑三種顏色，6月下旬於台灣大哥大門市獨賣，打造無與倫「筆」的最佳行動書寫體驗。LG K8 建議售價 NT$4,490元，共推出風尚藍、簡逸白、雅仕金等三種顏色，5/16 起於各經銷商通路開賣，傳達動於型，喜於攝的拍照樂趣。

台灣 LG 電子通信市場行銷部協理鄭相天表示：「LG G5 旗艦機皇自上市以來頗獲好評，此次再推出 LG Stylus 2、LG Stylus 2 Plus 及 LG K8 三款新機，希望提供消費者完整的機種選擇，同時也展現 LG 對手機市場的強烈企圖心。LG 致力於創新科技，提供消費者更好的新產品，三款手機不但是雙卡雙待，更具備 LG 引領業界的相機技術及個性的時尚機身設計，並以最實惠的價格提供消費者物超所值的期待。」

LG Stylus 2 及 LG Stylus 2 Plus 配備 Stylus 觸控筆，以及 5.7吋內嵌式觸控面板，提供消費者最佳的書寫體驗，並且以類金屬質感背蓋以及 7.4mm 的超薄機身設計，呈現絕佳的時尚外型與極舒適的握感。另外，LG Stylus 2 與 LG Stylus 2 Plus 各自搭載 1300萬畫素及 1600萬畫素的主相機，並配有自動對焦功能，輕鬆捕捉精彩瞬間。LG K8 配載 5吋 HD 內嵌式觸控面板，採用 LG 獨創 2.5D Arc Glass 微曲弧形玻璃螢幕，並具備顯真明亮的色彩效果、流線型的外觀設計與提供消費者絕佳的握感。LG K8 搭載 800萬畫素主鏡頭及 500萬畫素自拍鏡頭，並結合獨特的自拍感應手勢、聲控快門及自拍補光模式，帶領消費者輕鬆體驗自拍樂趣。

LG Stylus 2 建議售價NT$7,990，在台推出鉑金棕、舒芙白及潑墨黑三種顏色，5月16日起於中華電信、遠傳電信以及台灣之星門市開賣。

LG K8建議售價NT$4,490元，5月16日起於中華電信及遠傳電信門市開賣，共推出風尚藍、簡逸白、雅仕金等三種顏色，傳達動於型，喜於攝的拍照樂趣。

LG Stylus 2 配備Stylus觸控筆，以及5.7吋零延遲內嵌式複合式觸控面板，打造更直覺性的反應，提供消費者最佳的書寫體驗，並且以類金屬質感背蓋以及7.4mm的超薄機身設計，呈現絕佳的時尚外型與極舒適的握感。

LG K8搭載800萬畫素主鏡頭及500萬畫素自拍鏡頭，並結合獨特的自拍感應手勢、聲控快門及自拍補光模式，帶領消費者輕鬆體驗自拍樂趣。配備5吋HD內嵌式觸控面板，採用LG獨創2.5D Arc Glass微曲弧形玻璃螢幕，並具備顯真明亮的色彩效果、流線型的外觀設計與提供消費者絕佳的握感。

無與倫「筆」的行動魅力

精準操控書寫細節 隨時享受書寫樂趣

LG Stylus 2 & LG Stylus 2 Plus 內建觸控筆，只要抽出 Stylus 觸控筆即可即時開啟 Pen Pop 功能，搭配 Pop Memo、Capture+、Pop Scanner 及 Quick memo+ 功能，提供消費者完美快速記事的絕佳工具。分別搭載 5.7吋的 HD 與 FHD IPS 面板，並搭配零延遲內嵌複合式觸控技術，打造更直覺性的反應，使用 Stylus 觸控筆書寫時，獨特的書寫美化模式讓 LG Stylus 2 與 Stylus 2 Plus 變成完美的畫布，讓消費者盡情將想像力落實成絕妙設計，不論是寫作、素描、塗鴉或重要記事，通通一「筆」搞定。此外，LG Stylus 2 與 LG Stylus 2 Plus 採用圓弧背蓋設計，同時讓消費者擁有舒適的握感，在使用觸控筆書寫時穩定又自在。

Stylus 觸控筆：

全新進化的 Stylus 觸控筆可精準選取與點擊，搭配 Pop Memo、Capture+、Pop Scanner 及 Quick memo+ 功能，不論是寫作、素描、塗鴉或記錄重要事項，消費者能夠隨時隨地完美紀錄每天的精彩生活。

零延遲內嵌複合式觸控技術：

LG Stylus 2 及 LG Stylus 2 Plus 分別配備 5.7吋的 HD 與 FHD IPS 面板，大螢幕不僅帶給消費者絕佳視覺體驗，更讓觸控筆書寫更恣意。此外，內嵌式觸控技術，讓觸控加倍靈敏，當消費者使用觸控筆時，彷彿實際書寫的筆觸。

圓弧貼心設計 舒適絕佳握感：

採用俐落、圓弧的貼心背蓋設計，消費者可輕鬆操作 Stylus 觸控筆，打造流暢自在書寫新體驗。

LG Stylus 2 Plus只要抽出Stylus觸控筆即可即時開啟Pen Pop功能，獨特的書寫美化功能讓Stylus 2 Plus變成完美的畫布，讓消費者盡情將想像力落實成絕妙設計，不論是寫作、素描、塗鴉或重要記事，通通一「筆」搞定，如同真實筆觸。同時搭配1600萬畫素主鏡頭及800萬畫素前鏡頭，輕鬆捕捉精

LG Stylus 2 Plus採用圓弧背蓋設計，同時讓消費者擁有舒適的握感，在使用觸控筆書寫時穩定又自在。在台推出鉑金棕、麥浪金及潑墨黑三種顏色建議售價NT$10,900元，6月下旬於台灣大哥大門市獨賣，打造無與倫「筆」的最佳行動書寫體驗。

LG 雙卡機全面出擊 出『攝』捕捉自然真我

自拍感應手勢結合聲控快門 打造自拍新樂趣

LG Stylus 2、Stylus 2 Plus 及 K8 不僅具備雙卡雙待功能，同時延續 LG 引領業界的相機技術以及強大的拍照功能。雙卡雙待輕鬆切換手機介面，生活效率加倍提升；LG Stylus 2 及 LG Stylus 2 Plus 分別搭載 1,300萬畫素與 1,600萬畫素主相機，並配備 800萬畫素前相機；LG K8 則配有 800萬畫素主鏡頭與 500萬畫素前鏡頭。三款手機皆配備自動對焦功能，消費者輕點即拍，輕鬆捕捉歡樂片刻；前相機結合獨創自拍感應手勢以及獨特聲控快門，提供絕佳自拍樂趣。

相機功能全面進化：

相機鏡頭透過雷射快速自動對焦功能，給予消費者清晰且絕佳的攝影體驗。此外，前相機支援自拍感應手勢，張開手心再握拳即可啟動自拍倒數，讓自拍更上手。獨特的聲控快門，只需動口即可隨時拍下清晰照片。LG Stylus 2 與 Stylus 2 Plus 更內建臉部偵測系統，隨手自拍樂趣無限。

雙卡雙待：

滿足擁有雙門號需求的消費者，輕鬆切換手機介面，打造雙倍效率生活體驗。

Android 6.0 Marshmallow：

全新進階的 Android 根據消費者需求，提供更直覺、更安全的作業系統，更勝以往的自訂功能，量身訂製生活一切所需。

LG Stylus 2搭載1300萬畫素主鏡頭及800萬畫素的前鏡頭並配有雷射快速自動對焦功能，帶領消費者輕鬆體驗拍照樂趣。

【LG Stylus 2 / Stylus 2 Plus 規格表】

機種 LG Stylus 2 LG Stylus 2 plus 顏色 鉑金棕 / 舒芙白 / 潑墨黑 鉑金棕 / 麥浪金 / 潑墨黑 尺寸 155 x 79.6 x 7.4 mm 155 x 79.6 x 7.4 mm 重量 145g 146g 顯示器 5.7吋、HD (1280 x 720 pixel) 5.7吋、FHD (1920 x 1080 pixel) 處理器 MSM8916 (Snapdragon 410) 1.2GHz Quad core MSM8937 (Snapdragon 430) 1.2GHz Qcta core 作業系統 Android 6.0 Marshmallow Android 6.0 Marshmallow SIM卡類型 Dual micro SIM (雙卡雙待) Dual micro SIM (雙卡雙待) 儲存空間 ROM - 16GB / RAM - 2GB ROM - 32GB / RAM - 3GB 擴充槽 - microSD™ 記憶卡 最高支援 128GB 擴充槽 - microSD™ 記憶卡 最高支援 2TB 通訊協定 2G：850/900/1800/1900 MHz 3G：850/900/1900/2100 MHz 4G LTE： FDD : 700(B28)/850(B5) 900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7)MHz TDD : 2300(B40) MHz Cat.4 2G：850/900/1800/1900 MHz 3G：850/900/1900/2100 MHz 4G LTE： FDD : 700(B28)/ 900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2600(B7)MHz TDD : B38, B39, B40, B41 Cat.4 傳輸介面 Wi-Fi 802.11 b/g/n 相機 主相機：1300萬畫素 主相機：1600萬畫素 前相機：800萬畫素 前相機：800萬畫素 相機功能：自拍感應手勢/間隔拍攝/臉部偵測自拍/補光模式/動態色調 (HDR)/全景拍攝/聲控快門/快速共享 相機功能：自拍感應手勢/間隔拍攝/臉部偵測自拍/自拍補光燈/動態色調 (HDR)/全景拍攝/聲控快門/快速共享/膠片效果 電池 Typ. 3,000mAh Min. 2,900mAh 鋰電池 (可替換式) Typ. 3,000mAh Min. 2,900mAh 鋰電池 (可替換式) 其他功能 Pop Memo / Capture+ / Pop Scanner / Quick memo+ Pop Memo / Capture+ / Pop Scanner / Quick memo+

【LG K8 規格表】

機種 LG K8 顏色 風尚藍 / 簡逸白 / 雅仕金 尺寸 144.6 x 71.5 x 8.7 mm 重量 140g 顯示器 5.0吋、HD* 內嵌式觸控技術 處理器 1.3GHz 四核心處理器 作業系統 Android 6.0 Marshmallow SIM卡類型 Dual micro SIM (雙卡雙待) 儲存空間 RAM - 1.5GB / ROM - 8GB 擴充槽 - microSD™ 記憶卡 最高支援 32GB 通訊協定 2G：850/ 900/ 1800/1900 MHz 3G：850/900/2100 MHz 4G LTE： FDD : 700(B28)/ 900(B8)/ 1800(B3)/ 2600(B7) MHz Cat.4 傳輸介面 Bluetooth 4.2 USB 2.0 Wi-Fi 802.11 b/g/n 相機 主相機：800萬畫素 前相機：500萬畫素 相機功能：自拍感應手勢/補光模式/聲控快門 電池 Typ. 2,125mAh Min. 2,045mAh 鋰電池 (可替換式)

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、電池、相機光學元件與LTE技術等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持裝置與穿戴式裝置。LG力求超越傳統智慧型手機，提供更有趣的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。