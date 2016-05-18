科技串聯居家新視野 展現未來智能生活趨勢 LG 智慧生活家電 引領業界開創美好生活藍圖

【2016年05月18日，台北】物聯網與雲端環境的成熟，家庭自動化市場的應用已成為現在最熱門的話題及趨勢，處處蘊滿無窮商機的可能性。LG 引領業界實現消費者對美好生活的理想，近兩年陸續發表多項 Smart Home 智慧家庭創新技術，以科技串聯智慧家電，創造居家生活新視野的最新應用。LG 研發出 SmartThinQ™ 感測器、SmartThinQ™Hub 及傳訊服務 HomeChat™ 建構物聯網生態系，更是 LG 於智慧生活家電上引領業界技術的創新承諾，完整體現智慧家居未來。台灣 LG 電子於 Smart 智慧生活家電市場的持續耕耘，為台灣消費者帶來更簡便聰明的智慧家居生活：如搭載 webOS 的 LG 智慧電視、支援雙頻 Wi-Fi 技術的 Music Flow 智慧 Hi-Fi 音響、及配備 NFC Tag on 功能 TWIN Wash 雙能洗洗衣機及 Styler 智慧電子衣櫥，都為消費者降低對於科技產品操作繁複的想像，使智慧家庭技術更觸手可及。

LG 引領業界實現消費者對美好生活的理想，近兩年陸續發表多項 Smart Home 智慧家庭創新技術，以科技串聯智慧家電，創造居家生活新視野的最新應用。

SmartThinQ™ 感測器

LG 於 2015年 IFA 首度發表的 SmartThinQ® 感測器可以裝在許多傳統家用設備上，讓它們「更具智慧」。SmartThinQ 感測器為圓形裝置，可裝設於洗碗機或冰箱等現有家電上，以感應震動與溫度等回饋資訊，將數據傳送到使用者智慧型手機中的 SmartThinQ app。舉例來說，若將感測器裝於一般的洗碗機門上，洗碗機變成了智慧家電，在洗衣完成時自動通知使用者。若將 SmartThinQ 感測器裝在冰箱上，便能在食物快過期時，通知相連的智慧型手機。即便您不在家，感測器也可以追蹤門打開的次數。不只如此，如果將 SmartThinQ 感測器連接到空調或其它家電上，使用者就能透過 SmartThinQ app 遠端操控這些家電。

SmartThinQ™ Hub

物聯網 (IoT) 時代來臨，相互串聯的智慧生活被視為是未來居家結構的主流模式，SmartThinQ™ Hub 為智慧感測器與連網家電的閘道器，能連接手機應用程式，輕鬆與家中智慧家電與智慧感測器互通資訊，可監視及操控家電如洗衣機、冰箱、烤箱、清潔機器人、空調以及各種感測器等。SmartThinQ™ Hub 在 LG 智慧家庭平台系統裡扮演重要的核心角色，透過 Wi-Fi、Zigbee 連接至 SmartThinQ 感測器裝置，即能收集智慧家電的資訊，並直接在 SmartThinQ™ Hub 上的 LCD 螢幕顯示通知，有如智慧居家系統的中心總指揮。除此之外，還具備個人行事曆提醒功能。SmartThinQ Hub 更相容於遵守 AllJoyn® 聯盟開放框架的所有裝置，具有強大的兼容性，只要裝置支援 AllJoyn® 聯盟開放原始碼架構，就能與其他廠牌或服務提供商的裝置搭配使用。

HomeChat™

HomeChat™ 採用自然語言處理 (NLP) 與擁有逾 3億使用者行動通訊軟體 LINE 的通訊技術，使消費者即使不在家中，都能一手掌握家中大小事。HomeChat™ 的直覺式介面讓使用者與 LG 智慧冰箱、洗衣機或烤箱溝通如同和朋友聊天般親密，其快捷按鈕使消費者可輕鬆快速地使用各種家電的常用功能。

SmartThinQ 感測器為圓形裝置，可裝設於洗碗機或冰箱等現有家電上，以感應震動與溫度等回饋資訊，將數據傳送到使用者智慧型手機中的 SmartThinQ app。

SmartThinQ Hub 在 LG 智慧家庭平台系統裡扮演重要的核心角色，透過 Wi-Fi、Zigbee 連接至 SmartThinQ 感測器裝置，即能收集智慧家電的資訊，並直接在 SmartThinQ Hub 上的 LCD 螢幕顯示通知，有如智慧居家系統的中心總指揮。

智慧生活家電 展現未來智能生活

● webOS 操作介面 智慧電視

LG 獨家的 webOS 平台獲得市場熱烈迴響，搭載 webOS 平台的 LG 智慧電視，最初是以「讓電視回歸簡單」(Make TV Simple Again) 概念為設計起點，為使用者解決過於複雜的系統操作難題，提供消費者兼具震撼功能與實用益處的雙重享受。其智慧行動連結讓用戶能透過 LG TV Plus 應用程式，輕鬆將行動裝置連結到 LG 智慧電視，即可在電視螢幕上使用應用程式。

LG 獨家的 webOS 平台獲得市場熱烈迴響，搭載 webOS 平台的 LG 智慧電視，最初是以「讓電視回歸簡單」(Make TV Simple Again) 概念為設計起點，為使用者解決過於複雜的系統操作難題，提供消費者兼具震撼功能與實用益處的雙重享受。

● MUSIC Flow 智慧音響

Music Flow Hi-Fi 音響系列，透過「Music Flow Player」app，可自由設定立體聲、多房模式及家庭劇院模式，提供消費者更豐富的播放音樂情境，給予自由串流音樂無界限的暢聽快感，自動串起家中每一個角落的音響，讓消費者在家中，走到哪即可隨時享受音樂跟著流動的暢快體驗。

Music Flow Hi-Fi 音響系列，透過「Music Flow Player」app，可自由設定立體聲、多房模式及家庭劇院模式，提供消費者更豐富的播放音樂情境，給予自由串流音樂無界限的暢聽快感。

● TWIN Wash 雙能洗洗衣機 雲端客製洗衣行程

NFC Tag on 技術讓智慧型手機與 LG 家電產品快速配對，不僅可因應需求即時下載最適合的洗衣行程洗衣，不用更換洗衣機也可立即擁有新的洗衣行程。還可直接用手機診斷洗衣機問題，免去撥打客服的麻煩。

NFC Tag on 技術讓智慧型手機與 LG 家電產品快速配對，不僅可因應需求即時下載最適合的洗衣行程洗衣，不用更換洗衣機也可立即擁有新的洗衣行程。

● LG Styler 智慧電子衣櫥 智慧整衣行程規劃

可將專用的個人整衣行程以及專為特殊衣料類型設計的行程下載至手機 App 中，再透過 NFC 觸控上傳至 LG Styler 智慧電子衣櫥，規劃專屬的整衣指南。

LG Styler 智慧電子衣櫥可將專用的個人整衣行程以及專為特殊衣料類型設計的行程下載至手機 App 中，再透過 NFC 觸控上傳，規劃專屬的整衣指南。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有125個營運中心遍及全球，員工數超過 77,000人。2015年營收達488億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2015年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG生活家電與空調公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司包含全世界頂尖電視、視聽娛樂、顯示器、個人電腦、商用顯示器與安全系統等產品。LG 以創新技術為電視產業開啟新紀元，打造如 4K OLED TV 等先進技術，在旗艦電視機型中加入突破性的HDR技術，並實現直覺性操作系統，讓消費者能更簡易體驗智慧電視科技帶來的便捷。LG 承諾將以曾獲獎項加持的LG SIGNATURE OLED TVs與SUPER UHD TVs來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站 www.LG.com。